Lai Châu: Phá 4 chuyên án lớn, thu giữ tang vật "khủng"

Cụ thể, vào hồi 21h30 ngày 8/7, tại km30 Quốc lộ 279, địa phận bản Đốc, xã Khoen On (Than Uyên, Lai Châu), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an huyện Than Uyên phá thành công Chuyên án 1222L, bắt quả tang 2 đối tượng là Giàng A Làng (52 tuổi) và Vàng A Hồng (44 tuổi), cùng trú tại thị trấn Mộc Châu (Mộc Châu, Sơn La) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ: 9 bánh heroin, 12 nghìn viên ma túy tổng hợp và 2 xe máy.



Lực lượng chức năng tỉnh Lai Châu kiểm tra tang vật trong Chuyên án 1222L. Ảnh Bảo Anh

Trước đó, vào hồi 13h10, ngày 8/7 tại thị trấn Sìn Hồ (Sìn Hồ, Lai Châu), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lai Châu chủ trì phối hợp đơn vị chức năng phá thành công Chuyên án 0722H. Bắt quả tang đối tượng đối tượng Hồ Ngấn Hoản (31 tuổi) trú tại xã Mường Toong, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, thu giữ 11 bánh Heroin khi đang vận chuyển trái phép chất ma túy.

Đối tượng Hồ Ngấn Hoản cùng tang vật. Ảnh Bảo Anh

Qua đấu tranh khai thác, cả 3 đối tượng trên đều khai nhận đều mua số ma túy để mang sang Lai Châu bán kiếm lời, đang trên đường đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ.

Trước đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì phối hợp đơn vị chức năng phá thành công 2 Chuyên án, bắt 2 đối tượng, thu 5 bánh heroin, 30.000 viên ma túy tổng hợp và nhiều đồ vật liên quan.

Đại tá Nguyễn Viết Giang - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh 4 chuyên án. Ảnh Bảo Anh

Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, đấu tranh mở rộng, xử lý các đối tượng theo đúng quy định pháp luật.