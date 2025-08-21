Lấy ý kiến nhân dân việc tặng Huân chương với tập thể Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang và 2 Thượng tướng

Căn cứ Điều 46 Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng, Bộ Công an tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về việc xét khen thưởng cấp Nhà nước đối với tập thể và các cá nhân thuộc Bộ Công an có thành tích xuất sắc trong triển khai cuộc vận động và Phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025”, cụ thể như sau:

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an. Ảnh Bộ Công an

I. Tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba đối với:

1. Tập thể Bộ Công an;

2. Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an;

3. Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an;

4. Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an.

II. Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đối với:

Đại tá Mai Văn Quân, Trưởng phòng, Phòng Tham mưu Xây dựng lực lượng – Hậu cần kỹ thuật, Văn phòng Bộ Công an.

Ý kiến đóng góp của Nhân dân về việc xét khen thưởng đối với tập thể và các cá nhân nêu trên xin gửi về hòm thư: hoidapphapluat@mps.gov.vn trong thời gian 10 ngày kể từ ngày đăng (ngày đăng 21/8).