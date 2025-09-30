Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Bão số 10 (Bualoi)
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Siêu bão Ragasa 2025
Hồi sinh sông Tô Lịch
Công tác nhân sự chủ chốt tại các địa phương
Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Kinh tế
Thứ ba, ngày 30/09/2025 19:01 GMT+7

Kinh tế Đồng Nai vươn lên: Cao tốc, cảng biển, sân bay Long Thành tạo động lực mới cho tăng trưởng

+ aA -
Nguyên Vỹ Thứ ba, ngày 30/09/2025 19:01 GMT+7
Kinh tế Đồng Nai đang hướng tới giai đoạn 2025-2030 với mục tiêu tăng trưởng 2 con số, GRDP vượt 1,2 triệu tỷ đồng, kinh tế số chiếm trên 30%, đô thị hóa đạt 55%, tạo nền tảng vững chắc để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Dấu ấn kinh tế Đồng Nai

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đồng Nai đối mặt nhiều biến động từ dịch Covid-19, xung đột và khủng hoảng kinh tế toàn cầu nhưng vẫn đạt kết quả nổi bật.

Kinh tế duy trì tăng trưởng khá, cơ cấu chuyển dịch đúng hướng, ngân sách quản lý chặt chẽ, môi trường đầu tư cải thiện.

Nhiều dự án hạ tầng lớn được triển khai như cao tốc, cảng biển, sân bay Long Thành, tạo động lực mới cho tăng trưởng. Hệ thống giao thông, đô thị và nông thôn mới nâng cao được chú trọng.

Đồng Nai đang hoàn thiện các tuyến giao thông kết nối sân bay Long Thành. Ảnh: T.L

Tỉnh cũng đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tạo chuyển biến tích cực trong sản xuất và quản lý. Trong 70 chỉ tiêu nghị quyết, 60 chỉ tiêu đã đạt và vượt, khẳng định sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và doanh nghiệp.

Tuy vậy, Đồng Nai còn đối mặt hạn chế như một số dự án trọng điểm chậm, vốn đầu tư dàn trải, hạ tầng và nông nghiệp hiện đại chưa theo kịp, kinh tế số còn thấp, nhân lực chất lượng cao thiếu, an sinh vùng xa khó khăn.

Tại phiên bế mạc Đại hội Đảng bộ Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, chiều ngày 30/9, tỉnh đã thông qua Nghị quyết Đại hội.

Bước vào giai đoạn 2025-2030, Đồng Nai đặt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, trở thành địa phương nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước về phát triển kinh tế - xã hội. Để đạt được mục tiêu này, tỉnh xác định nhiều nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm.

Đồng Nai đặt trọng tâm phát triển kinh tế số. Robot AI được sử dụng để phục vụ đại hội. Ảnh: Nguyên Vỹ

Trước hết, Đồng Nai tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm, có khát vọng cống hiến. Song song đó, cải cách hành chính được đẩy mạnh, gắn với chuyển đổi số để xây dựng chính quyền số, minh bạch và phục vụ hiệu quả hơn cho người dân, doanh nghiệp.

Kinh tế Đồng Nai hướng tới xanh, số và tuần hoàn để tạo dấu ấn trong thập kỷ tới

Tỉnh Đồng Nai xác định 2 động lực then chốt được xác định là công nghiệp và dịch vụ.

Trong công nghiệp, tỉnh ưu tiên thu hút các nhà đầu tư chiến lược thế hệ mới, lấp đầy các khu công nghiệp hiện hữu, đồng thời mở rộng khu công nghiệp tiềm năng theo hướng công nghệ cao, xanh và thân thiện môi trường.

Trong dịch vụ, hạt nhân phát triển là đô thị dịch vụ tổng hợp gắn với sân bay quốc tế Long Thành, hình thành hệ sinh thái thương mại tự do, logistics, hàng không và du lịch.

Đồng Nai phấn đấu đến năm 2030 đạt các chỉ tiêu cơ bản thành phố trực thuộc Trung ương. Ảnh: Nguyên Vỹ

Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 sẽ là cơ sở để Đồng Nai khai thác hiệu quả lợi thế vùng, phát triển các khu đô thị - công nghiệp phía Nam, công nghiệp - đô thị phía Bắc và nông nghiệp công nghệ cao phía Đông Bắc.

Hạ tầng giao thông sẽ được đầu tư đồng bộ, kết nối với cảng biển, sân bay, khu kinh tế cửa khẩu, qua đó tạo thuận lợi thu hút đầu tư và mở rộng không gian phát triển.

Đồng Nai cũng đặt trọng tâm phát triển các lĩnh vực mới như kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và kinh tế tri thức. Tỉnh khuyến khích doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ hiện đại, phát triển logistics thông minh và thương mại điện tử. Đồng thời, chú trọng phát triển du lịch sinh thái, dịch vụ tài chính và thương mại hiện đại để đa dạng hóa nguồn thu.

Mục tiêu tổng quát đến năm 2030 là xây dựng Đồng Nai thành tỉnh phát triển xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại, đạt các tiêu chuẩn cơ bản của thành phố trực thuộc Trung ương.

Bí thư Tỉnh ủy Vũ Hồng Văn bế mạc Đại hội Đảng bộ Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Nguyên Vỹ

Với vị trí trung tâm vùng Đông Nam Bộ, cùng hệ thống hạ tầng kết nối liên vùng, Đồng Nai đang hướng đến trở thành đầu tàu kinh tế, góp phần quan trọng vào tăng trưởng của cả nước.

Phát biểu bế mạc, Bí thư Tỉnh ủy Vũ Hồng Văn cho biết Đại hội đã thành công tốt đẹp. Toàn Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Đồng Nai quyết tâm tận dụng thời cơ “vàng” để tăng trưởng bứt phá, xây dựng Đồng Nai phát triển xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại, phấn đấu đến năm 2030 đạt các chỉ tiêu cơ bản thành phố trực thuộc Trung ương.

Hướng đi mới cho kinh tế Đồng Nai trong 5 năm tới

Hướng tới năm 2030, Đồng Nai đặt mục tiêu phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ và kinh tế tri thức.

Tỉnh sẽ dẫn đầu trong kinh tế hàng không, công nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp công nghệ cao, logistics, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Phát triển kinh tế đi đôi với văn hóa xã hội, bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống nhân dân.

Phấn đấu đến năm 2030 đạt tiêu chuẩn cơ bản của thành phố trực thuộc Trung ương, với tăng trưởng GRDP bình quân 10%/năm trở lên.

GRDP theo giá hiện hành đạt trên 1.200.000 tỷ đồng, GRDP bình quân đầu người trên 250 triệu đồng.

Cơ cấu kinh tế đến năm 2030: Công nghiệp - Xây dựng 60-64%, Nông lâm nghiệp thủy sản 5-7%, Thương mại - Dịch vụ 25-28%, Thuế sản phẩm trừ trợ cấp 5-6%.

Tỷ trọng kinh tế số trong GRDP trên 30%. Tốc độ tăng thu ngân sách 10-12%/năm, vốn đầu tư toàn xã hội 30-35% GRDP.

Số doanh nghiệp mới giai đoạn 2026-2030 là 36.000.

Thu nhập bình quân đầu người 120 triệu đồng/năm.

Tỷ lệ đô thị hóa 55%, hoàn thành 65.000 căn nhà ở xã hội.

Tham khảo thêm

Làm sao Đồng Nai có thể biến tiềm năng, khát vọng thành những bước đột phá để thật sự vượt lên, dẫn trước, đi đầu?

Làm sao Đồng Nai có thể biến tiềm năng, khát vọng thành những bước đột phá để thật sự vượt lên, dẫn trước, đi đầu?

Ông Vũ Hồng Văn được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai nhiệm kỳ 2025 -2030

Ông Vũ Hồng Văn được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai nhiệm kỳ 2025 -2030

Hơn 450.000 công nhân Đồng Nai đang chờ từng căn hộ nhà ở xã hội được bàn giao để thoát cảnh thuê trọ chật chội

Hơn 450.000 công nhân Đồng Nai đang chờ từng căn hộ nhà ở xã hội được bàn giao để thoát cảnh thuê trọ chật chội

Đại hội Đảng bộ Đồng Nai lần thứ 1 tạo dấu ấn chương trình hành động cụ thể, kèm 34 đề án, 46 dự án

Đại hội Đảng bộ Đồng Nai lần thứ 1 tạo dấu ấn chương trình hành động cụ thể, kèm 34 đề án, 46 dự án

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Sân bay Tân Sơn Nhất sẽ hoạt động thế nào khi phần lớn chuyến bay quốc tế được đưa sang sân bay Long Thành?

Cục Hàng không Việt Nam vừa kiến nghị phương án phân chia khai thác sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Long Thành theo 2 giai đoạn, với lộ trình chuyển dần các chuyến bay quốc tế, gắn với tiến độ hạ tầng kết nối.

2 trụ cột nào đang được Đồng Nai dựa vào để nuôi tham vọng trở thành trung tâm kinh tế phía Nam?

Đầu tư - Tài chính
2 trụ cột nào đang được Đồng Nai dựa vào để nuôi tham vọng trở thành trung tâm kinh tế phía Nam?

Giá xăng dầu hôm nay 30/9: Dầu thô thế giới lao dốc cực mạnh, xăng dầu trong nước sẽ "đại hạ giá"?

Kinh tế
Giá xăng dầu hôm nay 30/9: Dầu thô thế giới lao dốc cực mạnh, xăng dầu trong nước sẽ 'đại hạ giá'?

Lắng nghe nông dân nói: Mong chính sách dài hơi từ Bộ Công Thương cho bài toán tiêu thụ

Kinh tế
Lắng nghe nông dân nói: Mong chính sách dài hơi từ Bộ Công Thương cho bài toán tiêu thụ

Ngày 1/10 sẽ diễn ra Diễn đàn "Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương lắng nghe nông dân nói"
20

Kinh tế
Ngày 1/10 sẽ diễn ra Diễn đàn 'Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương lắng nghe nông dân nói'

Đọc thêm

“One Battle After Another” nhận mưa lời khen từ giới phê bình
Văn hóa - Giải trí

“One Battle After Another” nhận mưa lời khen từ giới phê bình

Văn hóa - Giải trí

Bộ phim “One Battle After Another” do đạo diễn Paul Thomas Anderson thực hiện và Leonardo DiCaprio thủ vai chính đã đạt doanh thu toàn cầu gần 50 triệu USD sau tuần đầu công chiếu

Ở nơi này của Huế bắt vô số cá đặc sản mùa nước nổi bên chân phá
Nhà nông

Ở nơi này của Huế bắt vô số cá đặc sản mùa nước nổi bên chân phá

Nhà nông

Huế năm nào cũng có vài cơn lũ. Nước lũ ở Huế nhanh lên và cũng nhanh xuống. Với những ai sống bên vùng chân phá Tam Giang, hẳn là năm nào cũng trải qua một vài đợt lũ lụt. Mùa lũ lụt ở Huế tất nhiên sẽ hằn thêm nhiều lo âu về đảm bảo an toàn cho tài sản, tính mạng, nhưng cũng là cơ hội để ngư dân tăng thu nhập, bởi mỗi mùa con nước lên sẽ mang theo nhiều loại thủy sản có giá trị kinh tế cao.

Khởi tố giám đốc Công ty TNHH Lý Tuấn về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
Pháp luật

Khởi tố giám đốc Công ty TNHH Lý Tuấn về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Pháp luật

Ngày 30/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp cùng nhiều lực lượng tổ chức thi hành lệnh bắt bị can thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bà Phạm Thị Minh Lý (SN 1974; trú tại thôn 1, xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, bà Lý là Giám đốc Công ty TNHH Lý Tuấn)

'Nước mắm nhà ăn' màu cánh gián do một người Nghệ An làm đạt 3 sao OCOP, cả làng khen
Nhà nông

"Nước mắm nhà ăn" màu cánh gián do một người Nghệ An làm đạt 3 sao OCOP, cả làng khen

Nhà nông

Ông Nguyễn Đức Hùng, xã Hải Châu, tỉnh Nghệ An (trước đây là xã Diễn Hải, huyện Diễn Châu) có hơn 10 năm làm nước mắm truyền thống từ cá cơm màu cánh gián. Sản phẩm "Nước mắm nhà ăn" của gia đình ông Hùng đạt 3 sao OCOP với thương hiệu nước mắm Hùng Nhật.

Người đàn ông tử vong trên phố Hà Nội giữa mưa ngập
Tin tức

Người đàn ông tử vong trên phố Hà Nội giữa mưa ngập

Tin tức

Chiều 30/9, một người đàn ông được phát hiện tử vong trên phố Đinh Núp, phường Yên Hòa, Hà Nội, trong lúc thành phố xảy ra mưa lớn gây ngập úng cục bộ, nguyên nhân đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Hơn 2,2 tỷ đồng bị chiếm đoạt, 101 khách hàng trở thành nạn nhân tại phòng khám đa khoa quốc tế Đà Nẵng
Pháp luật

Hơn 2,2 tỷ đồng bị chiếm đoạt, 101 khách hàng trở thành nạn nhân tại phòng khám đa khoa quốc tế Đà Nẵng

Pháp luật

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố 11 bị can, trong đó có giám đốc công ty và giám đốc Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng, về tội “Lừa dối khách hàng”, với số tiền thu lợi bất chính hơn 2,2 tỷ đồng từ 101 khách hàng.

Cận cảnh sông Tô Lịch nước dâng cao 'kỷ lục', chỉ cách mặt đường vài chục cm
Ảnh

Cận cảnh sông Tô Lịch nước dâng cao "kỷ lục", chỉ cách mặt đường vài chục cm

Ảnh

Chiều 30/9, trận mưa lớn đã đẩy mực nước sông Tô Lịch lên mức "kỷ lục" trong nhiều năm qua. Dọc theo chiều dài hơn 14km, từ Hoàng Quốc Việt tới hạ nguồn, dòng nước chỉ còn cách mặt đường khoảng 40 - 80cm, tạo nên khung cảnh hiếm thấy.

Bộ Công an sẽ xây dựng hệ thống chỉ tiêu mang tính chiến đấu cao
Tin tức

Bộ Công an sẽ xây dựng hệ thống chỉ tiêu mang tính chiến đấu cao

Tin tức

Yêu cầu đặt ra với công tác công an trong tình hình hiện nay có nhiều điểm mới và và Bộ Công an sẽ xây dựng hệ thống chỉ tiêu thể hiện tính chiến đấu cao; đề xuất nhiều chỉ tiêu đặt ra cao hơn so với Quốc hội, Chính phủ giao.

Trung Quốc khoe tên lửa đạn đạo bí mật có quỹ đạo bất thường
Thế giới

Trung Quốc khoe tên lửa đạn đạo bí mật có quỹ đạo bất thường

Thế giới

Trung Quốc vừa tiến hành thử nghiệm một loại tên lửa mới có khả năng gắn phương tiện lượn siêu vượt âm (hypersonic glide vehicle), với quỹ đạo bay bất thường và được thực hiện công khai, như một thông điệp gửi ra thế giới, Defence đưa tin.

'Cần công khai thông tin về danh sách nhà tài trợ, người nhận cứu trợ để đảm bảo minh bạch'
Tin tức

"Cần công khai thông tin về danh sách nhà tài trợ, người nhận cứu trợ để đảm bảo minh bạch"

Tin tức

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Minh Tâm (Quảng Trị) kiến nghị công khai thông tin về danh sách nhà tài trợ, người nhận cứu trợ để đảm bảo minh bạch, tránh thất thoát do trục lợi, tham nhũng. Trong thời gian qua, những tình trạng này cũng đã xảy ra ở một số địa phương.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đón và hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Cuba
Thế giới

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đón và hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Cuba

Thế giới

Chiều 30/9/2025, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì lễ đón và hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác liên nghị viện Việt Nam – Cuba.

Cựu sao HAGL: Điển trai, cao 1m69, là thành viên Becamex TP.HCM
Thể thao

Cựu sao HAGL: Điển trai, cao 1m69, là thành viên Becamex TP.HCM

Thể thao

Tiền vệ cánh Phan Nhật Thanh Long là cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo HAGL nhưng hiện anh đang khoác áo CLB Becamex TP.HCM.

Đà Nẵng: Cử tri kiến nghị kéo giãn thời gian áp dụng thuế khoán trên 1 tỷ đồng/năm, ngành thuế nói gì?
Kinh tế

Đà Nẵng: Cử tri kiến nghị kéo giãn thời gian áp dụng thuế khoán trên 1 tỷ đồng/năm, ngành thuế nói gì?

Kinh tế

Cử tri tại Đà Nẵng kiến nghị việc áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đối với hộ kinh doanh doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm còn quá gấp, đề xuất kéo giãn thời gian để tiểu thương làm quen, song Cục Thuế thành phố khẳng định không có thẩm quyền giải quyết.

Bắt tay Frankfurt, Đà Nẵng tiến bước xây dựng trung tâm tài chính quốc tế
Kinh tế

Bắt tay Frankfurt, Đà Nẵng tiến bước xây dựng trung tâm tài chính quốc tế

Kinh tế

Trong khuôn khổ Hội nghị xúc tiến đầu tư vào Trung tâm tài chính Việt Nam do Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình chủ trì, UBND TP Đà Nẵng đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác với Công ty Frankfurt Main Finance nhằm thúc đẩy phát triển trung tâm tài chính quốc tế.

Singapore tiến gần ngưỡng xã hội 'siêu già' vào năm 2026
Xã hội

Singapore tiến gần ngưỡng xã hội "siêu già" vào năm 2026

Xã hội

Singapore ghi nhận dân số tăng nhẹ lên 6,11 triệu người vào giữa năm 2025, nhưng đồng thời đối mặt với thách thức lớn khi tỷ lệ người từ 65 tuổi trở lên tiệm cận mốc "siêu già".

'Mưa đỏ' đại diện Việt Nam tranh giải Oscar
Văn hóa - Giải trí

"Mưa đỏ" đại diện Việt Nam tranh giải Oscar

Văn hóa - Giải trí

Chia sẻ với PV Dân Việt, Cục trưởng Cục Điện ảnh cho biết, hội đồng quốc gia đã bỏ phiếu chọn “Mưa đỏ” tranh giải Oscar.

Khởi tố người đàn ông say rượu chống đối CSGT, đánh thanh niên xung phong bị thương
Chuyển động Sài Gòn

Khởi tố người đàn ông say rượu chống đối CSGT, đánh thanh niên xung phong bị thương

Chuyển động Sài Gòn

Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thành Trí (58 tuổi) về tội chống người thi hành công vụ, sau khi người này có hành vi quá khích trong lúc bị kiểm tra nồng độ cồn, gây chấn thương cho một thanh niên xung phong (TNXP) đang hỗ trợ lực lượng chức năng.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM cấp học bổng toàn phần cho cán bộ Mặt trận và sinh viên Lào
Đại đoàn kết dân tộc

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM cấp học bổng toàn phần cho cán bộ Mặt trận và sinh viên Lào

Đại đoàn kết dân tộc

Theo biên bản ghi nhớ, mỗi năm Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM cấp học bổng cao học toàn phần cho 1 cán bộ Mặt trận Lào và học bổng đại học toàn phần cho 3 sinh viên Lào ở thủ đô Viêng Chăn.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Cảnh mang sơ đồ minh họa hiến kế cách đỗ ô tô để tránh mâu thuẫn, va chạm
Tin tức

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Cảnh mang sơ đồ minh họa hiến kế cách đỗ ô tô để tránh mâu thuẫn, va chạm

Tin tức

Đại biểu Nguyễn Văn Cảnh nêu thực tế thời gian dài vừa đã xảy ra tranh chấp về việc đỗ xe trước nhà dân, nhiều trường hợp phương tiện bị làm bẩn, bị phá hỏng, lái xe và chủ nhà có mâu thuẫn, va chạm. Ông Cảnh đề nghị Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, điều chỉnh nội dung để giải quyết vấn đề này.

Phòng khám đa khoa Hữu nghị Hà Nội - Xuân Trường lập khống 1.314 hồ sơ bệnh án, chiếm đoạt hơn 378 triệu đồng Quỹ BHYT
Pháp luật

Phòng khám đa khoa Hữu nghị Hà Nội - Xuân Trường lập khống 1.314 hồ sơ bệnh án, chiếm đoạt hơn 378 triệu đồng Quỹ BHYT

Pháp luật

Phòng khám đa khoa Hữu nghị Hà Nội - Xuân Trường (xã Xuân Trường, tỉnh Ninh Bình) bị phát hiện lập khống hồ sơ bệnh án để trục lợi tiền Bảo hiểm Y tế (BHYT) của Nhà nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Mở rộng chủ trương “không người địa phương” tới nhiều chức danh lãnh đạo
Tin tức

Tổng Bí thư Tô Lâm: Mở rộng chủ trương “không người địa phương” tới nhiều chức danh lãnh đạo

Tin tức

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định chủ trương bố trí cán bộ lãnh đạo “không là người địa phương” đã mang lại kết quả tích cực và sẽ tiếp tục mở rộng sang các chức danh khác như Chủ tịch UBND, Chánh Thanh tra.

C.P. Việt Nam đồng hành cùng Foodbank Việt Nam trong chiến dịch 'Thực phẩm thay đổi tương lai'
Nhà nông

C.P. Việt Nam đồng hành cùng Foodbank Việt Nam trong chiến dịch "Thực phẩm thay đổi tương lai"

Nhà nông

Ngày 29/9, nhân Ngày Thế giới chống thất thoát và lãng phí thực phẩm, C.P. Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng Mạng lưới Ngân hàng Thực phẩm Việt Nam (Foodbank Vietnam) trong lễ phát động chiến dịch “Thực phẩm thay đổi tương lai – Food For Change 2025” và công bố Sáng kiến tái chế rác thải thực phẩm - Green Hero.

Đinh Tiên Hoàng cho đúc 1 loại tiền rất đặc biệt, có tên là gì?
Đông Tây - Kim Cổ

Đinh Tiên Hoàng cho đúc 1 loại tiền rất đặc biệt, có tên là gì?

Đông Tây - Kim Cổ

Trong hầu hết các sách xuất bản về tiền cổ Việt Nam ở trong và ngoài nước đều có nhắc tới tiền “Thái Bình hưng bảo”. Đó là tiền được đúc vào thời Đinh Tiên Hoàng. Có hai loại tiền “Thái Bình hưng bảo” - “Thái Bình hưng bảo” lưng trơn, chữ “Thái Bình hưng bảo” đọc chéo, thư pháp giữa hai thể chữ “Khải” và “Lệ”.

Đây là lý do ông Trump không bao giờ giao tên lửa Tomahawk cho Ukraine
Thế giới

Đây là lý do ông Trump không bao giờ giao tên lửa Tomahawk cho Ukraine

Thế giới

Tin đồn Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine mới đây đang gây chú ý. Phó Tổng thống J.D. Vance để ngỏ khả năng khi nhấn mạnh, nếu có, Mỹ sẽ bán chứ không tặng Tomahawk cho Kiev, nhưng quyết định cuối cùng vẫn thuộc về ông Trump.

Nhiều chuyến bay tới sân bay Nội Bài phải điều chỉnh do mưa bão số 10
Kinh tế

Nhiều chuyến bay tới sân bay Nội Bài phải điều chỉnh do mưa bão số 10

Kinh tế

Thời tiết xấu tại khu vực Hà Nội với mưa giông và tầm nhìn hạn chế đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động cất hạ cánh tại sân bay Nội Bài, nhiều chuyến bay đã được các hãng hàng không điều chỉnh.

Ảnh hưởng bão số 10 mới nhất: 22 xã, phường ở Tuyên Quang có nguy cơ ngập sâu từ 1-3m, có nơi ngập 4m
Tuyên Quang thi đua yêu nước

Ảnh hưởng bão số 10 mới nhất: 22 xã, phường ở Tuyên Quang có nguy cơ ngập sâu từ 1-3m, có nơi ngập 4m

Tuyên Quang thi đua yêu nước

Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang vừa có văn bản chỉ đạo, yêu cầu các địa phương không được lơ là, chủ quan, sẵn sàng ứng phó bão số 10 sau khi hồ thủy điện Tuyên Quang mở 8 cửa xả đáy. Mục tiêu đặt ra là bảo đảm an toàn tính mạng người dân lên trên hết.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh họp phiên trù bị: Đại biểu kiến nghị tăng định mức biên chế cho cấp xã
Tin tức

Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh họp phiên trù bị: Đại biểu kiến nghị tăng định mức biên chế cho cấp xã
4

Tin tức

Chiều 30/9, tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh và Xúc tiến du lịch tỉnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX nhiệm kỳ 2025 - 2030 tiến hành phiên trù bị.

320.000 tỷ USD thanh toán xuyên biên giới đang dịch chuyển, Việt Nam có nắm bắt kịp?
Đầu tư - Tài chính

320.000 tỷ USD thanh toán xuyên biên giới đang dịch chuyển, Việt Nam có nắm bắt kịp?

Đầu tư - Tài chính

Thanh toán xuyên biên giới toàn cầu dự kiến đạt 320.000 tỷ USD vào năm 2032, tạo áp lực đổi mới hạ tầng tài chính. Với nhu cầu lớn từ kiều hối, du lịch và lực lượng lao động số, Việt Nam có cơ hội tận dụng blockchain và stablecoin trong khuôn khổ sandbox để xây dựng hệ sinh thái thanh toán hiện đại, minh bạch và cạnh tranh.

Tin chiều 30/9: ĐT Malaysia bị xử thua 21-0?
Thể thao

Tin chiều 30/9: ĐT Malaysia bị xử thua 21-0?

Thể thao

ĐT Malaysia bị xử thua 21-0? HLV Pep Guardiola báo tin buồn về Rodri; U23 Indonesia đăng ký 50 cầu thủ, sẵn sàng chinh phục SEA Games 33; Ekitike nói rõ lý do chọn Liverpool, từ chối M.U; Bố của Lukaku qua đời.

Hà Nội liên tiếp xuất hiện điểm ngập úng, có nơi mưa vượt ngưỡng 400mm, căng mình ứng trực xuyên đêm
Tin tức

Hà Nội liên tiếp xuất hiện điểm ngập úng, có nơi mưa vượt ngưỡng 400mm, căng mình ứng trực xuyên đêm

Tin tức

Chiều 30/9, mưa lớn kéo dài với lượng mưa có nơi hơn 400mm đã khiến Hà Nội xuất hiện 82 điểm ngập úng. Hàng loạt tuyến phố trung tâm, hầm chui, nút giao bị tê liệt, trong khi mực nước sông hồ nội đô tiếp tục dâng cao vượt mức khống chế.

Tin đọc nhiều

1

Bộ Công an thông báo chuyển trụ sở làm việc

Bộ Công an thông báo chuyển trụ sở làm việc

2

Vụ kê khống dịch vụ tán sỏi tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi

Vụ kê khống dịch vụ tán sỏi tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi

3

Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) đang quần thảo Hà Tĩnh-Bắc Quảng Trị, giật tới cấp 13, nhiều nơi mưa lớn

Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) đang quần thảo Hà Tĩnh-Bắc Quảng Trị, giật tới cấp 13, nhiều nơi mưa lớn

4

Tin nóng 29/9: Cựu tiền đạo Liverpool và ĐT Australia dẫn dắt Hà Nội FC?

Tin nóng 29/9: Cựu tiền đạo Liverpool và ĐT Australia dẫn dắt Hà Nội FC?

5

Mưu sĩ nào có danh nhưng bất tài, may cho Đông Ngô là Tôn Quyền không trọng dụng?

Mưu sĩ nào có danh nhưng bất tài, may cho Đông Ngô là Tôn Quyền không trọng dụng?