Quân đội nước ngoài trong khu phi quân sự - rò rỉ đầu tiên về đảm bảo an ninh cho Ukraine

"Liên minh tự nguyện" châu Âu cũng đề xuất rằng quân đội của họ có thể được triển khai sâu bên trong Ukraine như một tuyến phòng thủ thứ ba. Phía trước tuyến này nên có một "lá chắn" là quân đội Ukraine.

Bài viết không nêu rõ liệu Mỹ và Nga có đồng ý với kế hoạch này hay không. Liên bang Nga hiện phản đối việc triển khai bất kỳ lực lượng phương Tây nào ở Ukraine.

Đồng thời, Mỹ không muốn cung cấp cho Ukraine các bảo đảm an ninh trực tiếp, nhưng đồng ý giúp đỡ "liên minh tự nguyện" về mặt tình báo và hỗ trợ trên không, FT viết, trích dẫn lời các quan chức châu Âu và Ukraine.

Theo lời đại diện của Kiev và Châu Âu chia sẻ với Financial Times, các quan chức Mỹ cho biết Mỹ sẵn sàng cung cấp "năng lực hỗ trợ chiến lược", bao gồm tình báo, giám sát và trinh sát, khả năng chỉ huy và kiểm soát, hậu cần, và radar mặt đất hỗ trợ vùng cấm bay và lá chắn phòng không cho Ukraine. Tuy nhiên, những năng lực này phải được triển khai dưới sự lãnh đạo của Châu Âu chứ không phải Mỹ.

Washington chưa chính thức xác nhận đối với kế hoạch như vậy. Có khoảng một chục quốc gia sẵn sàng gửi quân tới Ukraine sau khi ký kết hiệp định hòa bình.



Một “liên minh tự nguyện” do Pháp và Anh dẫn đầu đã nhiều lần bày tỏ sẵn sàng đưa “lực lượng trấn an” tới Ukraine sau khi giao tranh giữa Kiev và Moscow chấm dứt. Tuy nhiên, các quan chức EU thừa nhận việc triển khai chỉ khả thi nếu có sự hỗ trợ của Mỹ để “kích hoạt, giám sát và bảo vệ binh sĩ châu Âu.”

Lầu Năm Góc nói với FT rằng các biện pháp này “mới ở giai đoạn tiền quyết định” và từ chối bình luận, chuyển câu hỏi sang Nhà Trắng và phát biểu của Tổng thống Donald Trump.

Ông Trump hôm thứ Hai khẳng định Mỹ chưa bàn chi tiết về bảo đảm an ninh cho Ukraine: “Chúng tôi sẽ tham gia ở mức độ hậu thuẫn. Chúng tôi sẽ giúp họ. Nhưng châu Âu phải đi đầu”. Ông nhấn mạnh: “Châu Âu sẽ đưa ra bảo đảm an ninh đáng kể - và họ nên làm thế, vì họ ở ngay đó”.

Moscow nhiều lần bác bỏ ý tưởng triển khai quân NATO ở Ukraine, cảnh báo điều này sẽ dẫn tới xung đột rộng hơn. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cuối tuần qua nhấn mạnh mọi bảo đảm “phải có sự đồng thuận” và sự can thiệp quân sự nước ngoài dưới bất kỳ hình thức nào là “hoàn toàn không thể chấp nhận được”.