Liên Hợp Quốc báo động việc Israel mở rộng chiến dịch quân sự chiếm toàn bộ Gaza

Một máy bay thả hàng viện trợ nhân đạo bằng dù xuống khu vực az-Zawayda ở Deir el-Balah, Gaza hôm 4/8. Ảnh: Anadolu.

Ông Miroslav Jenca, Trợ lý Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, phát biểu tại cuộc họp Hội đồng Bảo an ngày 5/8 về tình hình tại Gaza rằng, một động thái như vậy “sẽ tiềm ẩn những hậu quả thảm khốc... và có thể đe dọa thêm tính mạng của những con tin còn lại đang bị giam giữ tại Gaza”.

“Luật pháp quốc tế đã nêu rõ: Gaza là - và phải tiếp tục là một phần không thể tách rời của nhà nước Palestine trong tương lai” - ông nhấn mạnh.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm thứ Ba đã gặp các quan chức an ninh cấp cao để hoàn tất chiến lược mới cho cuộc chiến ở Gaza, vốn đã kéo dài gần 2 năm. Truyền thông đưa tin ông Netanyahu đang ủng hộ việc giành quyền kiểm soát quân sự hoàn toàn đối với vùng lãnh thổ này của người Palestine.

Trung Quốc và Mỹ lên tiếng

Phó Đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc, ông Cảnh Sảng (Geng Shuang), bày tỏ “mối quan ngại sâu sắc” trước các kế hoạch nói trên, đồng thời kêu gọi Israel “ngay lập tức chấm dứt các hành động nguy hiểm như vậy”.

Ông cũng kêu gọi một lệnh ngừng bắn, đồng thời hối thúc các quốc gia có ảnh hưởng thực hiện các bước đi cụ thể để hỗ trợ tiến trình này.

Trong khi đó Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ám chỉ rằng ông sẽ không ngăn cản kế hoạch chiếm Gaza của Israel.

Khi được hỏi vào thứ Ba về báo cáo rằng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã quyết định chiếm đóng toàn bộ lãnh thổ Palestine, Trump cho biết ông tập trung vào việc "cung cấp lương thực cho người dân" ở Gaza.

"Về phần còn lại, tôi thực sự không thể nói trước được. Điều đó phần lớn phụ thuộc vào Israel" - Tổng thống Mỹ nói với các phóng viên.

Washington cung cấp cho Israel hàng tỷ USD viện trợ quân sự hàng năm, khoản viện trợ này đã tăng đáng kể sau khi Israel bắt đầu cuộc chiến ở Gaza vào tháng 10 năm 2023.

Israel đã sử dụng lệnh di dời cưỡng bức để dồn người Palestine vào những vùng đất ngày càng thu hẹp ở Gaza, biến 86% lãnh thổ thành các khu vực quân sự hóa.

Nhưng việc tăng cường các hoạt động quân sự ở phần lãnh thổ còn lại sẽ gây nguy hiểm hơn nữa đến tính mạng của người dân Palestine, những người vốn đã phải chịu đựng sự ném bom hàng ngày và nạn đói do Israel gây ra .

Các quốc gia G7 công bố kế hoạch công nhận nhà nước Palestine

Trước thềm cuộc họp tại Liên Hợp Quốc, Ngoại trưởng Israel Gideon Saar đã phát biểu trước báo giới tại trụ sở LHQ, chỉ trích các quốc gia đang gây áp lực lên Israel bằng cách công nhận một “nhà nước Palestine ảo,” cho rằng điều này đã “ám sát” một thỏa thuận trao đổi con tin và ngừng bắn, đồng thời kéo dài cuộc chiến.

Ba quốc gia thuộc Nhóm G7 đã công bố kế hoạch công nhận nhà nước Palestine. Pháp và Canada tuyên bố sẽ làm điều này vào tháng 9 tại kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Về phần mình, Anh cũng cho biết sẽ ủng hộ công nhận nhà nước Palestine vào tháng 9, trừ khi Israel thực hiện những bước đi cụ thể nhằm chấm dứt đau khổ tại Gaza – nơi Israel đang giao chiến với Hamas – và đáp ứng các điều kiện khác.

Cuộc tấn công của Israel vào Gaza đã giết chết hơn 61.000 người và san phẳng phần lớn lãnh thổ trong vụ việc mà các nhóm nhân quyền và chuyên gia Liên Hợp Quốc gọi là tội diệt chủng.