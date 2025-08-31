Chủ đề nóng

Trải nghiệm Tết Độc lập ở Lai Châu với những cung bậc đầy cảm xúc tại giải chạy KOMOMO Than Uyên 2025

Thanh Ngân Chủ nhật, ngày 31/08/2025 15:03 GMT+7
Sáng 31/8, trong khuôn khổ chương trình Tết Độc lập và Ngày hội Văn hóa - Thể thao các dân tộc năm 2025 của tỉnh Lai Châu, giải chạy địa hình KOMOMO Than Uyên 2025 chính thức diễn ra, với sự tham gia của gần 500 vận động viên đến từ nhiều tỉnh, thành phố trong nước.
Hấp dẫn giải chạy địa hình KOMOMO Than Uyên năm 2025

Sáng 31/8, sân vận động xã Than Uyên (Lai Châu) – nơi diễn ra giải chạy địa hình KOMOMO Than Uyên năm 2025, thật nhộn nhịp. Hàng trăm vận động viên đã có mặt từ rất sớm để khởi động, chuẩn bị tham gia giải chạy địa hình KOMOMO Than Uyên năm 2025. Trên khuôn mặt các vận động viên hiện rõ những cung bậc cảm xúc khác nhau. Người thì hồi hộp, lo lắng, người thì tràn đầy cảm giác háo hức, muốn sớm được chinh phục những cung đường đầy cam go, thử thách nhưng không kém phần quyến rũ.

Gần 500 vận động viên tham gia giải chạy địa hình KOMOMO Than Uyên 2025. (Ảnh: Thanh Ngân)

Giải chạy địa hình KOMOMO Than Uyên năm 2025 (KOMOMO Than Uyên Ultra Trail) diễn ra ở 3 cự ly: 5km, 15km và 35km, dẫn các vận động viên chạy qua những cung đường đầy thơ mộng, từ sân vận động xã Than Uyên qua các bản làng, điểm du lịch nổi tiếng của xã Than Uyên và Mường Kim...

Tham gia giải địa hình KOMOMO Than Uyên năm 2025, các vận động viên phải trải qua những cung đường đầy cam go, thử thách. (Ảnh: Thanh Ngân)

Anh Chu Ngọc Hoàng Linh - Giám đốc Dự án (Giải chạy địa hình KOMOMO Than Uyên năm 2025), ví von cảnh sắc ở Than Uyên và các xã lân cận như "một nàng công chúa chưa được đánh thức". Nơi đây không chỉ giàu truyền thống văn hóa của các dân tộc anh em như Thái, Mông, Dao, Khơ Mú, mà còn sở hữu cảnh sắc thiên nhiên đa dạng, trữ tình. Đó là những đồi thông rì rào, đồi mắc ca bạt ngàn, đồi chè thơm ngát và cả những thửa ruộng bậc thang quyến rũ, những con suối chảy róc rách đêm ngày. Mục đích của giải không chỉ là một cuộc thi mà còn là một chuyến phiêu lưu, khám phá vẻ đẹp độc đáo của vùng đất này, góp phần quảng bá du lịch địa phương.

Giải chạy địa hình KOMOMO Than Uyên năm 2025 là một điểm nhấn của chuỗi hoạt động trong dịp Tết Độc lập 2025. (Ảnh: Thanh Ngân) 

“Trên cung đường của giải chạy địa hình KOMOMO Than Uyên năm 2025, các vận động viên không chỉ được thử sức với những con dốc dựng đứng, mà còn được chiêm ngưỡng cảnh đẹp hoang sơ của các vùng quê nơi đây. Mùa giải trước đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng các vận động viên. Cách đây hơn 1 tháng, nhiều vận động viên đã hỏi về thời gian diễn ra giải. Điều này cho thấy, các vận động viên rất háo hức và mong chờ giải đấu diễn ra. Địa hình và cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, hoang sơ của vùng đất này đã mang lại những cảm xúc tuyệt vời cho các vận động viên và xứng đáng để họ mong chờ được trải nghiệm tại giải đấu” – anh Linh phấn khởi chia sẻ.

Trên cung đường của giải chạy địa hình KOMOMO, các vận động viên được chiêm ngưỡng cảnh sắc núi non hùng vĩ, thơ mộng. (Ảnh: BTC)

Vượt dốc, băng suối... chinh phục bản thân

Ông Phan Văn Ngọc - Chủ tịch UBND xã Than Uyên, vui vẻ cho biết: Giải chạy lần này là một trong những điểm nhấn của chuỗi hoạt động của Tết Độc lập 2025. Đây là lần thứ 2, Tết Độc lập được tổ chức với quy mô cấp tỉnh và năm đầu tiên tổ chức trong bối cảnh mới sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đây cũng là cơ hội để xã Than Uyên nói riêng, tỉnh Lai Châu nói chung giới thiệu, quảng bá đến đông đảo du khách trong và ngoài nước về bản sắc văn hóa cũng như tiềm năng phát triển du lịch.

Niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt các vận động khi về đích. (Ảnh: BTC)

Giải chạy địa hình KOMOMO Than Uyên năm 2025 không chỉ là cuộc đua thể thao, mà còn là hành trình trải nghiệm đầy cảm xúc. Vận động viên Hủng Văn Lanh đến từ Tuyên Quang, hồ hởi: Đây là lần đầu tiên tôi tham gia giải chạy địa hình KOMOMO ở Than Uyên. Tôi tham gia giải ở cự ly 15km. Cảnh sắc trên cung đường chạy khá đẹp, đi qua những đồi thông xanh tốt, những thửa ruộng bậc thang đẹp như tranh vẽ. Vẻ quyến rũ trên cung đường chạy đã tiếp thêm sức lực cho tôi và các vận động viên khác vượt qua những đoạn đường đầy cam go, thử thách. Không chỉ phải băng qua những bờ ruộng trơn trượt, các vận động viên còn phải leo trèo qua những con dốc chồn chân ngựa. Nếu không có sự tập luyện và chuẩn bị kĩ các điều kiện thì rất khó có thể vượt qua những cung đường cam go ấy”.

Giải chạy địa hình KOMOMO Than Uyên năm 2025 để lại những kỷ niệm khó quên trong lòng các vận động viên. (Ảnh: BTC)

Chính những cung đường đầy gian nan nhưng cũng không kém phần lãng mạn ấy đã mang đến cho các vận động viên những trải nghiệm tuyệt vời cùng với những kỷ niệm khó quên. Giải chạy địa hình KOMOMO Than Uyên 2025 đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng vận động viên và du khách, đánh dấu một bước tiến mới cho ngành du lịch và thể thao xã Than Uyên nói riêng và tỉnh Lai Châu nói chung.

