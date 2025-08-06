Lệ Quyên bức xúc

Ngày 6/8, Lệ Quyên cho biết cô cùng ê-kíp và luật sư đang tìm hiểu cụ thể về các trang tin đưa thông tin sai lệch về mình nhằm câu like, câu view. Cô mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc để đưa các đối tượng này ra pháp luật.

Cụ thể, Lệ Quyên chia sẻ ảnh chụp màn hình một trang tin đăng tải hình ảnh của nữ ca sĩ và bạn trai Lâm Bảo Châu kèm trích dẫn: “Lệ Quyên lên tiếng trước thông tin bị tình trẻ kém 12 tuổi lừa mất biệt thự hàng trăm tỷ: Biệt thự tôi tự nguyện tặng”.

Nữ ca sĩ bức xúc, tuyên bố xử lý triệt để tất cảtrang đưa tin rác, bịa đặt về mình. Theo Lệ Quyên, cô đã quen với việc trở thành “miếng mồi” cho những chiêu trò câu view rẻ tiền. Tuy nhiên, nữ ca sĩ không thể cho qua khi tình trạng cô bị vu khống ngày càng trắng trợn, ảnh hưởng tới cuộc sống riêng và người thân.

Lệ Quyên tuyên bố đi đến cùng việc bị vu khống, bôi nhọ trên các nền tảng mạng xã hội.

“Tôi đang tìm hiểu về các bạn, xem các bạn kiếm được bao nhiêu tiền, ở đâu mà bất chấp vu khống, coi thường danh dự cá nhân người khác, coi thường pháp luật thế. Bao nhiêu người khổ vì sự bịa đặt khốn nạn kiểu này rồi. Ngoài trang này, tôi đang tìm tất cả trang vu khống ngang ngược để xử lý luôn một thể. Tất cả trang đưa thông tin không đúng trên các nền tảng, tôi sẽ xử lý hết”, cô chia sẻ.

Nhiều nghệ sĩ như Đàm Vĩnh Hưng, Dương Triệu Vũ, Thanh Thảo… ủng hộ Lệ Quyên làm tới cùng, đưa những đối tượng xấu ra ánh sáng.

“Loạn thật, mỗi ngày họ lên bài về em rồi tự bịa ra câu chuyện và câu trả lời của nhân vật. Không thể bỏ qua kiểu câu view vô đạo đức này nữa. Ủng hộ em mời pháp luật vào cuộc trừng trị thẳng tay cho họ chừa cái kiểu kiếm tiền rẻ mạt nhân cách này”, “Ủng hộ nhé. Tất cả thông tin bịa đặt cần phải xử lý làm gương”, “Ủng hộ chị bảo vệ danh dự và nhân phẩm của mình cũng như dẹp bớt mấy trang đưa tin bẩn”, “Mong Lệ Quyên tìm ra kẻ bịa đặt để pháp luật xử lý nghiêm khắc”… là một số bình luận của khán giả.

Những ngày qua, mạng xã hội xôn xao về tin đồn Lệ Quyên bị bạn trai kém 12 tuổi lừa mất trắng căn biệt thự trị giá hàng trăm tỷ đồng.

Trên các nền tảng xuất hiện hàng loạt tiêu đề gây sốc như “Lệ Quyên mất biệt thự trăm tỷ vì tình trẻ lừa đảo", "Lâm Bảo Châu âm thầm sang tên tài sản", “Lệ Quyên bị cắm sừng, biệt thự trăm tỷ ở Mỹ cũng mất luôn”, “Rộ tin Lệ Quyên bị tình trẻ lừa gạt, mất trắng biệt thự trăm tỷ”…

Đây không phải lần đầu Lệ Quyên và bạn trai kém 12 tuổi vướng tin đồn tiêu cực. Vào tháng 10/2024, hình ảnh cả hai xuất hiện tại một văn phòng công chứng từng bị đồn đoán ca sĩ lập di chúc, trao một nửa tài sản cho Lâm Bảo Châu.

Sau đó, quản lý của Lệ Quyên phủ nhận và cho biết thông tin trên là không chính xác. Lệ Quyên ra văn phòng công chứng nhận giấy tờ nhà nhưng bị cắt ghép hình ảnh, bịa đặt thành đăng ký kết hôn và trao tài sản cho Lâm Bảo Châu.

Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu đã có 6 năm gắn bó. Nhìn lại chặng đường đã qua, Lệ Quyên cho rằng mối quan hệ của họ đã từ người yêu thành người thân. Cô xem Lâm Bảo Châu là bạn đời, không đặt nặng chuyện phải đám cưới.

Lệ Quyên khẳng định cô chọn Lâm Bảo Châu vì tìm thấy được người đàn ông có giá trị. Ca sĩ cho rằng mình không bao giờ bị ảnh hưởng bởi dư luận. Cô cũng là người thường xuyên đáp trả bình luận tiêu cực để bênh vực bạn trai.

Lệ Quyên sinh năm 1981, tại Hà Nội, trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Tên tuổi của cô gắn liền với các hit như Hãy trả lời em, Thôi đừng chiêm bao, Giấc mơ có thật, Nếu như ngày đó, Ta đã từng yêu, Sầu tím thiệp hồng, Biển cạn…

Lâm Bảo Châu sinh năm 1993, sinh ra tại Đài Loan nhưng lớn lên ở Hà Nội, tốt nghiệp Đại học Phương Đông. Anh từng tham gia phim Kẻ săn tin, Mỹ nhân chiến, Trói buộc yêu thương.

Là người mẫu kiêm diễn viên, sự nghiệp của Lâm Bảo Châu khá mờ nhạt. Anh được biết đến nhiều hơn qua chuyện tình cảm với ca sĩ Lệ Quyên. Lâm Bảo Châu liên tục bị đặt lên bàn cân, thậm chí bị rèm pha anh yêu vì tiền.