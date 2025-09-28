Đại hội Đảng bộ Đồng Nai lần thứ 1 tạo dấu ấn chương trình hành động cụ thể, kèm 34 đề án, 46 dự án

Đại hội Đảng bộ Đồng Nai lần thứ 1: Xây dựng chương trình hành động cụ thể để tạo đột phá

Trong 2 ngày 29 và 30/9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đại hội Đảng bộ Đồng Nai lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ chính thức diễn ra. Đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước khởi đầu trong giai đoạn phát triển mới của tỉnh.

Trước đó, tại buổi họp báo thông tin về Đại hội Đảng bộ Đồng Nai lần thứ 1, bà Nguyễn Thị Hồng Trang – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đồng Nai cho biết điểm nổi bật của kỳ Đại hội lần này là: Dù Trung ương không quy định, nhưng Đồng Nai đã chủ động xây dựng chương trình hành động trình Đại hội thảo luận và thông qua.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đồng Nai cho biết điểm nổi bật của kỳ Đại hội lần này chủ động xây dựng chương trình hành động trình Đại hội thảo luận và thông qua. Ảnh: Nguyên Vỹ

Chương trình hành động này kèm theo 2 phụ lục, sẽ cụ thể hóa nghị quyết của Đại hội bằng 34 chương trình, đề án, nghị quyết và 46 dự án, công trình trọng điểm.

Đây là khung hành động chiến lược, toàn diện, giúp Đồng Nai phát triển nhanh, bền vững, xanh và hiện đại.

“Đặc biệt, tỉnh bổ sung nguyên tắc ‘6 rõ’: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền để đảm bảo tính khả thi trong triển khai”, bà Trang chia sẻ.

Đồng Nai đặt mục tiêu trở thành TP trực thuộc Trung ương vào năm 2030

Theo Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, chương trình hành động nhiệm kỳ 2025-2030 có mục tiêu cụ thể hóa nghị quyết, bám sát quan điểm phát triển, tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực. Trên cơ sở đó, Đồng Nai đặt ra định hướng chiến lược đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Trong các nhiệm vụ chiến lược, trọng tâm là điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030; xây dựng đề án khu thương mại tự do; phối hợp xây dựng cơ chế điều phối, kết nối vùng.

Về nhiệm vụ đột phá, tỉnh tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, hoàn thiện hạ tầng, cải cách hành chính và thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong những nhiệm vụ đột phá của tỉnh Đồng Nai. Một buổi sinh hoạt Đảng ở phường Trấn Biên. Ảnh: Nguyên Vỹ

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhấn mạnh, chương trình hành động không chỉ dừng ở khẩu hiệu mà sẽ đi vào từng việc cụ thể, có phân công trách nhiệm, rõ nguồn lực, rõ tiến độ để triển khai. Đây sẽ là căn cứ quan trọng để toàn hệ thống chính trị cùng hành động.

Đại hội Đảng bộ Đồng Nai lần thứ 1: Khát vọng phát triển xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại giữa thách thức hội nhập

Đại hội Đảng bộ Đồng Nai lần thứ 1 tạo nền tảng phát triển xanh, hiện đại, vì hạnh phúc nhân dân

Đại hội Đảng bộ Đồng Nai lần thứ 1 cũng đặt ra 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, từ xây dựng chỉnh đốn Đảng, phát triển công nghiệp – dịch vụ – nông nghiệp công nghệ cao, đến nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, phát triển hạ tầng chiến lược, nguồn lực con người, văn hóa – xã hội bền vững, quốc phòng – an ninh, đối ngoại.

Một trong những điểm nhấn là phát triển dịch vụ gắn với Đô thị dịch vụ tổng hợp sân bay Long Thành, bao gồm khu thương mại tự do và hệ sinh thái dịch vụ hàng không, logistics, thương mại, du lịch. Đây được xem là hạt nhân để Đồng Nai bứt phá trong nhiệm kỳ mới.

Đồng Nai sẽ phát triển dịch vụ gắn với đô thị dịch vụ tổng hợp sân bay Long Thành. Ảnh: Nguyên Vỹ

Đồng thời, tỉnh định hướng phát triển công nghiệp công nghệ cao, thân thiện môi trường; nông nghiệp hiện đại, quy mô lớn gắn với du lịch sinh thái.

Hạ tầng chiến lược như đường sắt TP.HCM – Long Thành, đường sắt tốc độ cao, hệ thống kết nối các khu kinh tế cửa khẩu… cũng được đặt trong kế hoạch ưu tiên.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khẳng định, tỉnh kiên quyết giữ phương châm phát triển để ổn định, ổn định để phát triển; lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp và hiệu quả công việc làm thước đo. Tất cả vì hạnh phúc Nhân dân.

Đồng Nai đặc biệt chú trọng bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu. Khu vực trung tâm phường Trấn Biên, Đồng Nai. Ảnh: Nguyên Vỹ

Ngoài ra, Đồng Nai đặc biệt chú trọng bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, phát triển năng lượng sạch và năng lượng tái tạo. Cùng với đó là các chính sách thu hút nhân tài, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, biến du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Với những bước đi bài bản, cụ thể và nguyên tắc “6 rõ” xuyên suốt, Đại hội Đảng bộ Đồng Nai lần thứ 1 hứa hẹn mở ra chặng đường phát triển mới, toàn diện hơn cho địa phương. Sự kỳ vọng đặt trọn vào chương trình hành động này không chỉ của riêng lãnh đạo, mà còn là mong mỏi chung của hơn 4,5 triệu người dân Đồng Nai.