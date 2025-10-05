Kiểm lâm Lạng Sơn phối hợp cơ quan Công an kiểm tra xưởng bóc gỗ sau phản ánh của Dân Việt

Lực lượng chức năng gồm Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Hạt Kiểm lâm khu vực Bình Gia, Công an xã Hội Hoan, cán bộ địa phương tại hiện trường phá rừng tự nhiên ở thôn Khuổi Toọc, xã Hội Hoan. Ảnh: Song Dũng

Kiểm tra tất cả các điểm dấu hiệu vi phạm Báo điện tử Dân Việt phản ánh

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lạng Sơn thông tin, thực hiện công văn của Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Sở NN&MT Lạng Sơn và tiếp nhận phản ánh trên Báo điện tử Dân Việt tại bài viết “Bí mật đằng sau những cánh rừng tự nhiên bị "bức tử" ở Lạng Sơn: Đối đầu chủ xưởng, truy nguồn gốc gỗ (Video 1) ”, đơn vị này đã nhanh chóng vào cuộc.

Lãnh đạo Chi cục và Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng đã trực tiếp đến làm việc và có văn bản chỉ đạo Hạt Kiểm lâm kiểm tra ngay những diện tích khai thác rừng tự nhiên, mở đường trái phép theo phản ánh tại các Video đăng tải trên Báo Dân Việt.

Rừng tự nhiên bị cưa đổ, cắt khúc nằm ngổn ngang trong rừng xã Hội Hoan hồi tháng 9/2025. Ảnh: Dân Việt

Cụ thể, Chi cục Kiểm lâm đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm khu vực Bình Gia tổ chức điều tra, xác minh làm rõ, lập hồ sơ xử lý nghiêm các hành vi, đối tượng vi phạm, tổ chức rà soát các công trình, dự án, các cơ sở kinh doanh chế biến lâm sản trên địa bàn quản lý có tác động trái phép đến rừng, xây dựng trái phép các công trình trên đất lâm nghiệp, lập hồ sơ xử lý hoặc trình cấp thẩm quyền xử lý theo quy định.

Ngay sau đó, Hạt Kiểm lâm khu vực Bình Gia đã phối hợp UBND xã Hồng Phong tiến hành việc điều tra, xác minh cụ thể, lập hồ sơ vụ việc chuyển đến Chủ tịch UBND xã Hồng Phong để xử lý hành vi vi phạm quy định pháp luật về đất đai theo thẩm quyền.



Hàng chục m3 gỗ được khai thác từ rừng tự nhiên đã được lực lượng chức năng đo đếm được tại thôn Khuổi Toọc, xã Hội Hoan, tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Dân Việt

Đồng thời, xem xét kiểm điểm, xử lý các cá nhân, tập thể liên quan thiếu trách nhiệm trong thực thi công vụ để xảy ra tình trạng mất rừng, khai thác rừng trái pháp luật nghiêm trọng; Dung túng, thiếu trách nhiệm trong kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ sở kinh doanh chế biến lâm sản để xảy ra tình trạng mua bán, kinh doanh, chế biến lâm sản trái phép trên địa bàn quản lý. Báo cáo kết quả thực hiện về Chi cục Kiểm lâm trước ngày 20/10/2025.

Cũng trong ngày 03/10/2025, Hạt Kiểm lâm khu vực Bình Gia đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh, Công an các xã liên quan tổ chức lực lượng thực hiện việc kiểm tra các cơ sở kinh doanh chế biến lâm sản theo thông tin Báo điện tử Dân Việt phản ánh. Hiện việc kiểm tra vẫn đang được các lực lượng tiếp tục thực hiện.

Khu vực xưởng gỗ bóc có diện tích gần 7ha, trong đó nhiều diện tích rừng tự nhiên bị san gạt tại xã Hồng Phong, tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Dân Việt

Tỉnh Lạng Sơn có 100 xưởng bóc gỗ

Theo thông tin từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lạng Sơn, công tác kiểm tra, kiểm soát, quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản giai đoạn 2024-2025, Hạt Kiểm các khu vực đã phối hợp với chính quyền cơ sở và các cơ quan, lực lượng chức năng có liên quan tổ chức thực hiện 2.344 cuộc kiểm tra, tuần rừng, qua kiểm tra bắt giữ, lập hồ sơ xử lý 76 vụ.

Trên địa bàn toàn tỉnh Lạng Sơn hiện có 160 cơ sở kinh doanh chế biến lâm sản (đang hoạt động 116 cơ sở, tạm ngừng hoạt động 44 cơ sở). Trong đó 6 cơ sở ép, 100 cơ sở bóc, 21 cơ sở băm, 20 cơ sở mộc, 28 cơ sở xẻ.

Gỗ rừng tự nhiên bị khai thác trái phép được thu giữ, tập kết gần trụ sở Hạt Kiểm lâm khu vực Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Dân Việt

Trong năm 2024 và 9 tháng đầu năm 2025, các Hạt Kiểm lâm khu vực đã thực hiện 796 cuộc kiểm tra cơ sở kinh doanh chế biến lâm sản, qua kiểm tra, phát hiện lập hồ sơ xử lý 03 cơ sở kinh doanh chế biến lâm sản có hành vi vi phạm (xử phạt vi phạm hành chính 02 cơ sở, chuyển Cơ quan Công an khởi tố 01 cơ sở tàng trữ lâm sản trái pháp luật).

Tại địa bàn huyện Bình Gia (cũ) có 10 cơ sở kinh doanh chế biến lâm sản (04 doanh nghiệp, 06 Cơ sở hộ gia đình, Hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể) sản xuất kinh doanh chế biến ván bóc.

Từ đầu năm 2024 đến 9 tháng đầu năm 2025, lực lượng Kiểm lâm tỉnh Lạng Sơn phối hợp chính quyền cơ sở và các lực lượng liên quan bắt giữ, lập hồ sơ xử lý 229 vụ vi phạm, xử lý vi phạm hành chính 222 vụ, xử lý hình sự 07 vụ, tịch thu 291,465 m3 gỗ các loại, 28 cưa xăng.

Để lấy gỗ ra khỏi rừng, những người phá rừng đã dùng máy múc phá đồi, mở đường len lỏi vào rừng sâu. Ảnh: Dân Việt

Riêng Hạt Kiểm lâm khu vực Bình Gia bắt giữ, lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính 50 vụ, phối hợp lực lượng Công an huyện Bình Gia (cũ) bắt giữ, lập hồ sơ khởi tố 01 vụ hình sự về tội Hủy hoại rừng, tịch thu 75,441 m3 gỗ, 18 máy cưa xăng, 01 cưa tay.

Hiện các vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Báo Điện tử Dân Việt sẽ tiếp tục cập nhật thông tin.

Từ ngày 3 đến 4/10, Báo điện tử Dân Việt đăng tải Loạt điều tra: "Bí mật đằng sau những cánh rừng tự nhiên bị "bức tử" ở Lạng Sơn.



Loạt bài phản ánh các hoạt động phá rừng thời gian dài đang xé nát nhiều diện tích rừng tự nhiên ở Lạng Sơn. Với những mánh khóe tinh vi, những cách thức chưa từng có, rừng tự nhiên vẫn bị “gặm nhấm” thành khu đất trống đồi núi trọc, biến tài nguyên của quốc gia thành nguồn lợi nhuận bỏ túi cá nhân.



Những xưởng chuyên bóc ván, nấp sau khu dân cư, ẩn mình giữa đồng ruộng, len lỏi vào tận trong rừng sâu, thậm chí chễm chệ trên đỉnh đồi chẳng khác nào những “cỗ máy phá rừng” khổng lồ, tiếp tay để tàn phá rừng xanh.



Bất chấp những nỗ lực của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, diện tích rừng ở khu vực huyện Bình Gia (cũ) vẫn giảm dần. Nhiều đối tượng đã bị bắt, bị xét xử, bị lĩnh án tù. Nhưng rừng xanh vẫn bị "bức tử" theo cách trắng trợn nhất có thể.



Loạt bài Điều tra của Nhóm Phóng viên Báo điện tử Dân Việt cho thấy gỗ rừng tự nhiên bị đốn hạ, cưa xẻ, rồi tuồn bán cho các chủ xưởng. Tại đây, số gỗ này được “phù phép” thành gỗ rừng trồng, bóc thành ván, phơi khô đưa đi tiêu thụ bất hợp pháp.



Sau khi thu thập thông tin, Báo Điện tử Dân Việt chuyển đến cơ quan chức năng để làm rõ vi phạm, xử lý theo quy định với mong muốn giữ lại những cánh rừng xanh đang ngày càng giảm mạnh.