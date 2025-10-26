Đây là thời điểm sắc lá phong hương ở phía Tây tỉnh Quảng Trị (vùng Khe Sanh, Hướng Phùng) đang ngậm vàng để chuẩn bị đỏ ối, kết thúc sứ mệnh làm lá để về với đất.

Loài cây phong hương này còn có tên khác là cây Sau Sau, cây bạch giao. Phong hương là cây thân gỗ mọc nhiều ở vùng khí hậu lạnh.

Với các địa phương như vùng Khe Sanh, Hướng Phùng của tỉnh Quảng Trị, cây phong hương sinh trưởng thành rừng ở độ cao trên 500m so với mực nước biển, càng lên cao, cây càng đỏ tươi như phong hương xứ lạnh châu Âu.

Nhìn từ trên cao, cánh rừng phong hương ở vùng Khe Sanh, Hướng Phùng của tỉnh Quảng Trị như một bức tranh đa sắc rực rỡ.

“Mùa thu của châu Âu” là cách ví của nhiều người khi lạc vào rừng cây Sau Sau (cây phong hương) mùa lá đỏ ở vùng Khe Sanh, vùng Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị.

Mùa này, nước lòng hồ Thủy điện Rào Quán, tỉnh Quảng Trị dâng cao, trog rừng, trên triền núi những cây phong hương đổi màu lá đỏ.

Mùa Thu qua đi vùng cây phong hương (cây sau sau) ở Khe Sanh, Hướng Phùng của tỉnh Quảng Trị, mùa phong hương thay lá cũng đi qua, để lại trong lòng du khách nhiều tiếc nuối…

Theo: Báo Quảng Trị