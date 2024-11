Diễn viên chính phim When The Phone Rings (Khi chuông điện thoại reo): Sự nghiệp thăng hoa, gia thế gây ngỡ ngàng

When The Phone Rings (Khi chuông điện thoại reo) hiện đang là bộ phim Hàn Quốc thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Bằng chứng là sau khi hai tập đầu tiên lên sóng, When The Phone Rings đã lọt top 10 Netflix của hơn 60 quốc gia, vùng lãnh thổ với 405 điểm. Đây cũng là thành tích mà chưa phim Hàn Quốc nào đạt được như vậy trong năm 2024.

Tạo hình của nhân vật Baek Sa Eon (Yoo Yeon Seok đóng) và Hong Hee Joo (Chae Soo Bin đóng) trong phim When The Phone Rings (Khi chuông điện thoại reo). (Ảnh: MBC)

Được biết, kịch bản phim chuyển thể từ tiểu thuyết mạng nổi tiếng cùng tên của tác giả Geon Eomul Nyeo. Nội dung phim When The Phone Rings xoay quanh cuộc hôn nhân sắp đặt giữa hai nhân vật chính Baek Sa Eon (Yoo Yeon Seok đóng) và Hong Hee Joo (Chae Soo Bin đóng).

Tác phẩm thu hút người xem vì khéo léo kết hợp tình tiết ly kỳ, giật gân để làm nổi bật chuyện tình lãng mạn của cặp đôi chính. Bên cạnh đó, bối cảnh, phong cách thời trang của dàn diễn viên, nhất là diễn xuất của cặp đôi Yoo Yeon Seok và Chae Soo Bin nhận được nhiều lời khen ngợi không chỉ khán giả trong nước mà còn tạo "cơn sốt" khắp châu Á.

Sự nghiệp đáng nể của Yoo Yeon Seok - nam chính phim When The Phone Rings (Khi chuông điện thoại reo)

Trước khi phim When The Phone Rings (Khi chuông điện thoại reo) lên sóng tập đầu tiên vào tối 22/11, diễn viên Yoo Yeon Seok đã được đông đảo khán giả yêu mến nhờ ngoại hình điển trai, diễn xuất đa dạng. Nam diễn viên sinh năm 1984 từng ghi dấu trong lòng khán giả khi đóng vai anh chàng Chil Bong si tình trong phim Reply 1994 (2013); Baek Geon Woo trong phim Warm and Cozy (2015); Goo Dong Mae trong phim Mr. Sunshine (2018), bác sĩ Kang Dong Joo điển trai, tài giỏi trong hai phần Hospital Playlist (2020 - 2021).

Với vai Baek Sa Eon trong phim When The Phone Rings (Khi chuông điện thoại reo), Yoo Yeon Seok gây bất ngờ khi đóng "tổng tài" với vẻ ngoài lạnh lùng nhưng bên trong ấm áp, luôn quan tâm, lo lắng âm thầm cho vợ.

Màn thể hiện của Yoo Yeon Seok sau 2 tập phim When The Phone Rings (Khi chuông điện thoại reo) được đông đảo khán giả gọi anh là: "Người đàn ông hoàn hảo", "Người đàn ông trong mơ của các cô gái"... Trong phim, nhân vật Baek Sa Eon là người phát ngôn đại diện phát ngôn cho văn phòng Tổng thống với tài năng xuất chúng.

Vẻ ngoài lịch lãm của nhân vật Baek Sa Eon do diễn viên Yoo Yeon Seok thể hiện trong phim When The Phone Rings (Khi chuông điện thoại reo) nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả. (Ảnh: MBC)

Không chỉ có sự nghiệp diễn xuất đáng nể, diễn viên Yoo Yeon Seok còn khiến người hâm mộ trầm trồ khi gia thế ngoài đời được khen ngợi không thua kém "tổng tài”. Theo truyền thông Hàn Quốc, bố của nam diễn viên Yoo Yeon Seok là Giáo sư kỹ thuật tại Đại học Quốc gia Kyungsang, mẹ của anh là họa sĩ, anh trai là giáo viên dạy Toán.



Năm 2021, truyền thông Hàn từng đưa tin nam diễn viên Yoo Yeon Seok sở hữu khối tài sản khoảng 10 triệu đô (khoảng 250 tỷ đồng). Năm 2024, Han Cinema cho biết, nam diễn viên sinh năm 1984 mua nhà tại Itaewon - khu phố sầm uất bậc nhất Seoul với giá khoảng 3,3 triệu USD (khoảng 83 tỷ đồng)...

Ngoài những thông tin về gia thế "khủng", Yoo Yeon Seok là người khá kín tiếng về chuyện riêng tư. Nam chính phim When The Phone Rings (Khi chuông điện thoại reo) hiếm hoi đề cập đến các mối quan hệ tình cảm hay nói về khối tài sản của mình.

Nữ chính phim When The Phone Rings (Khi chuông điện thoại reo): "Mỹ nhân đẹp nhất Hàn Quốc" năm 2024 Chae Soo Bin

Chae Soo Bin đóng vai Hong Hee Joo - vợ của Baek Sa Eon. Trong phim When The Phone Rings (Khi chuông điện thoại reo), Hong Hee Joo là phiên dịch viên ngôn ngữ ký hiệu bị mất khả năng nói sau tai nạn thời thơ ấu. Vì khó khăn trong việc giao tiếp nên đòi hỏi nữ diễn viên Chae Soo Bin thể hiện được sự tinh tế qua diễn xuất bằng ánh mắt, biểu cảm gương mặt của mình.

Năm 2024, Chae Soo Bin gây chú ý khi đã vượt qua nhiều diễn viên đình đám như: Song Hye Kyo, Park Bo Young, Kim Ji Won… giành vị trí số 1 trong bảng xếp hạng "Nữ diễn viên đẹp nhất Hàn Quốc 2024" của KingChoice, với sự tham gia bình chọn của hơn 500.000 khán giả.

Chae Soo Bin đóng vai Hong Hee Joo - vợ của Baek Sa Eon trong phim When The Phone Rings (Khi chuông điện thoại reo). (Ảnh: MBC)

Trước khi đóng phim When The Phone Rings (Khi chuông điện thoại reo), Chae Soo Bin từng nhận nhiều ý kiến trái chiều về diễn xuất khi đóng vai chính trong phim The Fabulous (Bộ tứ thời thượng); Mây họa ánh trăng...

Thành công của bộ phim When The Phone Rings (Khi chuông điện thoại reo) ngay từ những tập đầu tiên lên sóng đã giúp Yoo Yeon Seok trở thành “chồng quốc dân” trong mắt nhiều khán giả nữ và nữ diễn viên Chae Soo Bin càng thu hút sự quan tâm của truyền thông. (Ảnh: MBC)