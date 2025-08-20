Làng chài Ninh Vân - nơi rung động những tâm hồn yêu mến sự bình yên

Vì sao rapper Negav bị chỉ trích dữ dội sau gần một năm xảy ra scandal?
Sau gần một năm xảy ra những lùm xùm về phát ngôn, rapper Negav vẫn bị công chúng phản đối khi trở lại trong một sự kiện quảng bá.
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Làng chài Ninh Vân tọa lạc tại đảo Hòn Hèo (thị xã Ninh Hòa, nay thuộc phường Đông Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa), cách trung tâm Nha Trang khoảng 80km. Với nhiều du khách, Ninh Vân vẫn còn là cái tên tương đối xa lạ.
Hơn thế nữa, Ninh Vân là một làng chài “nhiều không”: không mấy hiện đại, không tiện ích, không khói bụi và cũng chẳng ồn ào, náo nhiệt... Có lẽ chính điều đó đã giữ cho nơi này trọn vẹn dáng hình của một làng chài ven biển – mộc mạc, giản dị và nguyên sơ, khác biệt hoàn toàn so với Nha Trang sôi động, hiện đại.
Từ xa nhìn lại, Ninh Vân nhỏ bé lấp ló nấp sau những ngọn núi cao chót vót. Ở đó có những cung đường đèo đẹp mơ màng, những hàng dừa toả bóng mát rượi, những bãi biển trong xanh nhìn rõ tận đáy.
Mới có chuyến du lịch Khánh Hòa trở về, anh Quang Tuyên (sinh năm 1994 - một chàng trai đam mê xê dịch, hiện sống và làm việc tại Hà Nội) chia sẻ, ngồi ngay bên biển, gọi ly nước chỉ có giá 10.000 – 15.000 đồng, đủ thấy nhịp sống của người dân nơi đây chân chất, gần gũi, chưa bị du lịch hóa.
Dịch vụ ăn uống, lưu trú ở đảo chưa nhiều – chỉ có vài hộ dân làm du lịch. Vì vậy, nếu có kế hoạch ở lại qua đêm hay dài ngày, du khách nên chủ động liên hệ trước để sắp xếp.
Nếu bạn đang chuẩn bị ghé thăm Nha Trang, hãy dành ít nhất một ngày để trải nghiệm và khám phá làng chài Ninh Vân – cực kỳ xứng đáng với công sức di chuyển.
Ninh Vân không phải là nơi phù hợp với số đông. Những gia đình có con nhỏ cần nhiều hoạt động vui chơi, hay những bạn thích sự náo nhiệt, đông vui thì có lẽ Ninh Vân chưa đáp ứng được.
Cảm xúc sau khi trở về từ Ninh Vân, anh Tuyên bộc bạch: “Ninh Vân – ngôi làng chài lặng lẽ đứng bên lề cuộc vui – không xô bồ, chẳng ồn ã. Ninh Vân cho ta cảm giác như đang bước vào một thế giới khác, tràn đầy hơi thở của một làng chài bình dị, yên an”.
Lịch công bố điểm chuẩn Trường Đại học Thương mại và dự đoán điểm chuẩn đại học năm 2025 năm nay đang là thông tin đang được nhiều thí sinh quan tâm.