Liên Hợp Quốc kêu gọi kiềm chế trong khi chờ điều tra vụ khủng bố đường ống Nord Stream

Vụ nổ đường ống Nord Stream. Ảnh: Bộ Quốc phòng Đan Mạch.

Hôm 26/8, Hội đồng Bảo an LHQ đã họp về vụ nổ đường ống Nord Stream. Phat biểu tại cuộc họp, Trợ lý Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Miroslav Jenca nói: "Liên Hợp Quốc không có thẩm quyền bình luận về các cuộc điều tra đang diễn ra hoặc các thủ tục pháp lý. Chúng tôi kêu gọi kiềm chế và kiên nhẫn trong khi chờ đợi kết thúc cuộc điều tra và bất kỳ thủ tục pháp lý nào".

Tuy nhiên, ông Jenca lưu ý rằng "bất kỳ hành vi cố ý gây thiệt hại nào cho cơ sở hạ tầng dân sự quan trọng đều đáng lo ngại".

"Những vụ việc như vậy phải bị lên án và điều tra" - ông nhấn mạnh.

Trợ lý Tổng thư ký cũng nói rằng LHQ không có thẩm quyền để xác minh các tuyên bố hoặc báo cáo được đưa ra liên quan đến sự cố.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Dmitry Polyansky, Phó Đại diện Thường trực thứ nhất của Liên bang Nga tại Liên Hợp Quốc, cho biết, Đức , Đan Mạch và Thụy Điển đã từ chối lời đề nghị của Liên bang Nga - quốc gia chịu ảnh hưởng trực tiếp từ vụ tấn công khủng bố - về việc hợp tác điều tra nguyên nhân vụ việc.

"Yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền của Nga về việc hỗ trợ pháp lý và thành lập các nhóm điều tra chung đã bị từ chối mà không có lý do chính đáng nào" - ông Polyansky nói. "Chúng tôi chỉ đơn giản là bị loại khỏi cuộc điều tra".

Nghi phạm người Ukraine đối mặt mức án 15 năm tù

Công dân Ukraine Sergei Kuznetsov, bị bắt tại Ý vì tình nghi tham gia vụ đánh bom đường ống dẫn khí Nord Stream năm 2022, sẽ phải đối mặt với mức án 15 năm tù nếu bị dẫn độ sang Đức theo ba điều khoản trong bản cáo trạng của Đức, theo lệnh bắt giữ quốc tế.

Hãng tin Nga RIA Novosti dẫn tài liệu này cho biết: "Mức án tù tối đa hoặc biện pháp phòng ngừa có thể áp dụng đối với tội phạm này là 15 năm tù".

Kuznetsov phải đối mặt với ba cáo buộc: phá hoại vi hiến, cố ý gây nổ và phá hủy các tòa nhà.

Đêm 21/8, cảnh sát Ý, theo yêu cầu của văn phòng công tố viên Đức, đã bắt giữ một người Ukraine 49 tuổi tại tỉnh Rimini, người bị coi là đã tham gia vào vụ phá hoại đường ống dẫn khí Nord Stream ở Biển Baltic vào tháng 9/2022. Kuznetsov bị bắt giữ khi anh ta đến Ý để nghỉ mát cùng gia đình.

Hôm 22/8, tòa án Bologna đã xác nhận việc bắt giữ Kuznetsov và lên lịch phiên điều trần tiếp theo vào ngày 3/9. Luật sư của Kuznetsov đã nói với RIA Novosti, phiên điều trần sắp tới về mặt kỹ thuật có thể dẫn đến quyết định dẫn độ sang Đức. Kuznetsov đã từ chối dẫn độ tự nguyện tại phiên điều trần. Hiện anh ta đang bị giam giữ tại nhà tù Rimini.

Vụ nổ trên hai đường ống dẫn khí đốt xuất khẩu của Nga sang châu Âu - Nord Stream 1 và Nord Stream 2 - đã xảy ra vào ngày 26/9/2022. Đức, Đan Mạch và Thụy Điển không loại trừ khả năng có hành vi phá hoại cố ý.

Nord Stream AG, đơn vị vận hành Nord Stream, lưu ý rằng việc phá hủy các đường ống dẫn khí đốt là chưa từng có tiền lệ và không thể ước tính thời gian sửa chữa.

Văn phòng Tổng Công tố Nga đã khởi tố vụ án về một hành vi khủng bố quốc tế. Thư ký báo chí của Tổng thống Liên bang Nga, Dmitry Peskov, nhấn mạnh rằng Liên bang Nga đã nhiều lần yêu cầu cung cấp dữ liệu về các vụ nổ trên Nord Stream, nhưng chưa bao giờ nhận được.

Năm 2023, nhà báo Mỹ Seymour Hersh , người đoạt giải Pulitzer, đã công bố một cuộc điều tra, trích dẫn một nguồn tin, cho biết các thiết bị nổ dưới đường ống dẫn khí đốt của Nga đã được các thợ lặn Hải quân Mỹ cài đặt vào tháng 6/2022 dưới vỏ bọc của cuộc tập trận Baltops với sự hỗ trợ của các chuyên gia Na Uy.

Theo Hersh, quyết định về hoạt động này do Tổng thống Mỹ Joe Biden đưa ra. Sau đó, Lầu Năm Góc nói với RIA Novosti rằng Mỹ không liên quan gì đến vụ nổ đường ống dẫn khí đốt của Nga.

Đại diện thường trực của Nga tại Liên hợp quốc Vasily Nebenzya tuyên bố rằng chính Mỹ và Anh đang ngăn cản việc khởi động một cuộc điều tra quốc tế khách quan về vụ tấn công khủng bố nhằm vào Nord Stream.