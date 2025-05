Lần duy nhất Lý Tiểu Long "tung chiêu" thực sự là khi chạm trán với ai?

Lý Tiểu Long (1940 - 1973, tên tiếng Anh: Bruce Lee) là huyền thoại của làng võ thuật châu Á. Không chỉ góp phần quảng bá võ thuật Trung Quốc tới Mỹ qua những bộ phim hành động, ông còn nổi tiếng với vai trò sáng lập võ phái Tiệt quyền đạo (hay Triệt Quyền Đạo, Jeet Kune Do).

Lý Tiểu Long thể hiện khả năng thực chiến qua một trận đấu với môn đệ tâm đắc Hoàng Cẩm Minh

Lý Tiểu Long qua đời khi ở đỉnh cao danh vọng, hưởng thọ 32 tuổi. Bên cạnh cái chết bí ẩn, khả năng thực chiến của ông cũng là đề tài gây tranh cãi. Ngoại trừ những bộ phim mà ông tham gia cùng video về một vài buổi biểu diễn võ thuật công khai trước truyền thông, người hâm mộ chưa thực sự biết Lý Tiểu Long mạnh yếu ra sao, thậm chí có ý kiến cho rằng họ Lý "hữu danh vô thực".

Tuy nhiên vào năm 2017, trang Daily Mail (Anh) bất ngờ công bố đoạn clip ghi lại trận đấu võ MMA giữa Lý Tiểu Long và Hoàng Cẩm Minh (Ted Wong), một trong những môn đệ tâm đắc nhất của ông cách đây hơn 40 năm.

Chủ nhân đoạn clip miêu tả: "Trận MMA thực chiến duy nhất của Lý Tiểu Long được diễn ra - dù không chắc chắn - trong học viện Tiệt Quyền Đạo do ông sáng lập tại California (Mỹ). Các võ sĩ đều phải mặc đồ bảo hộ theo quy định thời đó. Nếu không, họ Lý chắc chắn muốn đấu tay không hơn".

Trong suốt trận đấu, Hoàng Cẩm Minh liên tục áp sát và ra đòn, nhưng bị Lý Tiểu Long hóa giải dễ dàng, thậm chí phải lĩnh trọn những đường quyền trời giáng. Ở tình huống khác, hai thầy trò tung cước cùng lúc, nhưng Hoàng Cẩm Minh là người loạng choạng.

"Võ thuật như nước", "Hãy đấm khi cần đấm - hãy đá khi cần đá", có thể thấy những nguyên tắc cơ bản của Tiệt Quyền Đạo được Lý Tiểu Long truyền tải gần như đầy đủ qua trận đấu này (theo họ Lý, ý nghĩa Tiệt Quyền Đạo là "cắt đứt đường quyền của đối thủ trước khi đối thủ phản ứng").

Trong bộ phim tài liệu "I Am Bruce Lee" do Lý Hương Ngưng (Shannon Lee, con gái Lý Tiểu Long) sản xuất vào năm 2012, nhiều phân đoạn khẳng định Lý Tiểu Long chính là cha đẻ võ thuật tổng hợp MMA (Mixed Martial Arts). Quan điểm này được Dana White - Chủ tịch UFC (tổ chức võ tự do lớn nhất thế giới) đồng tình.

Hoàng Cẩm Minh (1937-2010), là võ sư nổi tiếng người Hong Kong (Trung Quốc). Do chỉ theo học Lý Tiểu Long và dành cả đời nghiên cứu Tiệt Quyền Đạo, võ thuật của ông cũng được xem như Tiệt Quyền Đạo chính tông.

