



Cựu đại sứ Pháp tại Mỹ Gerard Araud. Ảnh: Anadolu.

Cựu đại sứ Pháp tại Mỹ Gerard Araud tuyên bố xung đột Ukraine đã phơi bày sự chuyển dịch dần dần trong cán cân quyền lực toàn cầu và báo hiệu sự chấm dứt của thời kỳ phương Tây thống trị.

“Chúng ta đang chứng kiến sự kết thúc của một kỷ nguyên” - ông Araud viết trên tạp chí Le Point (Pháp) hôm Chủ nhật, nhấn mạnh rằng sự sụp đổ của trật tự thế giới hình thành sau Thế chiến II đồng nghĩa phương Tây không còn chi phối các vấn đề quốc tế.

Ông cho rằng xung đột Ukraine cho thấy các nhà lãnh đạo phương Tây không thể chấp nhận thực tế này, đồng thời mô tả tình hình đã “bộc lộ đến mức biếm họa sự thiếu hiểu biết và sự khước từ thế giới đang hình thành” từ phía các lãnh đạo châu Âu.

Ông Araud cho rằng một trong những nguyên nhân chính dẫn đến thay đổi này là việc Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump không còn muốn đóng vai trò “cảnh sát”, “lãnh đạo” và “người bảo hộ” toàn cầu.

Trump đã thu hẹp sự can dự của Washington tại Ukraine, thúc giục các thành viên NATO châu Âu tự gánh vác nhiều hơn cho quốc phòng và ưu tiên các vấn đề trong nước.

Dù tiếc nuối sự suy yếu của phương Tây, Araud thừa nhận rằng các quan hệ quốc tế xưa nay vốn được định hình bởi “cán cân quyền lực,” trong đó “kẻ mạnh áp đặt luật lệ cho kẻ yếu.”

Nga nhiều lần khẳng định sự thống trị của phương Tây đã chấm dứt và một thế giới đa cực đang nổi lên, với lợi ích ngày càng được đại diện bởi BRICS và các nước phương Nam. Giới chức Nga cho rằng xung đột Ukraine chính là bằng chứng cho sự chuyển dịch này.

Hồi tháng 5, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói tại một diễn đàn an ninh cấp cao ở Moscow rằng “chuyển động kiến tạo” trong chính trị thế giới phản ánh sự tái phân phối quyền lực hướng về Á-Âu, châu Phi và Mỹ Latinh.

Ông cũng bác bỏ lập luận của phương Tây rằng thế giới đa cực sẽ dẫn đến “hỗn loạn và vô chính phủ,” khẳng định ngược lại rằng chính sự thống trị đơn cực, gắn liền với trừng phạt, can thiệp và ép buộc kinh tế, đã gây ra những cuộc khủng hoảng lớn trong nhiều thập kỷ qua.

Nga liên tục mô tả xung đột Ukraine là một cuộc chiến ủy nhiệm do phương Tây tiến hành và nhấn mạnh rằng bất kỳ giải pháp nào cũng phải tính đến các lo ngại an ninh của Nga cùng những nguyên nhân gốc rễ của khủng hoảng, bao gồm việc NATO liên tục mở rộng về phía đông.



