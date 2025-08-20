Làng chài Ninh Vân - nơi rung động những tâm hồn yêu mến sự bình yên

Làng chài Ninh Vân tọa lạc tại đảo Hòn Hèo (thị xã Ninh Hòa, nay thuộc phường Đông Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa), cách trung tâm Nha Trang khoảng 80km. Với nhiều du khách, Ninh Vân vẫn còn là cái tên tương đối xa lạ.

Từ xa nhìn lại, làng chài Ninh Vân lấp ló sau những ngọn núi, cùng bãi biển trong xanh. Đặc biệt nơi đây còn có những cánh đồng trồng hành tỏi tươi tốt, rất thích hợp cho người thích trải nghiệm nông nghiệp. Ảnh: Tuyên Parafu

Hơn thế nữa, Ninh Vân là một làng chài “nhiều không”: không mấy hiện đại, không tiện ích, không khói bụi và cũng chẳng ồn ào, náo nhiệt... Có lẽ chính điều đó đã giữ cho nơi này trọn vẹn dáng hình của một làng chài ven biển – mộc mạc, giản dị và nguyên sơ, khác biệt hoàn toàn so với Nha Trang sôi động, hiện đại.

Từ xa nhìn lại, Ninh Vân nhỏ bé lấp ló nấp sau những ngọn núi cao chót vót. Ở đó có những cung đường đèo đẹp mơ màng, những hàng dừa toả bóng mát rượi, những bãi biển trong xanh nhìn rõ tận đáy.

Ninh Vân cuốn hút và níu chân du khách bởi sự nhẹ nhàng, mộc mạc và bình yên. Ảnh: Tuyên Parafu

Mới có chuyến du lịch Khánh Hòa trở về, anh Quang Tuyên (sinh năm 1994 - một chàng trai đam mê xê dịch, hiện sống và làm việc tại Hà Nội) chia sẻ, ngồi ngay bên biển, gọi ly nước chỉ có giá 10.000 – 15.000 đồng, đủ thấy nhịp sống của người dân nơi đây chân chất, gần gũi, chưa bị du lịch hóa.

Dịch vụ ăn uống, lưu trú ở đảo chưa nhiều – chỉ có vài hộ dân làm du lịch. Vì vậy, nếu có kế hoạch ở lại qua đêm hay dài ngày, du khách nên chủ động liên hệ trước để sắp xếp.

Những chiếc thuyền thúng nghỉ ngơi sau chuyến ra khơi. Ảnh: Tuyên Parafu

Nếu bạn đang chuẩn bị ghé thăm Nha Trang, hãy dành ít nhất một ngày để trải nghiệm và khám phá làng chài Ninh Vân – cực kỳ xứng đáng với công sức di chuyển.

Ninh Vân không phải là nơi phù hợp với số đông. Những gia đình có con nhỏ cần nhiều hoạt động vui chơi, hay những bạn thích sự náo nhiệt, đông vui thì có lẽ Ninh Vân chưa đáp ứng được.

Cảm xúc sau khi trở về từ Ninh Vân, anh Tuyên bộc bạch: “Ninh Vân – ngôi làng chài lặng lẽ đứng bên lề cuộc vui – không xô bồ, chẳng ồn ã. Ninh Vân cho ta cảm giác như đang bước vào một thế giới khác, tràn đầy hơi thở của một làng chài bình dị, yên an”.

Những tâm hồn yêu thích sự bình yên cảm thấy nhẹ lòng khi đặt chân tới đây. Ảnh: Tuyên Parafu

Để sở hữu những bức ảnh đẹp, du khách nên lựa chọn trang phục sáng màu. Ảnh: Tuyên Parafu