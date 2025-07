Theo Công an tỉnh Ninh Bình, vào khoảng 13 giờ ngày 23/7/2025, Công an xã Thanh Lâm nhận được tin báo khẩn cấp từ gia đình anh Kh (trú tại thôn Bạc, xã Thanh Lâm). Anh Kh cho biết con mình là cháu Đ.T.K.P (sinh năm 2007) đã bị một đối tượng lạ gọi điện thông báo bắt cóc và yêu cầu chuyển 200 triệu đồng tiền chuộc.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng tỉnh Ninh Bình đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ xác minh, điều tra. Đến 18 giờ 30 phút cùng ngày 23/7/2025, cháu Đ.T.K.P đã được tìm thấy an toàn tại một nhà nghỉ ở phường Phù Vân, tỉnh Ninh Bình.

Cơ quan chức năng Ninh Bình đón và bàn giao cháu P(áo trắng) về gia đình và địa phương. Ảnh: Công an Ninh Bình

Quá trình làm việc với cơ quan Công an, cháu Đ.T.K.P kể lại sự việc một cách đầy hoảng sợ. Cụ thể, khoảng 9 giờ sáng 23/7/2025, P nhận được cuộc gọi từ một người lạ tự xưng là Công an, thông báo P có liên quan đến một vụ án nghiêm trọng. Đối tượng này sau đó yêu cầu P cài đặt ứng dụng Zoom để "làm việc qua video".

Trong lúc gọi video, đối tượng liên tục đưa ra các giấy tờ giả mạo như quyết định bắt, tạm giữ giả, khiến cháu P vô cùng hoảng sợ. Chưa dừng lại ở đó, chúng tiếp tục yêu cầu P phải "chứng minh mình trong sạch" bằng cách chứng minh đang có 300 triệu đồng và tìm một nhà nghỉ kín đáo để tiếp tục "làm việc", đồng thời cấm P tiết lộ cho bất kỳ ai.

Vì quá lo sợ, cháu P đã nói dối mẹ là đi thăm bạn ở Phủ Lý, rồi đến nhà nghỉ làm theo yêu cầu của đối tượng. Tại đây, đối tượng tiếp tục gọi video, đe dọa cháu P phải tự trói tay chân, chụp ảnh và gửi cho gia đình với nội dung "con bị bắt cóc", kèm theo yêu cầu chuẩn bị tiền chuộc nếu không sẽ giết P.

May mắn thay, đúng lúc P đang vô cùng hoang mang và sợ hãi tột độ, lực lượng Công an đã kịp thời có mặt, giải cứu và đưa cháu về nhà an toàn.

Sau vụ việc, Công an xã Thanh Lâm tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với các ban ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phòng ngừa các loại tội phạm nói chung, đặc biệt là tội phạm trên không gian mạng.