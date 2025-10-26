Thắng Brighton 4-2, M.U nối dài chuỗi trận bất bại lên con số 327
Chiến thắng 4-2 trước Brighton giúp M.U gia tăng chuỗi trận bất bại ở Premier League trên sân nhà Old Trafford khi dẫn trước trong hiệp 1 lên con số 327.
Loài cây phong hương này còn có tên khác là cây Sau Sau, cây bạch giao. Phong hương là cây thân gỗ mọc nhiều ở vùng khí hậu lạnh.
Với các địa phương như vùng Khe Sanh, Hướng Phùng của tỉnh Quảng Trị, cây phong hương sinh trưởng thành rừng ở độ cao trên 500m so với mực nước biển, càng lên cao, cây càng đỏ tươi như phong hương xứ lạnh châu Âu.
Một giống lúa của Việt Nam được nông dân Cuba trồng trên đất Cuba đã mang lại năng suất cao gấp đôi các giống lúa vẫn đang trồng ở đất nước này. Và thật bất ngờ, giống lúa lai 3 dòng của Việt Nam có tên CT16 được trồng trên đất Cuba do các nhà khoa học của Học viện Nông nghiệp Việt Nam lai tạo.