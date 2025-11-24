Nghệ sĩ Ưu tú nổi tiếng từ chối tiền chu cấp hàng tháng của Việt Hương là ai?

Việt Hương chia sẻ về tâm huyết với sân khấu và tình thầy trò với Nghệ sĩ Ưu tú Minh Nhí

Tại chương trình The Khang show mới đây, nghệ sĩ Việt Hương đã có những chia sẻ đầy chân thành về tình cảm và tâm huyết dành cho người thầy – Nghệ sĩ Ưu tú Minh Nhí, cũng như hành trình gắn bó với sân khấu kịch Trương Hùng Minh.

Nữ nghệ sĩ cho biết Nghệ sĩ Ưu tú Minh Nhí luôn dành sự quan tâm đồng đều cho học trò, nhưng tình thương ấy được thể hiện theo nhiều cách khác nhau. Cô bày tỏ: người thầy hay cha mẹ thường lo lắng nhất cho những đứa trẻ yếu ớt, còn những học trò khỏe mạnh, lanh lợi như cô lại ít được hỏi han vì “đủ lực để tự lo”.

Việt Hương tại chương trình The Khang show. Ảnh: NSX

“Hồi đó tôi đi tấu hài, chạy show liên tục mà không thấy mệt. Có lúc tôi trách ba má hay thầy không thương mình bằng những người khác, nhưng thật ra là vì tôi khỏe mạnh, chẳng khiến thầy phải bận lòng”, Việt Hương nói. Cô khẳng định mình không phải là học trò được thầy Minh chú ý nhiều nhất, và việc đồng hành cùng thầy xây dựng sân khấu Trương Hùng Minh xuất phát hoàn toàn từ cái tâm và cái tình dành cho nghề.

Theo Việt Hương, sân khấu kịch hiện nay đối mặt với không ít khó khăn. Một vé chỉ từ 250.000 – 300.000 đồng, dù bán hết cũng khó bù lỗ vì hàng loạt chi phí: âm thanh, ánh sáng, hậu đài, nhân sự phục vụ… “Một vở diễn là công sức của biết bao con người. Đóng màn một cái là chúng tôi lại tất tả chuẩn bị cho cảnh tiếp theo. Một đêm diễn kéo dài ít nhất 6 tiếng, về tới nhà tắm gội, xả vai cũng mất thêm vài tiếng nữa”, cô chia sẻ.

Chính vì vậy, khi gắn bó với sân khấu, Việt Hương xem đó là sự cống hiến bằng cả tấm lòng dành cho nghề và cho người thầy (Nghệ sĩ Ưu tú Minh Nhí - PV) mà cô kính trọng. Nhiều lần, cô khuyên thầy nên nghỉ ngơi, thậm chí đề nghị chu cấp hàng tháng, nhưng nghệ sĩ Minh Nhí từ chối vì vẫn muốn đứng lớp, muốn tiếp tục làm sân khấu. Việt Hương dí dỏm kể: “Tôi hay đùa thầy rằng sau này khi thầy già, tôi sẽ đặt cho thầy cái ghế ngay cạnh bàn thờ Tổ để thầy ngồi xem”.

Việt Hương và thầy giáo - Nghệ sĩ Ưu tú Minh Nhí tại The Khang show. Ảnh: NSX

Sân khấu Nghệ thuật Trương Hùng Minh tại rạp Vườn Lài là một trong những điểm biểu diễn kịch nói quen thuộc của TP.HCM, được hình thành từ tâm huyết của nghệ sĩ Minh Nhí cùng sự hỗ trợ của nghệ sĩ Việt Hương. Lực lượng nghệ sĩ tham gia biểu diễn gồm các gương mặt giàu kinh nghiệm kết hợp với lớp diễn viên trẻ do chính nghệ sĩ Minh Nhí đào tạo.

Theo Nghệ sĩ Ưu tú Minh Nhí, việc duy trì sân khấu xuất phát từ mong muốn có nơi gặp gỡ khán giả và tạo môi trường làm nghề cho thế hệ trẻ. Ông cho biết: “Tôi ít xuất hiện trên mạng xã hội nên nhiều khán giả tìm đến sân khấu để gặp và xem tôi diễn. Tôi tạo sân chơi này cũng vì muốn các học trò có chỗ làm nghề tử tế”.

Là người thầy có nhiều học trò thành công như Việt Hương, Thúy Nga, Tiết Cương…, Nghệ sĩ Ưu tú Minh Nhí được đánh giá cao nhờ khả năng ứng biến linh hoạt và phong cách diễn xuất đa dạng. Những vai diễn của ông mang lại tiếng cười duyên dáng nhưng luôn ẩn chứa chiều sâu, ghi dấu trong lòng khán giả cả ở sân khấu lẫn màn ảnh.