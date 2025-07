Khuổi My - Bản hòa âm của núi rừng và nước

Thế giới

Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) thông qua Danh mục gần 30 hoạt động của ARF trong năm 2025-2026, thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực như an ninh hàng hải, khủng bố, quản trị an ninh mạng, an ninh phà, phòng chống bạo lực cực đoan, lừa đảo trực tuyến, ứng phó biến đổi khí hậu.