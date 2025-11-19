Kỳ dị cà phê gián pha côn trùng, có cho tiền cũng không dám uống

Những người từng thử món đồ uống này mô tả hương vị “hơi cháy và hơi chua”. Loại cà phê đặc biệt được bán tại quán trong bảo tàng côn trùng ở thủ đô Trung Quốc với giá 45 nhân dân tệ (6 USD) một ly. Tên bảo tàng không được nêu trong bài.

“Món cà phê này được chúng tôi giới thiệu từ cuối tháng 6 và gần đây bất ngờ trở thành xu hướng trên mạng”, một nhân viên bảo tàng chia sẻ.

“Là bảo tàng côn trùng, chúng tôi muốn thực đơn đồ uống cũng phù hợp với chủ đề”, anh nói thêm.

Dòng sản phẩm mới của bảo tàng còn có đồ uống làm từ dịch tiêu hóa của cây nắp ấm và một phiên bản giới hạn pha từ… kiến, vốn chỉ được bán vào dịp Halloween.

Nhân viên cho biết, tất cả nguyên liệu đều mua từ các cửa hàng dược liệu Trung y, nên khách có thể yên tâm về độ an toàn. Theo lý thuyết của Trung y, bột gián có thể giúp hoạt huyết, trong khi sâu bột vàng giàu protein, được cho là có lợi cho hệ miễn dịch.

Loại cà phê phủ côn trùng này chủ yếu được các bạn trẻ tò mò đặt mua. Ảnh: Weibo

Cũng theo nhân viên này, đồ uống từ kiến có vị chua, còn loại pha từ cây nắp ấm lại giống cà phê thông thường.

“Cà phê gián chủ yếu được các bạn trẻ tò mò tìm mua. Phụ huynh có con nhỏ thì không mấy thích vì họ sợ gián", anh cho biết, đồng thời tiết lộ cửa hàng bán hơn 10 ly mỗi ngày.

Blogger Bắc Kinh Chen Xi đã thử loại cà phê côn trùng này theo yêu cầu của người theo dõi. Anh nhắm mắt, uống một hơi và nhận xét: “Cũng không ghê như tôi tưởng".

Trên mạng xã hội, nhiều người tỏ ra hoài nghi về thức uống mới lạ. “Có trả tiền tôi cũng không dám uống”, một cư dân mạng nói.

Những loại cà phê phá cách vốn không xa lạ ở Trung Quốc và thường xuyên gây chú ý. Hồi đầu năm, một quán cà phê ở tỉnh Vân Nam từng gây tranh luận khi trộn cả sâu chiên vào cà phê. Ở Giang Tây, một cửa hàng khác lại thu hút khách bằng latte pha ớt chiên và bột tiêu cay.