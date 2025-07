Lãi suất ngân hàng cao nhất hôm nay 29/6: Lưu ý để không bỏ lỡ lãi suất cộng thêm từ nhà băng

Cộng thêm cao nhất đến 1% điểm lãi suất

Thị trường lãi suất trong tháng 6 khá bình ổn khi chỉ có 6 nhà băng có sự điều chỉnh. Do đó, để được nhận mức lãi suất được hưởng tốt hơn, người dân có thể tham khảo chính sách lãi suất cộng thêm hiện đang được một số ngân hàng áp dụng.

Trong đó, Techcombank cộng lãi suất đến 0,5%/năm cho khoản tiền gửi đầu tiên trong năm 2025 nếu khách hàng gửi tiết kiệm các kỳ hạn 3 tháng, 6 hoặc 12 tháng.

Theo biểu lãi suất tiền gửi Phát Lộc online của Techcombank, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 3, 6, 12 tháng dành cho tài khoản mở mới dưới 1 tỷ đồng lần lượt 3,55%, 4,55% và 4,75%/năm.

Với chính sách cộng thêm lãi suất cho khoản tiền gửi đầu tiên trong năm 2025, lãi suất thực tế của 3 kỳ hạn nói trên sẽ lần lượt là 4,05%, 5,05% và 5,25%/năm.

Thậm chí, nếu khoản tiền gửi từ 3 tỷ đồng trở lên, lãi suất ngân hàng sau khi cộng thêm 0,5%/năm sẽ là 4,25%/năm đối với tiền gửi kỳ hạn 3 tháng; 5,15%/năm đối với tiền gửi kỳ hạn 6 tháng và 5,35%/năm đối với tiền gửi kỳ hạn 12 tháng.

Tại SeABank, khách hàng sẽ nhận được ưu đãi lãi suất lên tới 0,5%/năm khi gửi tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 6 tháng, 12 tháng và 13 tháng, với số tiền gửi từ 100 triệu đồng trở lên.

Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ được SeABank áp dụng cho khách hàng cá nhân, lãi suất kỳ hạn 6 tháng đang là 3,95%/năm, lãi suất kỳ hạn 12 tháng là 4,7%/năm.

Với việc cộng thêm lãi suất đến 0,5%/năm, lãi suất ngân hàng kỳ hạn 6 tháng tại SeABank là 4,45%/năm, lãi suất ngân hàng kỳ hạn 12 tháng là 5,2%/năm.

Còn tại VPBank, vừa qua nhà băng này hai lần liên tiếp giảm lãi suất huy động, nhưng việc tặng thêm lãi suất cho người gửi tiền vẫn được ngân hàng duy trì. Đáng chú ý, lãi suất tặng thêm áp dụng cho tất cả sản phẩm tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng trở lên. Mức lãi suất cộng thêm tại VPBank cao nhất là 0,3%/năm.

Riêng tại NCB, mặc dù mốc cao nhất tại bảng niêm yết lãi suất tiền gửi tại quầy của ngân hàng này là 5,3%/năm cho các kỳ hạn từ 12 tháng đến 60 tháng, tuy nhiên, khách hàng của nhà băng này sẽ được hưởng thêm 1% điểm lãi suất nếu tham gia Chứng chỉ tiền gửi An Phát Lộc. Qua đó, nâng mức lãi suất lên tới 6,3%/năm.

Các ngân hàng cộng thêm điểm % lãi suất: Ngân hàng Lãi cộng thêm Techcombank 0.5 SeABank 0.5 VPBank 0.3 NCB 1.0

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm online cao hơn tại quầy

Xu hướng thị trường hiện tại cho thấy các nhà băng đang hướng nhiều vào khách hàng gửi tiền online, khi lãi suất tiền gửi thông thường được chi trả cao hơn so với tiền gửi tại quầy.

Sau khi HDBank điều chỉnh tăng lãi suất mạnh kỳ trung hạn, từ mức 4,7%/năm lên 5,3%/năm, kỳ hạn từ 7 đến 11 tháng, lãi suất nhà băng này đang cho khách hàng khác nhiều lựa chọn.

Theo đó, lãi suất tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 15 và 18 tháng hiện tại được áp dụng lần lượt là 6,0% và 6,1%/năm. Trong khi đó, lãi suất ngân hàng các kỳ hạn 24-36 tháng khi gửi tiết kiệm trực tuyến tại HDBank vẫn là 5,5%/năm.

Ngoài ra khách hàng của HDBank cũng có thể lựa chọn những gói tiền gửi khác với mức lãi suất quanh mốc 6,0%/năm, ở những kỳ hạn khác. Bao gồm, lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại quầy HDBank kỳ hạn 18 tháng, với lãi suất 6,0%/năm; gói Online Vikki kỳ hạn 13 tháng đã được nâng lên 6,0%/năm, và 5,95%/năm ở kỳ hạn 12 tháng.

Ở mốc 6,0%, có thể nhắc tới Cake By VPBank, với chính sách lãi suất khá linh động cho 5 kỳ hạn khác nhau. Cụ thể, khách hàng gửi tiền tiết kiệm trực tuyến từ 12 tháng đến 36 sẽ được nhận mốc lãi suất nêu trên. Riêng kỳ hạn 15 tháng, lãi suất chi trả chỉ được áp dụng 5,6%/năm.

Lãi suất kỳ hạn ngắn hơn, Cake By VPBank cũng chi trả khá tốt so với thị trường. Theo đó, lãi suất tiền gửi trực tuyến từ 1 tháng đến 5 tháng dao động mức 4,3%/năm đến 4,5%/năm; 4 kỳ hạn từ 6 tháng đến 9 tháng, lãi suất tiền gửi online cũng tới 5,7%/năm. Riêng kỳ hạn 10 tháng và 11 tháng, Cake By VPBank niêm yết lãi suất 5,9%/năm.

Tại Vikki Bank, tiền gửi các kỳ hạn từ 1 tháng đến 3 tháng, dao động lãi suất từ 4,15%/năm đến 4,35%/năm. Lãi suất 6 tháng, nhà băng này chi trả 5,65%/năm; 5,95%/năm, kỳ hạn 12 tháng. Đối với tiền gửi online, lĩnh lãi cuối kỳ Vikki Bank có duy nhất kỳ hạn 13 tháng đang có lãi suất 6,0%/năm.

Bac A Bank hiện có 3 kỳ hạn được niêm yết mốc lãi suất tới 6,1%/năm là 18 tháng, 24 tháng và 36 tháng. Tuy nhiên, khác một chút là khách hàng cần gửi tiền trên 1 tỷ đồng để được hưởng mức này. Nếu gửi dưới 1 tỷ đồng, mức lãi suất Bac A Bank chi trả là 5,9%/năm.

Biểu lãi suất tiền gửi online tham khảo tại các ngân hàng: