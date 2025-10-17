LĐBĐ Indonesia (PSSI) tốn hơn 158 tỷ đồng khi sa thải 2 HLV

PSSI tốn hơn 158 tỷ đồng khi sa thải 2 HLV

Hôm 8/1/2025, PSSI quyết định bổ nhiệm HLV Patrick Kluivert dẫn dắt ĐT Indonesia theo bản hợp đồng có thời hạn 2 năm kèm theo điều khoản gia hạn thêm 1 năm. Ở thời điểm đó, LĐBĐ Indonesia hy vọng rằng, chiến lược gia người Hà Lan sẽ giúp đội bóng xứ sở vạn đảo giành vé tham dự vòng chung kết World Cup 2026.

Tuy đã may mắn vượt qua vòng loại thứ 3 World Cup 2026 khu vực châu Á nhưng Indonesia đã gây thất vọng ở vòng loại thứ 4. Cụ thể, "Tim Garuda" lần lượt để thua 2-3 trước Ả Rập Saudi và 0-1 trước Iraq. Thành tích này khiến họ chính thức hết hy vọng giành vé dự vòng chung kết World Cup 2026.



Ảnh: ChatGPT.

Hôm qua (16/10), PSSI đã quyết định chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với HLV Patrick Kluivert và các thành viên còn lại của Ban huấn luyện thông qua một thỏa thuận chung.

Việc sa thải HLV Kluivert khiến PSSI tiêu tốn số tiền khoảng 2 triệu USD (tương đương 52,679 tỷ đồng) để bồi thường hợp đồng cho nhà cầm quân 49 tuổi.

Trước đó, vào ngày 6/1/2025, PSSI đã sa thải HLV Shin Tae-yong sau 5 năm gắn bó. Do bản giao kèo giữa đôi bên vẫn còn thời hạn 2,5 năm nên LĐBĐ Indonesia đã phải bỏ ra số tiền khoảng 4 triệu USD (tương đương 105,357 tỷ đồng) nhằm bồi thường hợp đồng cho nhà cầm quân người Hàn Quốc.

Như vậy, sau khi sa thải 2 HLV Shin Tae-yong và Patrick Kluivert, LĐBĐ Indonesia (PSSI) đã phải giải ngân tổng số tiền 6 triệu USD (tương đương 158,036 tỷ đồng) để bồi thường hợp đồng.