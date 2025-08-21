Thủ tướng: Bộ Quốc phòng, Bộ Công an sẵn sàng ứng phó các vụ việc về an ninh, trật tự dịp Lễ Quốc khánh 2/9

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 139/CĐ-TTg ngày 21/8/2025 yêu cầu các bộ ngành, địa phương tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự dịp Lễ Quốc khánh 2/9.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Ảnh: VGP

Công điện của Thủ tướng nêu rõ, dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 4 ngày, trên cả nước đồng loạt diễn ra nhiều sự kiện quan trọng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025) với sự tham gia của đông đảo các lực lượng, đoàn khách quốc tế.

Các thế lực thù địch có thể triệt để lợi dụng những sự kiện này để chống phá, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Bên cạnh đó, nhu cầu đi lại, thăm thân, du lịch, tham dự các hoạt động kỷ niệm, diễu binh, diễu hành của người dân… gia tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh, trật tự, an toàn xã hội, tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội, mất an toàn giao thông, an toàn cháy, nổ…

Để phục vụ nhân dân nghỉ Lễ Quốc khánh và tham dự các sự kiện của đất nước vui tươi, an toàn, lành mạnh, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện hiệu quả các văn bản của Thủ tướng về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, trọng tâm là Quyết định 38/QĐ-TTg (2022), Kết luận 15-KL/TW, Chỉ thị 46-CT/TW và Chỉ thị 01/CT-TTg (2023).

Nắm chắc tình hình, chủ động phòng ngừa, kịp thời ứng phó các tình huống phức tạp; duy trì lực lượng, phương tiện trực thường xuyên, nhất là ở cơ sở, để bảo đảm an ninh, an toàn mục tiêu trọng điểm, sự kiện quan trọng, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đoàn khách quốc tế, cũng như đời sống, tài sản của người dân và doanh nghiệp.

Trực thăng cất cánh, bước vào buổi huấn luyện kéo cờ chuẩn bị cho Đại lễ A80.

Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao và cơ quan liên quan, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu xử lý các vấn đề phức tạp; triển khai đồng bộ lực lượng, phương tiện để bảo vệ chủ quyền, an ninh, lợi ích quốc gia, quản lý chặt địa bàn, đối tượng trọng điểm, ngăn chặn khủng bố, phá hoại, âm mưu chống phá và sẵn sàng ứng phó các vụ việc về an ninh, trật tự.

Tập trung trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội thường phát sinh dịp lễ hội, tại nơi đông người như đánh bạc, trộm cắp, cướp giật, ma túy, đua xe trái phép, gây rối trật tự… nhằm bảo đảm cuộc sống bình yên của nhân dân.

Tăng cường tuyên truyền, kiểm tra việc chấp hành quy định phòng cháy, chữa cháy tại khu đông dân cư, cơ sở kinh doanh, chung cư, nhà trọ; bố trí lực lượng, phương tiện chữa cháy, cứu nạn kịp thời, hạn chế thiệt hại; tổ chức phân luồng giao thông từ sớm, nhất là tại nơi diễn ra sự kiện và cửa ngõ các thành phố lớn.

Bộ Quốc phòng phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan liên quan nắm chắc tình hình, kịp thời ứng phó với các tình huống ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới, đường mòn, lối mở, khu vực rừng núi, sông ngòi, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi xuất, nhập cảnh trái phép.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chỉ đạo cơ quan báo chí, truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kỹ năng, kiến thức, pháp luật bảo đảm an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy, trật tự an toàn xã hội; phối hợp Bộ Công an chủ động phát hiện, ngăn chặn các thông tin xấu, độc, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân trên không gian mạng.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng nắm chắc tình hình, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn không để xảy ra tình hình phức tạp về an ninh, trật tự trên địa bàn; tăng cường tuyên truyền kiến thức, kỹ năng, kết hợp kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm an toàn cháy, nổ, kiên quyết không để xảy ra cháy, nổ gây hậu quả nghiêm trọng về người, tài sản; vận động nhân dân không tham gia các tệ nạn xã hội, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.