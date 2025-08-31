Chủ đề nóng

Xóa bỏ độc quyền vàng miếng
Nhà khoa học của nhà nông 2025
65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba
Bão số 5 và mưa lớn ở miền Bắc
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Làm sao thu hút 100 nhân tài, chuyên gia Việt kiều về nước?
Việt Nam trong tôi
80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Nông dân bị 6 năm tù vì buôn gà lôi trắng
Tin tức
Chủ nhật, ngày 31/08/2025 15:31 GMT+7

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động viếng mẹ của chiến sĩ đang tham gia diễu binh, diễu hành A80

Hồng Cẩm - CTV Chủ nhật, ngày 31/08/2025 15:31 GMT+7
Ngày 31/8, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ) – Bộ Công an do Thiếu tướng Phùng Văn Chiến, Phó Tư lệnh làm Trưởng đoàn đã đến viếng mẹ của binh nhất Giang Trí Nhân - chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn 4, Trung đoàn CSCĐ Tây Nam bộ, đang tham gia khối diễu binh, diễu hành A80 tại Hà Nội.
Tham gia cùng đoàn viếng còn có Thượng tá Võ Văn Phong, Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ Tây Nam bộ; lãnh đạo các Phòng nghiệp vụ thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ; các Ban chuyên môn thuộc Trung đoàn CSCĐ Tây Nam bộ; Tiểu đoàn 4…

Các lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSCĐ; Trung đoàn CSCĐ Tây Nam bộ; Tiểu đoàn 4 động viên gia đình anh Nhân. Ảnh: CTV

Binh nhất Giang Trí Nhân đang tham gia khối diễu binh, diễu hành A80 tại Hà Nội. Mẹ của anh Nhân là bà Trần Ngọc Thảo qua đời vào ngày 29/8 tại quê nhà (xã Vĩnh Trạch, tỉnh Bạc Liêu, nay là phường Vĩnh Trạch, tỉnh Cà Mau), tuy nhiên anh Nhân đã tình nguyện ở lại tiếp tục phục vụ Lễ kỷ niệm A80.

Tại lễ viếng, thay mặt lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSCĐ, Thiếu tướng Phùng Văn Chiến chia sẻ sự mất mát và gửi lời chia buồn đối với gia đình anh Nhân. Đồng thời, ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm của anh khi đã nén nỗi đau, tình nguyện ở lại tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ tại Lễ kỷ niệm A80.

Thiếu tướng Phùng Văn Chiến yêu cầu Trung đoàn CSCĐ Tây Nam bộ, Tiểu đoàn 4 phối hợp, hỗ trợ gia đình anh Nhân chăm lo hậu sự chu đáo cho bà Trần Ngọc Thảo, để anh an tâm thực hiện nhiệm vụ.

Thiếu tướng Phùng Văn Chiến cùng đoàn Bộ Tư lệnh CSCĐ thắp hương cho bà Trần Ngọc Thảo - mẹ của binh nhất Giang Trí Nhân. Ảnh: CTV

Ông Giang Minh Hậu (cha của binh nhất Giang Trí Nhân) xúc động trước sự quan tâm, động viên kịp thời của lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSCĐ và các đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh, cũng như đồng đội của con trai, giúp gia đình tiếp thêm động lực để vượt qua nỗi đau mất người thân.

Ông Hậu cho biết khi hay tin mẹ qua đời, con trai gọi điện về xin phép gia đình được tiếp tục ở lại thực hiện nhiệm vụ tại lễ kỷ niệm A80. Khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ về thắp hương, chịu tang trước vong linh mẹ. Ông Hậu cùng gia đình đã động viên Nhân hãy nén đau thương thành quyết tâm để hoàn thành nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, ngành và nhân dân giao phó.

