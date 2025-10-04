Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Bão số 10 (Bualoi)
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Siêu bão Ragasa 2025
Hồi sinh sông Tô Lịch
Công tác nhân sự chủ chốt tại các địa phương
Bạn đọc
Thứ bảy, ngày 04/10/2025 10:34 GMT+7
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn

Sự thật trong những cánh rừng bị tàn phá, đưa vào xưởng gỗ bóc ở Lạng Sơn (Bài 2)

+ aA -
Nhóm PV Dân Việt Thứ bảy, ngày 04/10/2025 10:34 GMT+7
Trong cánh rừng ở Bình Gia (cũ), tỉnh Lạng Sơn, chỉ trong chớp mắt, lưỡi cưa máy sắc lẹm gầm gừ, biến thân cây thành những khúc gỗ nằm la liệt, chờ đưa về xưởng bóc thành ván. Những cánh rừng xanh tại một số xã ở tỉnh Lạng Sơn cứ đổ gục dần dần, trơ trụi thành những mảng đồi trọc.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0
Tận thấy những cánh rừng tự nhiên bị tàn phá tan hoang ở Lạng Sơn. Thực hiện: Nhóm phóng viên Dân Việt.

Tận thấy cảnh cây rừng bị đốn hạ

Nhóm phóng viên Báo điện tử Dân Việt đã ngược rừng, miệt mài bám theo, ghi lại từng chuyến xe chở gỗ, cố gắng nắm bắt quy luật vận chuyển của lâm tặc.

Nhiều lần bất thành, bởi lẽ, những kẻ khai thác gỗ trái phép chọn thời điểm chạng vạng để giấu mình, sau đó những thân gỗ im lìm “lăn” đi trong đêm tối.

Một phần cây rừng tự nhiên tại thôn Nà Toọc, xã Hội Hoan, tỉnh Lạng Sơn đã bị chặt hạ. Ảnh Dân Việt chụp tháng 9/2025.

Để bám sát hơn những kẻ phá rừng, chúng tôi thuê xe của người dân địa phương, hóa thân thành những “thợ rừng” thực thụ, vào rừng đào dúi, tìm măng.

Bí mật đằng sau những cánh rừng tự nhiên bị "bức tử" ở Lạng Sơn: Bí kíp “nhốt” gỗ rừng vào kho (Video 3)

Một sáng cuối tháng 4/2025, chiếc xe tải chở gỗ từ xưởng Nông Văn Hùng (xã Yên Lỗ) rầm rập lao đi trên con đường nhựa, rồi nhanh chóng rẽ vào con đường đất mới mở, hướng thẳng lên đại ngàn xanh thẳm thôn Nà Quãng, xã Thiện Hòa. Chúng tôi, lái chiếc xe máy lặng lẽ bám theo. “Cứ đi theo vệt bánh xe, đến hết đường sẽ thấy họ bốc gỗ, phá rừng” – người dân địa phương được chúng tôi hỏi đường nói.

Từ bên kia sườn dốc, tiếng cưa máy gầm rú liên hồi, xé nát sự tĩnh mịch của rừng già. Cây đổ rào rào, kéo theo tiếng thân gỗ bị ném lên thùng xe ầm ầm.

Phía trước chúng tôi, gần chiếc xe dán tên Nông Văn Hùng ở hai bên cánh cửa, mang biển kiểm soát 12C – 128.37 có 5 người truyền tay nhau những khúc gỗ nặng trĩu lên thùng xe.

Khoảnh khắc chúng tôi xuất hiện, tiếng cưa im bặt, cây rừng ngừng đổ. Sự tĩnh lặng đột ngột bao trùm, kéo dài cho đến khi họ nhìn ra cuốc, thuổng trên vai chúng tôi - những “thợ rừng” đi đào dúi, tìm măng.

Phóng viên ghi nhận hình ảnh người dân chặt hạ các cây gỗ lớn tại tại thôn Nà Quãng, xã Thiện Hòa, tỉnh Lạng Sơn (xã Yên Lỗ cũ) vào thời điểm tháng 4/2025.

Chúng tôi tiếp tục len lỏi sâu vào rừng, vòng qua quả đồi đối diện. Tiếng cuốc đất, tiếng thuổng thúc mạnh xuống đất vang lên liên hồi, như một bằng chứng khẳng định với những người đang phá rừng rằng “đội này đi đào dúi, tìm măng thật”.

Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ NNMT) vào cuộc điều tra vụ phá rừng tự nhiên quy mô lớn ở Lạng Sơn

Hoạt động bốc gỗ tiếp tục, cho đến khoảng 10 giờ 30 phút sáng. Chiếc ô tô tải chở đầy gỗ nặng nề lăn bánh rời khỏi rừng. Toán người bốc gỗ, cưa rừng cũng nghỉ ngơi ăn trưa.

Khoảng 12 giờ trưa, hai người đàn ông trạc ngoài ba mươi vác cưa máy lên rừng. Tiếng cưa máy lại vang lên, chim rừng ráo rác bay. Chỉ vài chục giây sau, những thân cây rừng tự nhiên với đường kính 30 - 50cm, sừng sững bao năm, đổ rạp xuống đất.

Thân cây nhanh chóng bị cắt thành từng khúc, lăn xuống ven đường, nằm chờ đợi những chuyến xe tải đến chở đi.

Ông Vi Văn Chính, sau khi vần những khúc gỗ nặng trịch xuống sườn dốc, thở hổn hển ngồi nghỉ. Người đàn ông này nói: “Kiểm lâm họ cũng lâu lâu vào một tí xem đấy”.

Ông biết rõ, rừng này đã bị cấm, không được phép khai thác. Vậy mà, tiếng cưa máy vẫn vang lên bên cạnh chúng tôi, cây vẫn đổ. “Rừng này không cho phát, cấm, mình vẫn làm, bảo vệ hết không cho làm”, ông Chính nói.

Theo ông Chính, cây to “từ cái chai, cái chén trở lên là không cho chặt đâu”.

Nhưng chỉ cách nơi chúng tôi đang đứng khoảng 100m, cây rừng vẫn đổ. Khi tiếng cưa máy lại vang lên, tôi nhìn đồng hồ khoảng 20 giây, một cây gỗ lớn đường kính khoảng 40cm bị cưa đổ, rồi nhiều cây khác cùng cảnh ngộ. Theo tiết lộ của những người đang phá rừng: “Những cây gỗ này ít nhất cũng hơn 20 năm tuổi”.

Xe tải mang tên Nông Văn Hùng ở hai bên cánh cửa, biển kiểm soát 12C – 128.37 đang bốc gỗ tại khu vực thôn Nà Quãng, xã Thiện Hòa. Ảnh Dân Việt chụp tháng 4/2025.

“Em ơi tránh ra chỗ khác để chị lăn gỗ xuống” – một người phụ nữ nói với tôi.

Lời nói vừa dứt, khúc gỗ dài khoảng 1m, đường kính chừng 40cm lăn lông lốc xuống đoạn đường đất mới mở để ô tô di chuyển vào rừng chở gỗ. Ven đường, hàng chục súc gỗ đang chờ chuyến xe kế tiếp.

Hình ảnh những cây gỗ lớn bị chặt hạ xếp thành đống lớn chờ xe tải đến bốc chở đi tại thôn Nà Quãng, xã Thiện Hòa, tỉnh Lạng Sơn (xã Yên Lỗ cũ). Ảnh Dân Việt chụp tháng 4/2025.

Giữa tháng 9/2025, nhóm phóng viên Báo điện tử Dân Việt trở lại một số điểm rừng bị phá, theo ghi nhận diện tích tàn phá có quy mô lớn hơn trước. Tại thôn Khuổi Toọc, xã Hội Hoan, tỉnh Lạng Sơn vút tầm mắt là cây keo trồng mới đã thay thế rừng tự nhiên.

Những chỏm rừng còn xót lại đang bị ba tốp người dùng cưa máy “xử lý nốt”. Chỉ sau một ngày, nhiều đống gỗ hàng chục mét khối đang chờ xe đến chở ra khỏi rừng.

Cưa đứt, đốt cháy, mở đường… giữa rừng

Trong quá trình điều tra, nhóm phóng viên Báo điện tử Dân Việt đã tận mắt chứng kiến và ghi nhận những hình ảnh đau lòng: nhiều thân cây cháy đen nằm ngổn ngang giữa rừng, trơ trụi như những chứng nhân câm lặng cho tội ác của con người.

Đứng ở nơi những cây rừng tự nhiên bị đốn hạ ở thôn Nà Tòng, xã Yên Lỗ, phóng tầm mắt nhìn xung quanh có chỏm rừng trồng đang chầm chậm vươn mình. Đến một ngày, khi đến tuổi trưởng thành, những cây gỗ keo được trồng cũng sẽ được khai thác. Dấu tích của những khu rừng tự nhiên chỉ còn trong ký ức.

Tại Khuổi Toọc (Hội Hoan), phóng viên Dân Việt còn ghi nhận rừng tự nhiên đã bị cưa chặt đem bán cho các xưởng bóc gỗ. Ảnh Dân Việt chụp tháng 9/2025.

Không chỉ ở thôn Nà Tòng (Thiện Hòa) Khuổi Toọc (Hội Hoan), điều tra của phóng viên cho thấy nhiều địa điểm khác như ở các xã Thiện Thuật, Thiện Long, Bình Gia, Hồng Phong, … gỗ rừng tự nhiên đã bị cưa chặt đem bán cho các xưởng bóc gỗ, những cây bé, cong queo, rỗng ruột bị phát trắng, phơi khô rồi đốt cháy thành than.

Một số khu vực rừng, nhiều lần chúng tôi chứng kiến những cột khói bốc lên cao, ngọn lửa đỏ rừng rực cháy lan ra khu vực xung quanh.

Đặc biệt, ở bất kỳ địa điểm tỉa rừng tự nhiên lấy gỗ tạp đem bán hoặc phát trắng để trồng rừng đều được người dân hoặc chủ xưởng bóc gỗ dùng máy xúc mở đường vào sâu trong lõi rừng, thậm chí vượt qua đỉnh đồi, vắt từ núi này sang quả đồi khác để thuận tiện cho việc vận chuyển gỗ. Những chiếc ô tô bò lổm ngổm đi trên núi đưa gỗ về xưởng bóc.

Người dân đốt nương làm rẫy ngay bên cạnh những cánh rừng xanh tại xã Thiện Hòa, Bình Gia. Ảnh Dân Việt chụp tháng 4/2025.

Từ Khuổi Phụ, thôn Nà Tòng, đến Khuổi Chản, Bản Pe, rồi tiếp tục đến Khuổi Chạng, Khuổi Kép, và xa hơn nữa là Khuổi Tông, Nà Kéo, Khuổi Toọc xuất hiện nhiều dấu vết của sự hủy hoại rừng. Rừng cây bị đốn hạ, nhường chỗ cho những khoảng trống hoang tàn, trơ trụi. Cảnh tượng này khiến bất cứ ai cũng phải day dứt về tương lai của hệ sinh thái nơi đây.

Gian lận nguồn gốc gỗ, "thách thức" cơ quan chức năng giám định (Bài 3)

Trao đổi với PV Dân Việt sáng 4/10, một lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lạng Sơn cho biết, cơ quan chức năng nhiều năm qua rất vất vả quản lý địa bàn này, xử lý rất nhiều vụ việc. Có năm, đã tiến hành khởi tố hơn hai mươi vụ vi phạm lâm luật.

"Có những diện tích rừng đã giao cho hộ dân quản lý, cái khó là chính họ mong muốn biến rừng tự nhiên thành rừng trồng, ta phải đi canh tài sản ở trong nhà người khác", vị này nói.

Hiện lực lượng kiểm lâm tỉnh Lạng Sơn đang tích cực kiểm đếm, đo đạc tại các khu vực có hiện tượng phá rừng, xâm phạm đất rừng được Báo Điện tử Dân Việt phản ánh để có cơ sở xử lý vi phạm.

Theo quy định tại điều 20 Nghị định số 35/2019/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 07/2022/NĐ-CP, quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp thì hành vi phá rừng được liệt kê gồm: chặt, đốt, phá cây rừng, đào, bới, san ủi, nổ mìn; đắp đập, ngăn dòng chảy tự nhiên, xả chất độc hoặc các hành vi khác gây thiệt hại đến rừng với bất kỳ mục đích gì mà không được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Ngoài ra, theo pháp luật hiện hành, hành vi phá rừng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về “Tội hủy hoại rừng” theo quy định tại Điều 243 Bộ luật Hình sự năm 2015. Với mức xử phạt nhẹ nhất là cải tạo không giam giữ đến 3 năm và nặng nhất là phạt tù có thời hạn đến 15 năm.

Bên cạnh đó, người phạm tội hủy hoại rừng là cá nhân còn có thể bị phạt tiền từ 20 - 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 - 5 năm.

Căn cứ quy định pháp luật trên, có thể thấy, việc cá nhân, tổ chức phá rừng tự nhiên là đã gây thiệt hại đến rừng và được xác định là hành vi hủy hoại rừng, không cần biế mục đích để làm gì dù sử dụng, khai thác hay mang bán mà chưa có sự cho phép của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đều bị coi là hành vi vi phạm pháp luật và đều có chế tài xử lý.

Trường hợp người dân tự ý đưa thiết bị máy xúc vào bạt đồi, mở đường lên các quả đồi sản xuất, đồi rừng tự nhiên (đường rộng khoảng 3m) để xe ô tô lên chở gỗ về là hành vi này vi phạm nghiêm trọng pháp luật về bảo vệ rừng và quản lý đất đai. Cụ thể, người vi phạm có thể bị xử lý theo các căn cứ sau:

Xử lý hành chính: Theo Điều 20 Nghị định 45/2022/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp, hành vi làm thay đổi hiện trạng rừng trái phép như mở đường, san ủi mặt bằng, bạt đồi, có thể bị phạt: Từ 5 triệu đến 50 triệu đồng, tùy loại rừng và diện tích bị tác động. Buộc khôi phục lại hiện trạng ban đầu của rừng bị xâm phạm.

Xử lý hình sự (nếu có đủ yếu tố cấu thành): Nếu việc mở đường nhằm phục vụ khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép, đặc biệt là trong rừng tự nhiên, thì có thể cấu thành tội “Tội vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản” với khung hình phạt từ 1 năm đến 15 năm tù, tùy mức độ thiệt hại.

Nếu hành vi bạt đồi, mở đường gây thiệt hại đến diện tích rừng lớn, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng… thì người vi phạm có thể bị cấu thành tội hủy hoại rừng tùy thuộc vào mức độ thiệt hại gây ra.

Đón đọc Bài 3: Gian lận nguồn gốc gỗ, "thách thức" cơ quan chức năng giám định

Tham khảo thêm

Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ NNMT) vào cuộc điều tra vụ phá rừng tự nhiên quy mô lớn ở Lạng Sơn

Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ NNMT) vào cuộc điều tra vụ phá rừng tự nhiên quy mô lớn ở Lạng Sơn

“Bóc” đường dây phá rừng tự nhiên quy mô lớn ở Lạng Sơn

“Bóc” đường dây phá rừng tự nhiên quy mô lớn ở Lạng Sơn

Bí ẩn những cánh rừng tự nhiên bị 'bức tử' ở Lạng Sơn: Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm phát hiện nhiều vi phạm

Bí ẩn những cánh rừng tự nhiên bị "bức tử" ở Lạng Sơn: Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm phát hiện nhiều vi phạm

Gian lận nguồn gốc gỗ, 'thách thức' cơ quan chức năng giám định (Bài 3)

Gian lận nguồn gốc gỗ, "thách thức" cơ quan chức năng giám định (Bài 3)

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

“Bóc” đường dây phá rừng tự nhiên quy mô lớn ở Lạng Sơn

Mùa khô đến, hàng chục xưởng bóc gỗ gần rừng ở huyện Bình Gia (cũ), tỉnh Lạng Sơn nườm nượp hoạt động. Những cánh đồng, sườn đồi, dọc quốc lộ, từ ven suối đến tận đỉnh đồi bạt ngàn ván gỗ phơi trắng xóa. Gỗ từ đâu mà ra? Loạt bài điều tra của Dân Việt cho câu trả lời : Từ rừng tự nhiên ngay gần đó!

"Mánh" tiêu thụ gỗ rừng tự nhiên từ Lạng Sơn qua tay thương lái (Video 4)

Bạn đọc
'Mánh' tiêu thụ gỗ rừng tự nhiên từ Lạng Sơn qua tay thương lái (Video 4)

Bí mật đằng sau những cánh rừng tự nhiên bị "bức tử" ở Lạng Sơn: Bí kíp “nhốt” gỗ rừng vào kho (Video 3)

Bạn đọc
Bí mật đằng sau những cánh rừng tự nhiên bị 'bức tử' ở Lạng Sơn: Bí kíp “nhốt” gỗ rừng vào kho (Video 3)

Sở NNMT Lạng Sơn chỉ đạo “nóng” kiểm tra tất cả cơ sở kinh doanh, chế biến lâm sản sau phản ánh của Dân Việt

Bạn đọc
Sở NNMT Lạng Sơn chỉ đạo “nóng” kiểm tra tất cả cơ sở kinh doanh, chế biến lâm sản sau phản ánh của Dân Việt

Đọc thêm

Tiết lộ nỗi sợ hãi lớn nhất của phương Tây trước Nga
Điểm nóng

Tiết lộ nỗi sợ hãi lớn nhất của phương Tây trước Nga

Điểm nóng

Lãnh đạo các nước EU và NATO sẽ tiếp tục xung đột với Nga để không đánh mất quyền lực tại chính quốc gia của họ, theo quan điểm của nhà báo người Ireland Chay Bowes đăng tải trên mạng xã hội X.

Gian lận nguồn gốc gỗ, 'thách thức' cơ quan chức năng giám định (Bài 3)
Bạn đọc

Gian lận nguồn gốc gỗ, "thách thức" cơ quan chức năng giám định (Bài 3)

Bạn đọc

Những thân gỗ từ rừng tự nhiên ở Lạng Sơn về đến xưởng, qua bàn tay “phù phép” của một số chủ xưởng, chúng khoác lên mình tấm áo mới – gỗ rừng trồng. Thậm chí, có thương lái trữ cả nghìn mét khối ván gỗ trong kho ven quốc lộ chờ xuất bán vẫn khoe “không có bất cứ giấy tờ nào”.

Biệt thự sân vườn đơn giản, hiện đại với chất liệu gỗ, kính chủ đạo
Nhà đất

Biệt thự sân vườn đơn giản, hiện đại với chất liệu gỗ, kính chủ đạo

Nhà đất

Căn biệt thự hiện đại giữa không gian yên tĩnh gây ấn tượng với kiến trúc tối giản, sân vườn xanh mát và nội thất sang trọng, ấm cúng, mang đến trải nghiệm sống hài hòa cùng thiên nhiên.

Bắc Ninh sắp có khu công nghiệp gần 1.700 tỷ đồng tại phường Nếnh
Nhà đất

Bắc Ninh sắp có khu công nghiệp gần 1.700 tỷ đồng tại phường Nếnh

Nhà đất

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa chấp thuận chủ trương đầu tư khu công nghiệp Quang Châu 2 có tổng vốn gần 1.700 tỷ đồng. Dự án định hướng phát triển theo mô hình hạ tầng công nghiệp hiện đại, kỳ vọng tạo cú hích mới cho thu hút đầu tư và xuất khẩu của tỉnh.

Cuối tháng 8 Âm lịch, 3 con giáp phát huy thế mạnh, sự nghiệp khởi sắc, cánh cửa làm giàu rộng mở
Gia đình

Cuối tháng 8 Âm lịch, 3 con giáp phát huy thế mạnh, sự nghiệp khởi sắc, cánh cửa làm giàu rộng mở
5

Gia đình

Cuối tháng 8 Âm lịch, ba con giáp may mắn sẽ bung tỏa sức hút, thu hút cơ hội tài lộc và thành công đến bất ngờ. Công việc thuận lợi, các dự án quan trọng tiến triển suôn sẻ.

Hoàng Hường bị bắt, để ngoài sổ sách gần 1.800 tỷ đồng có thể bị xử lý thế nào?
Bạn đọc

Hoàng Hường bị bắt, để ngoài sổ sách gần 1.800 tỷ đồng có thể bị xử lý thế nào?

Bạn đọc

Hoàng Thị Hường - tức Hoàng Hường, bị cáo buộc để ngoài sổ sách kế toán doanh thu gần 1.800 tỷ đồng, kê sai quy định thuế giá trị gia tăng gần 2.100 tỷ đồng.

Đạo diễn 'Bịt mắt bắt nai' tiết lộ 'cảnh nóng' không nhằm để câu khách
Văn hóa - Giải trí

Đạo diễn "Bịt mắt bắt nai" tiết lộ "cảnh nóng" không nhằm để câu khách

Văn hóa - Giải trí

Đạo diễn "Bịt mắt bắt nai" khẳng định việc đưa nhiều cảnh nóng dữ dội lên phim một cách trực diện không phải để câu khách.

Tin sáng (5/10): Đoàn Văn Hậu báo tin vui đến HLV Kim Sang-sik
Thể thao

Tin sáng (5/10): Đoàn Văn Hậu báo tin vui đến HLV Kim Sang-sik

Thể thao

Đoàn Văn Hậu báo tin vui đến HLV Kim Sang-sik; Harry Maguire có thể lại là đồng đội của Cristiano Ronaldo; Real Madrid sẵn sàng chi đậm để chiêu mộ Rodri; Liverpool theo đuổi Michael Olise; Nicky Butt bị khởi kiện.

Tưởng mang thai hóa ra u quái toàn 'răng với xương'
Xã hội

Tưởng mang thai hóa ra u quái toàn "răng với xương"

Xã hội

Trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp đã phát hiện bệnh phẩm trong khối u chứa răng, xương, tóc… điển hình của một dạng u quái.

'Người đàn bà thép' Sanae Takaichi của Nhật Bản là ai?
Điểm nóng

'Người đàn bà thép' Sanae Takaichi của Nhật Bản là ai?

Điểm nóng

Cựu Bộ trưởng An ninh Kinh tế Nhật Bản Sanae Takaichi đã được bầu làm người đứng đầu Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền của nước này và chuẩn bị trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của đảng này.

Thị trường tài sản số hôm nay 5/10: Giá Bitcoin tăng không ngừng, dự báo thời điểm đạt đỉnh
Thị trường

Thị trường tài sản số hôm nay 5/10: Giá Bitcoin tăng không ngừng, dự báo thời điểm đạt đỉnh

Thị trường

Thị trường tài sản số hôm nay 5/10: Tuyên bố của Tổng thống Donald Trump về khoản tiền kích thích kinh tế cho công dân Mỹ có thể giá Bitcoin tiếp tục tăng.

Giá USD hôm nay 5/10: Thị trường tự do hạ nhiệt sau giai đoạn tăng nóng
Kinh tế

Giá USD hôm nay 5/10: Thị trường tự do hạ nhiệt sau giai đoạn tăng nóng

Kinh tế

Giá USD hôm nay 5/10 tại thị trường tự do giao dịch ở mức 26.515 - 26.615, đi ngang 5 phiên liên tiếp.

'Lá chắn' chống ngập bị vô hiệu, hơn 300 hộ dân làng Miêu Nha sống trong cảnh mất điện, không nước sạch
Ảnh

"Lá chắn" chống ngập bị vô hiệu, hơn 300 hộ dân làng Miêu Nha sống trong cảnh mất điện, không nước sạch

Ảnh

5 ngày sau khi những cơn mưa xối xả do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 (Bualoi) tan, làng Miêu Nha (phường Xuân Phương, TP Hà Nội) vẫn là một ốc đảo bị cô lập giữa lòng Thủ đô. Sự im lặng bất thường của một cộng đồng không có điện bị phá vỡ bởi tiếng khua nước của những chiếc bè tự chế, phương tiện di chuyển duy nhất qua những con ngõ nay đã biến thành sông. Hơn 300 hộ dân bị mắc kẹt, đối mặt với tình trạng mất điện, mất nước sạch và nguy cơ dịch bệnh hiện hữu.  

Tin bão mới nhất: Bão số 11 (bão MATMO) cách Quảng Ninh 420km, Lạng Sơn, Bắc Ninh đề phòng gió bão, đêm nay mưa lớn
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Bão số 11 (bão MATMO) cách Quảng Ninh 420km, Lạng Sơn, Bắc Ninh đề phòng gió bão, đêm nay mưa lớn

Nhà nông

Tin bão mới nhất hôm nay, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 11 (bão MATMO) hiện còn cách Quảng Ninh khoảng 420km về phía Đông Đông Nam. Dự báo mới nhất cảnh báo khu vực đất liền ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên, tỉnh Lạng Sơn rủi ro thiên tai cấp 3; khu vực phía Đông Bắc tỉnh Bắc Ninh (tỉnh Bắc Giang cũ) có khả năng có gió bão mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

9 tuyệt kỹ võ công của Hoàng Dược Sư gồm những gì?
Đông Tây - Kim Cổ

9 tuyệt kỹ võ công của Hoàng Dược Sư gồm những gì?

Đông Tây - Kim Cổ

Hoàng Dược Sư không chỉ là một nhân vật sở hữu tính cách quái dị mà còn là một bậc thầy võ học với những tuyệt kỹ độc đáo, khiến bao người phải kính nể và e dè.

Lời cảnh báo của Putin- “Oreshnik” có thể thay đổi bản đồ an ninh châu Âu
Điểm nóng

Lời cảnh báo của Putin- “Oreshnik” có thể thay đổi bản đồ an ninh châu Âu

Điểm nóng

Tờ báo Nikkei của Nhật Bản cho rằng Nga có thể đáp trả các mối đe dọa từ phương Tây bằng các cuộc tấn công bằng tổ hợp tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik, một loại vũ khí mà Điện Kremlin đã bắt đầu sản xuất hàng loạt vào năm 2025 và đã bắt đầu triển khai, theo Tổng thống Vladimir Putin.

Huế: Du khách thích thú màn trình diễn lân - sư - rồng trên đường phố dịp Trung thu
Ảnh

Huế: Du khách thích thú màn trình diễn lân - sư - rồng trên đường phố dịp Trung thu

Ảnh

Tối 4/10, nhằm ngày 13 tháng 8 âm lịch, chương trình Trung thu Hoàng cung Huế 2025, một sự kiện trong khuôn khổ Festival Huế 2025 do Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế tổ chức, bắt đầu với hoạt động quảng diễn lân – sư – rồng và rước đèn Trung thu đường phố.

Sự kiện diễn ra trong một tháng, tỉnh Lâm Đồng đón hơn 1,8 triệu du khách đến tham quan
Xã hội

Sự kiện diễn ra trong một tháng, tỉnh Lâm Đồng đón hơn 1,8 triệu du khách đến tham quan

Xã hội

Trong tháng trải nghiệm điểm đến du lịch Lâm Đồng 2025, địa phương này đã đón trên 1,8 triệu lượt du khách, chứng tỏ sức hấp dẫn, uy tín và thương hiệu của du lịch Lâm Đồng.

Chính sách nhập tịch ồ ạt của bóng đá Malaysia: Cái giá phải trả sẽ là rất lớn
Thể thao

Chính sách nhập tịch ồ ạt của bóng đá Malaysia: Cái giá phải trả sẽ là rất lớn

Thể thao

Vụ việc 7 cầu thủ ĐT Malaysia bị FIFA treo giò là một trong những bê bối lớn nhất của bóng đá Đông Nam Á trong nhiều năm qua. Nó phơi bày mặt trái của chiến lược nhập tịch ồ ạt và là lời cảnh báo đắt giá cho bất kỳ nền bóng đá nào muốn đi theo con đường “rút ngắn khoảng cách” bằng giải pháp nhân tạo.

Hoa hậu Yến Nhi xin lỗi, mong khán giả mở lòng sau phát ngôn gây tranh cãi
Văn hóa - Giải trí

Hoa hậu Yến Nhi xin lỗi, mong khán giả mở lòng sau phát ngôn gây tranh cãi

Văn hóa - Giải trí

Hoa hậu Yến Nhi (Miss Grand Vietnam 2025) cho rằng trong lúc vội vã, cô "đã vô tình có những chia sẻ chưa thật sự trọn vẹn, khiến khán giả phiền lòng".

Hoa hậu Trúc Linh, Phương Linh làm đại sứ giải thưởng Tinh hoa Việt 2025
Chuyển động Sài Gòn

Hoa hậu Trúc Linh, Phương Linh làm đại sứ giải thưởng Tinh hoa Việt 2025

Chuyển động Sài Gòn

Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh và Hoa hậu Hoàn Vũ 2025 Nguyễn Hoàng Phương Linh là đại sứ giải thưởng Tinh hoa Việt 2025.

Giá xăng dầu hôm nay 5/10: Hồi phục yếu ớt, giá xăng dầu có thể thủng đáy tuần tới?
Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 5/10: Hồi phục yếu ớt, giá xăng dầu có thể thủng đáy tuần tới?

Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 5/10, trên thị trường dầu thô thế giới giá dầu thô đã ngừng lao dốc, nhích tăng nhẹ phiên cuối tuần.

Thủ tướng chỉ đạo 'nóng' để cắt giảm, đơn giản hoá, thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính
Tin tức

Thủ tướng chỉ đạo "nóng" để cắt giảm, đơn giản hoá, thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính

Tin tức

Theo Công điện của Thủ tướng, trước mắt các xã có số lượng giao dịch trung bình dưới 20 hồ sơ/ngày không bắt buộc phải trang bị máy lấy số, màn hình hiển thị, bảo đảm hiệu quả, tránh lãng phí, tạo tiền đề để vận hành đồng bộ, hiệu quả Trung tâm Phục vụ hành chính công, hoàn thành trước ngày 15/10/2025.

Phương Tây vạch trần 'kẻ thù tồi tệ nhất' của quân đội Ukraine ở Quân khu Đông Bắc
Điểm nóng

Phương Tây vạch trần "kẻ thù tồi tệ nhất" của quân đội Ukraine ở Quân khu Đông Bắc

Điểm nóng

Quân đội Ukraine đang phải chịu khuất phục trước sự tấn công dữ dội của các nhà điều hành máy bay không người lái Nga với công nghệ tiên tiến, tờ Wall Street Journal đưa tin.

Không phải hoa giấy, cây cảnh này mới là ngôi sao của mùa thu, hoa tím biếc, mong manh như sương như khói
Gia đình

Không phải hoa giấy, cây cảnh này mới là ngôi sao của mùa thu, hoa tím biếc, mong manh như sương như khói

Gia đình

Cây cảnh này nở rộ hàng vạn bông, với màu xanh tím huyền bí, mang đến cảm giác cổ tích mạnh mẽ, bạn không thể bỏ qua trong mùa thu này.

Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm phối hợp với Báo Dân Việt xác minh thông tin phá rừng tự nhiên tại Lạng Sơn (Video)
Bạn đọc

Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm phối hợp với Báo Dân Việt xác minh thông tin phá rừng tự nhiên tại Lạng Sơn (Video)

Bạn đọc

Sau nhiều tháng điều tra, PV Báo Dân Việt cung cấp cho Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ NN&PTNT) những chứng cứ về tình trạng phá rừng tự nhiên tại nhiều xã của tỉnh Lạng Sơn. Đơn vị này đã cử cán bộ phối hợp cùng phóng viên trực tiếp đến địa bàn kiểm tra, xác minh và ghi nhận thực tế đúng như nội dung phản ánh.

Khách Tây không ngại bẩn, sẵn sàng lội bùn giúp người dân Tuyên Quang dọn dẹp sau lũ
Xã hội

Khách Tây không ngại bẩn, sẵn sàng lội bùn giúp người dân Tuyên Quang dọn dẹp sau lũ

Xã hội

Hình ảnh nhóm khách Tây miệt mài dọn dẹp giữa ngổn ngang bùn đất khiến cộng đồng mạng vừa buồn cười, vừa xúc động. Họ dí dỏm gọi đây là "tour tắm bùn độc nhất vô nhị".

Thượng tá -TS Đào Trung Hiếu: Hoàng Hường thao túng niềm tin bằng 'áo giáp đạo đức' và hiệu ứng đám đông
Pháp luật

Thượng tá -TS Đào Trung Hiếu: Hoàng Hường thao túng niềm tin bằng "áo giáp đạo đức" và hiệu ứng đám đông

Pháp luật

Chuyên gia tội phạm học Thượng tá -TS Đào Trung Hiếu nhận định, hiện tượng Hoàng Hường là điển hình cho việc lợi dụng tâm lý xã hội trong kinh doanh phi pháp, từ việc gieo niềm tin mù quáng bằng hình ảnh "doanh nhân nhân hậu", đến việc dùng hoạt động từ thiện như một lớp "áo giáp đạo đức" để che đậy sai phạm.

Châu Âu đang khốn đốn vì Nga
Điểm nóng

Châu Âu đang khốn đốn vì Nga

Điểm nóng

Châu Âu đang trong tình trạng khốn đốn do mối đe dọa từ Nga, Armando Mema, thành viên đảng bảo thủ dân tộc Phần Lan "Liên minh Tự do", tuyên bố trên trang mạng xã hội X.

Cục trưởng, Nghệ sĩ Nhân dân than 'mất giá', bị 'hắt hủi' giữa đêm
Văn hóa - Giải trí

Cục trưởng, Nghệ sĩ Nhân dân than "mất giá", bị "hắt hủi" giữa đêm

Văn hóa - Giải trí

Tối muộn 4/10, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc có chia sẻ đầy "tâm trạng" trên trang cá nhân về việc 3 chị tạp vụ từ chối chụp hình chung cùng anh.

Tin đọc nhiều

1

“ĐT Malaysia không có cơ hội thoát án phạt bị xử thua 0-3"

“ĐT Malaysia không có cơ hội thoát án phạt bị xử thua 0-3'

2

“Sự việc của Lý Hoàng Nam là bài học về tính kiềm chế”

“Sự việc của Lý Hoàng Nam là bài học về tính kiềm chế”

3

Trung Quốc chơi lớn, đề nghị đầu tư 1 nghìn tỷ USD vào Mỹ

Trung Quốc chơi lớn, đề nghị đầu tư 1 nghìn tỷ USD vào Mỹ

4

Lý giải nguyên nhân phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên đứng đầu cả nước về số trường hợp vi phạm giao thông

Lý giải nguyên nhân phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên đứng đầu cả nước về số trường hợp vi phạm giao thông

5

Hoàng Hường bị khởi tố và nụ cười trước máy quay
40

Hoàng Hường bị khởi tố và nụ cười trước máy quay