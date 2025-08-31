Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động viếng mẹ của chiến sĩ đang tham gia diễu binh, diễu hành A80

Đầu tư 2.400 tỷ cho “campus y tế” xanh tại TP.HCM, thực tế có gì?
Tham gia cùng đoàn viếng còn có Thượng tá Võ Văn Phong, Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ Tây Nam bộ; lãnh đạo các Phòng nghiệp vụ thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ; các Ban chuyên môn thuộc Trung đoàn CSCĐ Tây Nam bộ; Tiểu đoàn 4…
Binh nhất Giang Trí Nhân đang tham gia khối diễu binh, diễu hành A80 tại Hà Nội. Mẹ của anh Nhân là bà Trần Ngọc Thảo qua đời vào ngày 29/8 tại quê nhà (xã Vĩnh Trạch, tỉnh Bạc Liêu, nay là phường Vĩnh Trạch, tỉnh Cà Mau), tuy nhiên anh Nhân đã tình nguyện ở lại tiếp tục phục vụ Lễ kỷ niệm A80.
Tại lễ viếng, thay mặt lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSCĐ, Thiếu tướng Phùng Văn Chiến chia sẻ sự mất mát và gửi lời chia buồn đối với gia đình anh Nhân. Đồng thời, ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm của anh khi đã nén nỗi đau, tình nguyện ở lại tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ tại Lễ kỷ niệm A80.
Thiếu tướng Phùng Văn Chiến yêu cầu Trung đoàn CSCĐ Tây Nam bộ, Tiểu đoàn 4 phối hợp, hỗ trợ gia đình anh Nhân chăm lo hậu sự chu đáo cho bà Trần Ngọc Thảo, để anh an tâm thực hiện nhiệm vụ.
Ông Giang Minh Hậu (cha của binh nhất Giang Trí Nhân) xúc động trước sự quan tâm, động viên kịp thời của lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSCĐ và các đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh, cũng như đồng đội của con trai, giúp gia đình tiếp thêm động lực để vượt qua nỗi đau mất người thân.
Ông Hậu cho biết khi hay tin mẹ qua đời, con trai gọi điện về xin phép gia đình được tiếp tục ở lại thực hiện nhiệm vụ tại lễ kỷ niệm A80. Khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ về thắp hương, chịu tang trước vong linh mẹ. Ông Hậu cùng gia đình đã động viên Nhân hãy nén đau thương thành quyết tâm để hoàn thành nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, ngành và nhân dân giao phó.
