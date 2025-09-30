Dấu ấn kinh tế Đồng Nai

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đồng Nai đối mặt nhiều biến động từ dịch Covid-19, xung đột và khủng hoảng kinh tế toàn cầu nhưng vẫn đạt kết quả nổi bật.

Kinh tế duy trì tăng trưởng khá, cơ cấu chuyển dịch đúng hướng, ngân sách quản lý chặt chẽ, môi trường đầu tư cải thiện.

Nhiều dự án hạ tầng lớn được triển khai như cao tốc, cảng biển, sân bay Long Thành, tạo động lực mới cho tăng trưởng. Hệ thống giao thông, đô thị và nông thôn mới nâng cao được chú trọng.

Đồng Nai đang hoàn thiện các tuyến giao thông kết nối sân bay Long Thành. Ảnh: T.L

Tỉnh cũng đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tạo chuyển biến tích cực trong sản xuất và quản lý. Trong 70 chỉ tiêu nghị quyết, 60 chỉ tiêu đã đạt và vượt, khẳng định sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và doanh nghiệp.

Tuy vậy, Đồng Nai còn đối mặt hạn chế như một số dự án trọng điểm chậm, vốn đầu tư dàn trải, hạ tầng và nông nghiệp hiện đại chưa theo kịp, kinh tế số còn thấp, nhân lực chất lượng cao thiếu, an sinh vùng xa khó khăn.

Tại phiên bế mạc Đại hội Đảng bộ Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, chiều ngày 30/9, tỉnh đã thông qua Nghị quyết Đại hội.

Bước vào giai đoạn 2025-2030, Đồng Nai đặt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, trở thành địa phương nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước về phát triển kinh tế - xã hội. Để đạt được mục tiêu này, tỉnh xác định nhiều nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm.

Đồng Nai đặt trọng tâm phát triển kinh tế số. Robot AI được sử dụng để phục vụ đại hội. Ảnh: Nguyên Vỹ

Trước hết, Đồng Nai tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm, có khát vọng cống hiến. Song song đó, cải cách hành chính được đẩy mạnh, gắn với chuyển đổi số để xây dựng chính quyền số, minh bạch và phục vụ hiệu quả hơn cho người dân, doanh nghiệp.

Kinh tế Đồng Nai hướng tới xanh, số và tuần hoàn để tạo dấu ấn trong thập kỷ tới

Tỉnh Đồng Nai xác định 2 động lực then chốt được xác định là công nghiệp và dịch vụ.

Trong công nghiệp, tỉnh ưu tiên thu hút các nhà đầu tư chiến lược thế hệ mới, lấp đầy các khu công nghiệp hiện hữu, đồng thời mở rộng khu công nghiệp tiềm năng theo hướng công nghệ cao, xanh và thân thiện môi trường.

Trong dịch vụ, hạt nhân phát triển là đô thị dịch vụ tổng hợp gắn với sân bay quốc tế Long Thành, hình thành hệ sinh thái thương mại tự do, logistics, hàng không và du lịch.

Đồng Nai phấn đấu đến năm 2030 đạt các chỉ tiêu cơ bản thành phố trực thuộc Trung ương. Ảnh: Nguyên Vỹ

Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 sẽ là cơ sở để Đồng Nai khai thác hiệu quả lợi thế vùng, phát triển các khu đô thị - công nghiệp phía Nam, công nghiệp - đô thị phía Bắc và nông nghiệp công nghệ cao phía Đông Bắc.

Hạ tầng giao thông sẽ được đầu tư đồng bộ, kết nối với cảng biển, sân bay, khu kinh tế cửa khẩu, qua đó tạo thuận lợi thu hút đầu tư và mở rộng không gian phát triển.

Đồng Nai cũng đặt trọng tâm phát triển các lĩnh vực mới như kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và kinh tế tri thức. Tỉnh khuyến khích doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ hiện đại, phát triển logistics thông minh và thương mại điện tử. Đồng thời, chú trọng phát triển du lịch sinh thái, dịch vụ tài chính và thương mại hiện đại để đa dạng hóa nguồn thu.

Mục tiêu tổng quát đến năm 2030 là xây dựng Đồng Nai thành tỉnh phát triển xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại, đạt các tiêu chuẩn cơ bản của thành phố trực thuộc Trung ương.

Bí thư Tỉnh ủy Vũ Hồng Văn bế mạc Đại hội Đảng bộ Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Nguyên Vỹ

Với vị trí trung tâm vùng Đông Nam Bộ, cùng hệ thống hạ tầng kết nối liên vùng, Đồng Nai đang hướng đến trở thành đầu tàu kinh tế, góp phần quan trọng vào tăng trưởng của cả nước.

Phát biểu bế mạc, Bí thư Tỉnh ủy Vũ Hồng Văn cho biết Đại hội đã thành công tốt đẹp. Toàn Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Đồng Nai quyết tâm tận dụng thời cơ “vàng” để tăng trưởng bứt phá, xây dựng Đồng Nai phát triển xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại, phấn đấu đến năm 2030 đạt các chỉ tiêu cơ bản thành phố trực thuộc Trung ương.



Hướng đi mới cho kinh tế Đồng Nai trong 5 năm tới



Hướng tới năm 2030, Đồng Nai đặt mục tiêu phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ và kinh tế tri thức.



Tỉnh sẽ dẫn đầu trong kinh tế hàng không, công nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp công nghệ cao, logistics, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.



Phát triển kinh tế đi đôi với văn hóa xã hội, bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống nhân dân.



Phấn đấu đến năm 2030 đạt tiêu chuẩn cơ bản của thành phố trực thuộc Trung ương, với tăng trưởng GRDP bình quân 10%/năm trở lên.



GRDP theo giá hiện hành đạt trên 1.200.000 tỷ đồng, GRDP bình quân đầu người trên 250 triệu đồng.



Cơ cấu kinh tế đến năm 2030: Công nghiệp - Xây dựng 60-64%, Nông lâm nghiệp thủy sản 5-7%, Thương mại - Dịch vụ 25-28%, Thuế sản phẩm trừ trợ cấp 5-6%.



Tỷ trọng kinh tế số trong GRDP trên 30%. Tốc độ tăng thu ngân sách 10-12%/năm, vốn đầu tư toàn xã hội 30-35% GRDP.



Số doanh nghiệp mới giai đoạn 2026-2030 là 36.000.



Thu nhập bình quân đầu người 120 triệu đồng/năm.



Tỷ lệ đô thị hóa 55%, hoàn thành 65.000 căn nhà ở xã hội.