Lê Giang có dấu hiệu bị teo chân, không thể tự đi lại, chỉ có thể lết vào nhà tắm khóc

Lê Giang tiết lộ tình trạng nhiều tháng liền đau thần kinh tọa – thoát vị đĩa đệm

Diễn viên Lê Giang cho biết thời gian gần cô bị đau thần kinh tọa và thoát vị đĩa đệm, khiến việc đi lại trở nên vô cùng khó khăn.

Theo lời Lê Giang, suốt nhiều tháng qua, cơn đau kéo dài khiến chân cô “thốn, đi cà nhắc”, thậm chí có thời điểm chỉ có thể lết đi. “Buồn lắm, lúc trước như là chỉ lết đi được thôi nhưng mà phải cố gắng. Tôi đã đi nhiều nơi, rất rất nhiều chỗ, đi rồi cũng hết nhưng lại đau lại”, nữ nghệ sĩ chia sẻ.

Lê Giang đi chữa bệnh ở Cần Thơ. Ảnh: Chụp màn hình

Dưới phần bình luận, Lê Giang tiết lộ tình trạng từng nghiêm trọng đến mức cô không thể tự đi lại, chỉ có thể lết vào nhà tắm rồi bật khóc vì không hiểu nguyên nhân. Cô cho biết cơn đau lan từ lưng xuống hông và chạy dọc xuống chân, khiến cơ chân có dấu hiệu teo trong vài tháng gần đây.

“Có lần đi không nổi, chỉ lết vô nhà tắm rồi khóc thôi. Nó đau kinh khủng từ lưng xuống bên hông rồi chạy xuống. Chân Lê Giang mấy tháng trước có dấu hiệu muốn teo dần, phải ráng tập thể dục, châm cứu và vật lý trị liệu cũng không hết. Ai bệnh này mới hiểu. Tôi chỉ cầu trời cho thầy trị hết đau là mừng rồi”, cô bày tỏ.

Cuối phần chia sẻ, Lê Giang cho biết sau khi tìm được thầy, chân cô đã đỡ đau 80-90 phần.

Chân Lê Giang có nguy cơ bị teo. Ảnh: Chụp màn hình

Lê Giang tên đầy đủ là Trần Thị Lê Giang, sinh năm 1972 tại TP Cần Thơ trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật sân khấu. Từ nhỏ, cô đã theo đoàn hát lưu diễn nhiều nơi, sớm khẳng định năng lực với vai trò nghệ sĩ cải lương trước khi lấn sân sang tấu hài, kịch nói, truyền hình và điện ảnh. Nữ nghệ sĩ được khán giả yêu mến bởi giọng ca nội lực, khả năng ứng biến nhanh và nét duyên sân khấu đậm chất miền Tây. Hiện Lê Giang sống và làm việc tại TP.HCM cùng các con – trong đó Lê Lộc và Duy Phước đều theo đuổi nghề diễn.

Diễn viên Lê Giang sinh năm 1972. Ảnh: FBNV

Trong đời sống riêng, Lê Giang từng trải qua hai cuộc hôn nhân. Cô và nghệ sĩ Duy Phương ly hôn năm 1999 sau khi có hai con chung. Năm 2009, nữ nghệ sĩ tái hôn với một Việt kiều và theo chồng sang nước ngoài sinh sống. Sáu năm sau, cuộc hôn nhân thứ hai đổ vỡ, Lê Giang trở về Việt Nam và nhanh chóng khôi phục sự nghiệp, tiếp tục ghi dấu trong nhiều dự án nghệ thuật.

Nhìn vào hành trình hoạt động nghệ thuật những năm gần đây có thể thấy “vận phim” của Lê Giang thăng hoa đến khó tin. Cô góp mặt trong loạt phim đạt doanh thu ấn tượng: Cua lại vợ bầu (137 tỷ đồng), Bố già (395 tỷ), Nhà bà Nữ (459 tỷ), Chị chị em em 2 (121 tỷ), Gặp lại chị bầu (100 tỷ), Làm giàu với ma (128 tỷ) và gần đây nhất là Bộ tứ báo thủ đạt 332 tỷ đồng, liên tiếp tạo nên dấu ấn tại phòng vé Việt.

Hiện thông tin về tình trạng sức khỏe của Lê Giang vẫn nhận được nhiều sự quan tâm và lời chúc mong cô sớm hồi phục.