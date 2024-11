Lịch chiếu phim When The Phone Rings (Khi chuông điện thoại reo) Phim When The Phone Rings của Yoo Yeon Seok và Chae Soo Bin vừa lên sóng đã thu hút lượng xem "khủng"

Bộ phim When The Phone Rings với sự tham gia của hai diễn viên đình đám Yoo Yeon Seok và Chae Soo Bin. Lịch chiếu và khung giờ phát sóng phim When The Phone Rings đang nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả.

Nội dung phim When The Phone Rings (Khi chuông điện thoại reo) có gì hấp dẫn? Phim When The Phone Rings (tạm dịch: Khi chuông điện thoại reo) ngay từ khi lên sóng tập đầu tiên vào tối 22/11 đã thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên, với sự tham gia của hai diễn viên đình đám Yoo Yeon Seok (đóng vai Baek Sa Eon) và Chae Soo Bin (đóng vai Hong Hee Joo). Nội dung của bộ phim When The Phone Rings xoay quanh cặp đôi chính Baek Sa Eon - người phát ngôn đại diện phát ngôn cho văn phòng Tổng thống trong khi Chae Soo Bin - phiên dịch viên ngôn ngữ ký hiệu bị mất khả năng nói sau tai nạn thời thơ ấu. Bộ phim When The Phone Rings (Khi chuông điện thoại reo) với sự tham gia của hai diễn viên đình đám Yoo Yeon Seok và Chae Soo Bin. (Ảnh: MBC) Suốt 3 năm chung sống, cả hai tỏ ra là một cặp đôi hạnh phúc trước mặt mọi người nhưng thực chất cuộc hôn nhân này được gia đình hai bên sắp đặt. Thậm chí, Yeon Seok buộc Hee Joo phải ký kết một thỏa thuận đặc biệt là không được tiết lộ thân phận là vợ của anh, không được ly hôn trước và trong thời gian tranh cử Tổng thống. Nếu Hee Joo vi phạm những điều này thì cô sẽ phải trả cho Yeon Seok một số tiền "khủng". Trước đó, Hee Joo chịu cảnh thế thân cho chị gái - người đã bỏ trốn trước ngày cưới Yeon Seok. Biến cố xảy ra khi Hee Joo bị một kẻ giấu mặt bắt cóc. Người này gọi điện thoại cho Sa Eon với mục đích ban đầu là nhận được một khoản tiền lớn. Trước cuộc gọi của kẻ xấu, Sa Eon vẫn lạnh lùng, thậm chí anh còn thách thức hắn ta giết vợ mình. Trong phim When The Phone Rings tập 1, Hong Hee Joo từ không thể nói được do cô bị mất khả năng nói đến phẫn nộ. Cô bất ngờ hét lớn sau khi nghe những lời nói vô cảm từ Baek Sa Eon. Chính cuộc gọi trong lúc bị kẻ xấu bắt cóc và cách đáp trả vô cảm của chồng đã khiến Hong Hee Joo quyết định hành động, đồng thời khiến mọi chuyện tưởng chừng bình yên trở nên phức tạp, gay cấn. Diễn viên phim When The Phone Rings là những ai? Trước khi đảm nhận vai Baek Sa Eon trong phim When The Phone Rings, Yoo Yeon Seok đã ghi dấu trong lòng khán giả khi tham gia nhiều bộ phim đình đám như: Người thầy y đức 1, Quý ngài ánh dương, Những bác sĩ tài hoa... Chia sẻ với truyền thông về vai diễn trong phim When The Phone Rings, nam diễn viên Yoo Yeon Seok cho biết, anh bị hấp dẫn bởi nội dung và cách xây dựng nhân vật Baek Sa Eon. Diễn viên Yoo Yeon Seok và Chae Soo Bin nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả ngay từ khi phim When The Phone Rings (Khi chuông điện thoại reo) tập đầu tiên lên sóng. (Ảnh: Chụp màn hình MBC) Trong phim When The Phone Rings, diễn viên Chae Soo Bin đảm nhận vai Hong Hee Joo - vợ của Baek Sa Eon. Trước đó, nữ diễn viên từng tham gia nhiều bộ phim như: Mây họa ánh trăng; Giai thoại về Hong Gil Dong; Thiên hạ đệ nhất giao hàng; "Bộ tứ thời thượng… Năm 2024, Chae Soo Bin gây chú ý khi đứng đầu cuộc bình chọn Nữ diễn viên đẹp nhất Hàn Quốc năm 2024 của KingChoice. Ngoài Yoo Yeon Seok và Chae Soo Bin, phim When The Phone Rings (Khi chuông điện thoại reo) còn có sự tham gia của diễn viên Heo Nam Jun, Jang Gyu Ri... Lịch chiếu phim When The Phone Rings (Khi chuông điện thoại reo) Bộ phim When The Phone Rings (Khi chuông điện thoại reo) lên sóng tập đầu tiên đã thu hút lượng xem "khủng". Theo dữ liệu Nielsen Korea, tập 1 của bộ phim ghi nhận mức rating (tỷ suất người xem) trung bình trên toàn quốc là 5,5% cùng nhiều bình luận của khán giả khen ngợi kịch bản, diễn xuất của cặp đôi Yoo Yeon Seok và Chae Soo Bin. Lịch chiếu phim When The Phone Rings (Khi chuông điện thoại reo) trên đài MBC của Hàn Quốc vào lúc 21 giờ 50 phút (giờ Hàn Quốc), phát sóng vào thứ Sáu, thứ Bảy hằng tuần. Khán giả Việt Nam có thể xem bộ phim này trên nền tảng Netflix. Phim When The Phone Rings (Khi chuông điện thoại reo) tập 2: Yoo Yeon Seok (đóng vai Baek Sa Eon) nóng lòng muốn tìm ra kẻ giấu mặt đứng sau những cuộc gọi bí ẩn. (Nguồn clip: Instagram mbcdrama_now)

Tham khảo thêm Top 5 ứng viên sáng giá nhất chung kết Mr World 2024

Phần thi trang phục dân tộc Mr World 2024: Phạm Tuấn Ngọc lọt Top 20, đại diện Philippines gặp sự cố

Miss International 2024 Huỳnh Thị Thanh Thủy: "Hoa hậu Thùy Tiên, Á hậu Ngọc Hằng... đã truyền cảm hứng cho tôi"