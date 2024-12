Phim When The Phone Rings (Khi chuông điện thoại reo) tập 7: Chae Soo Bin nhận "tin dữ", Yoo Yeon Seok bị đâm sau lưng? Phim When The Phone Rings (Khi chuông điện thoại reo) tập 7: Chae Soo Bin nhận "tin dữ", Yoo Yeon Seok bị đâm sau lưng?

Phim When The Phone Rings (Khi chuông điện thoại reo) tập 7 có cảnh Chae Soo Bin (đóng vai Hong Hee Joo) tiếp tục bị kẻ xấu đe dọa sau khi cô vừa thoát "cửa tử". Liệu Yoo Yeon Seok (đóng vai Baek Sa Eon) có tìm ra kẻ hãm hại vợ mình?