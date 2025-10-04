Chủ đề nóng

Sở NNMT Lạng Sơn chỉ đạo “nóng” kiểm tra tất cả cơ sở kinh doanh, chế biến lâm sản sau phản ánh của Dân Việt

Nhóm Phóng viên Thứ bảy, ngày 04/10/2025 18:07 GMT+7
Ngày 4/10, Báo Điện tử Dân Việt nhận được văn bản của Sở Nông nghiệp và Môi trường (Sở NNMT) tỉnh Lạng Sơn phản hồi bài viết “Bí mật đằng sau những cánh rừng tự nhiên bị "bức tử" ở Lạng Sơn".
Theo đó, ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, Giám đốc Sở NN&MT tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm khẩn trương, kịp thời tổ chức kiểm tra, xác minh ngay thông tin quý Báo phản ánh đồng thời rà soát, kiểm tra tình hình hoạt động của tất cả các cơ sở kinh doanh chế biến lâm sản trên địa bàn quản lý.

Sở NN&MT tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị tiếp tục tăng cường trong công tác chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng, xử lý nghiêm cán bộ vi phạm, để nâng cao trách nhiệm, kỷ luật kỷ cương hành chính trong thi hành công vụ.

Rừng tự nhiên ở tỉnh Lạng Sơn bi cưa đổ, cắt khúc, vận chuyển đến các xưởng để bóc, phơi khô rồi buôn bán đến nhiều tỉnh thành khác. Ảnh: Dân Việt

Trong thời gian qua các Cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng theo quy định, bám nắm địa bàn quản lý, duy trì, đẩy mạnh hoạt động kiểm tra kiểm soát, truy xuất nguồn gốc lâm sản, bắt giữ, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về Lâm nghiệp.

Sở NN&MT tỉnh Lạng Sơn trân trọng cảm ơn quý Báo đã phản ánh, cung cấp thông tin về tình hình, công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và mong Quý Báo trong thời gian tới tiếp tục đồng hành, thông tin kịp thời các vấn đề liên quan với các cơ quan chức năng quản lý chuyên ngành của địa phương.

Lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn đẩy mạnh hoạt động kiểm tra kiểm soát, truy xuất nguồn gốc lâm sản, bắt giữ, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về Lâm nghiệp. Ảnh: Dân Việt

Trao đổi với PV Dân Việt sáng 4/10, một lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lạng Sơn cho biết, cơ quan chức năng nhiều năm qua rất vất vả quản lý địa bàn này, xử lý rất nhiều vụ việc. Có năm, đã tiến hành khởi tố hơn hai mươi vụ vi phạm lâm luật.

"Có những diện tích rừng đã giao cho hộ dân quản lý, cái khó là chính họ mong muốn biến rừng tự nhiên thành rừng trồng, ta phải đi canh tài sản ở trong nhà người khác", vị này nói.

Hiện lực lượng kiểm lâm tỉnh Lạng Sơn đang tích cực kiểm đếm, đo đạc tại các khu vực có hiện tượng phá rừng, xâm phạm đất rừng được Báo Điện tử Dân Việt phản ánh để có cơ sở xử lý vi phạm.

Từ ngày 3 đến 4/10, Báo điện tử Dân Việt đăng tải Loạt điều tra: "Bí mật đằng sau những cánh rừng tự nhiên bị "bức tử" ở Lạng Sơn".
Loạt bài phản ánh các hoạt động phá rừng thời gian dài đang xé nát nhiều diện tích rừng tự nhiên ở Lạng Sơn. Với những mánh khóe tinh vi, những cách thức chưa từng có, rừng tự nhiên vẫn bị “gặm nhấm” thành khu đất trống đồi núi trọc, biến tài nguyên của quốc gia thành nguồn lợi nhuận bỏ túi cá nhân.
Những xưởng chuyên bóc ván, nấp sau khu dân cư, ẩn mình giữa đồng ruộng, len lỏi vào tận trong rừng sâu, thậm chí chễm chệ trên đỉnh đồi chẳng khác nào những “cỗ máy phá rừng” khổng lồ, tiếp tay để tàn phá rừng xanh.
Bất chấp những nỗ lực của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, diện tích rừng ở khu vực huyện Bình Gia (cũ) vẫn giảm dần. Nhiều đối tượng đã bị bắt, bị xét xử, bị lĩnh án tù. Nhưng rừng xanh vẫn bị "bức tử" theo cách trắng trợn nhất có thể.
Loạt bài Điều tra của Nhóm Phóng viên Báo điện tử Dân Việt cho thấy gỗ rừng tự nhiên bị đốn hạ, cưa xẻ, rồi tuồn bán cho các chủ xưởng. Tại đây, số gỗ này được “phù phép” thành gỗ rừng trồng, bóc thành ván, phơi khô đưa đi tiêu thụ bất hợp pháp.
Sau khi thu thập thông tin, Báo Điện tử Dân Việt chuyển đến cơ quan chức năng để làm rõ vi phạm, xử lý theo quy định với mong muốn giữ lại những cánh rừng xanh đang ngày càng giảm mạnh.

