Việt Nam xuất khẩu hàng chục tỷ USD nông sản và thủy sản mỗi năm, nhu cầu ngày càng lớn về bảo quản, vận chuyển và xử lý sau thu hoạch đang thúc đẩy các giải pháp logistics tiên tiến.

Trên nền tảng đó, Kawanishi Warehouse và MOL Logistics (thuộc Mitsui O.S.K. Lines) đã cùng Công ty Cổ phần Kho vận Toàn Phát (trụ sở tại TP.HCM) thành lập Mekong Logistics Hub – hệ sinh thái đầu tiên tại Việt Nam tích hợp chiếu xạ, logistics lạnh và vận chuyển.

Hệ thống logistics lạnh giúp bảo quản nông sản tốt hơn, tăng giá trị xuất khẩu. Ảnh minh họa

Nhật Bản bắt tay doanh nghiệp Việt lập hệ sinh thái logistics lạnh tích hợp

Theo thỏa thuận, Toàn Phát nắm 10% vốn, MOL Logistics (thuộc Mitsui O.S.K. Lines, một hãng tàu lớn của thế giới) sở hữu 39% và 51% còn lại thuộc về Kawanishi Warehouse. Sự tham gia của các đối tác Nhật Bản được kỳ vọng mang đến cho hệ sinh thái này sức mạnh cộng hưởng, qua đó, có thể tạo thêm giá trị cho xuất khẩu nông sản và thủy sản Việt Nam, giảm thiểu tỷ lệ lãng phí, góp phần tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp và bảo vệ môi trường.

Theo ông Jiro Kawanishi, Chủ tịch kiêm CEO Kawanishi Warehouse, việc hợp tác với Toàn Phát nằm trong chiến lược tăng cường xây dựng chuỗi cung ứng lạnh tại khu vực ASEAN của công ty logistics Nhật Bản này. Kawanishi Warehouse đã thành lập văn phòng tại nhiều cửa ngõ quan trọng trong mạng lưới thương mại toàn cầu, gồm Hồng Kông (Trung Quốc), Thái Lan, Singapore, San Francisco (Mỹ) và Jakarta (Indonesia), không chỉ đẩy mạnh hoạt động tại ASEAN mà còn tăng cường dịch vụ giao nhận hàng hóa trên tuyến Bắc Mỹ.

Theo ông Vương Hiếu, Chủ tịch kiêm CEO của Toàn Phát, trung tâm logistics lạnh tích hợp sẽ bảo đảm toàn bộ khâu chiếu xạ, lưu trữ, thông quan và vận chuyển container đều được xử lý tại một điểm. "Điều này giúp doanh nghiệp giảm trung chuyển, tiết kiệm chi phí và thời gian, đồng thời hạn chế phát thải carbon", ông nói.

Mekong Logistics Hub kỳ vọng thành trung tâm trung chuyển hàng hóa lạnh của ASEAN

Liên minh giữa 3 doanh nghiệp ra đời trong bối cảnh nhiều năm qua, doanh nghiệp xuất khẩu thường gặp khó vì thiếu container lạnh rỗng, chi phí logistics tăng, trong khi thời gian bảo quản kéo dài làm giảm chất lượng nông sản.

Giải pháp từ MOL Logistics là công ty con của Mitsui O.S.K. Lines cam kết ưu tiên điều chuyển container rỗng từ các tuyến vận tải quốc tế về Việt Nam, giúp giảm tình trạng khan hiếm. Đội tàu hãng vận hành gồm tàu container, tàu chở hàng rời, tàu chở dầu, tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng LNG, tàu chuyên chở ô tô và cả các dịch vụ vận tải hành khách như tàu du lịch và phà.

Hoạt động xuất nhập khẩu tại cảng Gemalink thuộc cụm cảng Cái Mép – Thị Vải (TP.HCM). Ảnh: GMD

Trong khi đó, Toàn Phát tại TP.HCM là doanh nghiệp top đầu về chiếu xạ nông sản, có kho lạnh sức chứa 11.000 tấn, phục vụ hơn 500 doanh nghiệp thường xuyên. Công ty là một trong hai đơn vị tại Việt Nam được Cơ quan Kiểm dịch động thực vật Mỹ (APHIS) công nhận đủ điều kiện chiếu xạ trái cây tươi xuất khẩu sang Mỹ, với công suất 30.000 tấn một năm.

Theo kế hoạch của liên minh 3 bên, trung tâm logistics lạnh tích hợp của họ sẽ hoàn thiện chuỗi dịch vụ từ chiếu xạ, lưu trữ đến vận chuyển kết nối cảng biển, giúp nông - thủy sản Việt rút ngắn quãng đường xuất khẩu, giảm giá thành và nâng sức cạnh tranh.

Việt Nam đặt mục tiêu đạt 65 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu nông - lâm - thủy sản trong năm nay, liên minh này được kỳ vọng trở thành hạt nhân của mạng lưới logistics tích hợp của khu vực, đưa nông sản Việt ra thế giới, đồng thời định vị thương hiệu và chất lượng.

Theo chiến lược dài hạn của liên minh gồm 2 đối tác lớn từ Nhật Bản, Mekong Logistics Hub kỳ vọng trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa lạnh quan trọng trong khu vực ASEAN, hỗ trợ tăng cường xuất khẩu nông sản và thủy sản Việt Nam.