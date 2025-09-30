Chủ đề nóng

Thứ ba, ngày 30/09/2025 07:10 GMT+7

Hơn 450.000 công nhân Đồng Nai đang chờ từng căn hộ nhà ở xã hội được bàn giao để thoát cảnh thuê trọ chật chội

Nguyên Vỹ Thứ ba, ngày 30/09/2025 07:10 GMT+7
Cuối tháng 9, Đồng Nai khởi động loạt dự án nhà ở xã hội quy mô lớn, mở ra cơ hội an cư cho hàng trăm ngàn lao động, đồng thời tạo nền tảng chỉnh trang đô thị và phát triển bền vững.
Thiếu nhà ở xã hội, 90% người lao động thuê trọ trong khu dân cư tự phát

Cuối tháng 9/2025, Đồng Nai chứng kiến không khí sôi động khi hàng loạt dự án nhà ở xã hội được khởi công, động thổ. Đây là hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 1, hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14.

Không chỉ mang ý nghĩa chính trị, loạt dự án còn góp phần trực tiếp giải quyết nhu cầu an cư cho hàng trăm ngàn công nhân, người lao động thu nhập thấp, đồng thời chỉnh trang đô thị và tạo động lực cho phát triển kinh tế – xã hội bền vững.

Trên thực tế, Đồng Nai hiện có 57 KCN, 1 khu kinh tế và 1 khu công nghệ cao với hơn 700.000 công nhân. Trong đó, khoảng 450.000 người có nhu cầu cấp thiết về nhà ở.

Người lao động tìm việc làm tại 1 doanh nghiệp ở KCN Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Nguyên Vỹ

Ngoài ra tỉnh còn có từ 150.000 - 200.000 người thuộc nhóm lao động tự do, cán bộ công chức, người thu nhập thấp khác cũng mong muốn được an cư.

Tính chung, nhu cầu nhà ở xã hội tại Đồng Nai lên đến 150.000-160.000 căn, tương ứng cho khoảng 600.000-650.000 người.

Tuy nhiên, tính đến hết tháng 8/2025, toàn tỉnh mới xây dựng hoàn thành khoảng 12.000 căn nhà ở xã hội và nhà lưu trú, chỉ đáp ứng được 9% nhu cầu.

Hơn 90% người lao động vẫn phải thuê trọ trong các khu dân cư tự phát hoặc ở nhờ nhà người thân. Đây chính là áp lực lớn đối với chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp.

Để tháo gỡ khó khăn, từ tháng 5/2025, khi Quốc hội ban hành Nghị quyết 201/2025/QH15 và Chính phủ triển khai Nghị định 192/2025/NĐ-CP, thủ tục lựa chọn chủ đầu tư được thông suốt hơn.

Chỉ trong tháng 9/2025, Đồng Nai đã giao chủ đầu tư 9 dự án với quy mô gần 11.000 căn. Trong đó, 7 dự án được động thổ vào ngày 27/9.

Tại phường Phước Tân, Sở Xây dựng đã cho phép bán 275 căn hộ thuộc dự án của Công ty CP Phát triển hạ tầng An Hưng Phát. Giá bán hơn 19 triệu đồng/m², người mua còn được hỗ trợ vay vốn ngân hàng với lãi suất 5,9%/năm nếu giải ngân trong năm 2025.

Dự án nhà ở xã hội tại phường Phước Tân, Đồng Nai. Ảnh: Nguyên Vỹ

Cũng trong tháng 9, Công ty CP Him Lam khởi công dự án CHC1 và CHC2 với 2 cụm chung cư cao 12 tầng trên diện tích hơn 1,6ha, tổng vốn 722 tỷ đồng, dự kiến cung cấp chỗ ở cho hơn 1.900 người.

Tại phường Tam Hiệp, liên doanh Công ty TNHH Đầu tư phát triển nhà và đô thị Đồng Nai cùng Công ty CP Kinh doanh nhà Đồng Nai xây dựng 540 căn hộ với vốn 648 tỷ đồng.

Nhiều dự án khác cũng đồng loạt khởi động: Công ty Him Lam đầu tư hơn 1.300 tỷ đồng tại phường Tân Triều; liên danh Khang Nam – Việt Quang triển khai dự án 900-950 căn hộ tại Trảng Bom; Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP mở 2 dự án tại xã Phước An với quy mô gần 3.300 căn.

Đồng Nai đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội đáp ứng nhu cầu an cư của người lao động

Mặc dù đã có những chuyển biến tích cực, nhưng theo Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Anh Tuấn, nguồn cung nhà ở xã hội hiện vẫn còn quá thấp so với nhu cầu.

Nhu cầu nhà ở xã hội tại Đồng Nai vẫn còn lớn. Một chung cư nhà ở xã hội tại Đồng Nai. Ảnh: Nguyên Vỹ

Tại phiên thảo luận về nhóm vấn đề kinh tế, hạ tầng, logistics, kinh tế xanh ở Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ I, ông Tuấn cho biết, mục tiêu xây dựng 65.000 căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2025-2030 là khả thi, nhưng cần chiến lược rõ ràng với “3 mũi và 6 đòn bẩy”.

Cụ thể, 3 mũi gồm: Giải phóng và bố trí đất sạch đúng vị trí; huy động tài chính – tín dụng đa kênh; tổ chức thực thi...

6 đòn bẩy là: Quy hoạch – hạ tầng; cơ chế ưu đãi – lựa chọn nhà đầu tư; mô hình phát triển – sản phẩm; hỗ trợ người mua/thuê; giám sát – minh bạch; điều phối tiến độ.

Đến nay, tỉnh đã chấp thuận chủ trương cho 37 dự án, quy mô khoảng 38.000 căn. Như vậy, tỉnh cần giao thêm chủ đầu tư cho khoảng 27.000 căn nữa để kịp khởi công trong năm 2027 hoặc 2028, đảm bảo đến năm 2030 hoàn thành chỉ tiêu.

Về quỹ đất, Đồng Nai đã bố trí khoảng 1.195ha, đủ để triển khai kế hoạch.

Trong giai đoạn tới, Đồng Nai đặt mục tiêu hoàn thành 65.000 căn nhà ở xã hội, tương ứng chỉ tiêu Chính phủ giao 64.690 căn. Dự án nhà ở xã hội A6-A7 tại phường Trấn Biên, Đồng Nai. Ảnh: Nguyên Vỹ

Để đạt mục tiêu, tỉnh đưa ra 5 nhóm giải pháp trọng tâm. Trong đó có việc quy hoạch, bố trí quỹ đất thuận tiện giao thông, gần khu công nghiệp và dành 20% quỹ đất trong các dự án thương mại cho nhà ở xã hội. Ban hành cơ chế ưu đãi hấp dẫn để thu hút doanh nghiệp và hỗ trợ người dân vay vốn ưu đãi.

Bên cạnh đó, Đồng Nai cũng kiến nghị Trung ương tiếp tục hỗ trợ chính sách tín dụng ưu đãi, miễn giảm thuế và đầu tư hạ tầng đồng bộ nhằm giảm chi phí cho doanh nghiệp.

Đồng thời, tỉnh kêu gọi sự chung tay của cộng đồng doanh nhân và người dân, để mỗi công trình nhà ở xã hội không chỉ là nơi ở mà còn là nền tảng cho sự ổn định lâu dài.

Từ nay đến năm 2030, hành trình xây dựng hàng chục ngàn căn nhà ở xã hội tại Đồng Nai sẽ là lời cam kết để mỗi người lao động có cơ hội an cư, gắn bó và phát triển cùng vùng đất công nghiệp năng động này, ông Nguyễn Anh Tuấn chia sẻ.

