Ngày 13/9 tại Tây Ninh, Bộ Công Thương phối hợp UBND tỉnh Tây Ninh và Bộ Thương mại Campuchia tổ chức Hội nghị kết nối doanh nghiệp sản xuất, phân phối và logistics Việt Nam Campuchia.

Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo hai bộ, đại diện các tỉnh biên giới, các hiệp hội và nhiều doanh nghiệp hai nước.

Tây Ninh tổ chức hội nghị thúc đẩy hợp tác thương mại Việt Nam - Campuchia

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng cho biết kim ngạch thương mại song phương năm 2024 đạt khoảng 10,1 tỷ USD, tăng 17,5% so với năm trước.

Đến tháng 7 năm 2025, con số này đã vượt 7 tỷ USD, tăng 16,3% so với cùng kỳ. Trong đó Việt Nam xuất khẩu sang Campuchia 3,2 tỷ USD, tăng 5,1%. Ở chiều ngược lại, Việt Nam nhập khẩu 3,8 tỷ USD, tăng 28,1%.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng (giữa) chủ trì Hội nghị kết nối doanh nghiệp sản xuất, phân phối và logistics Việt Nam Campuchia. Ảnh: Quyên Lưu

Bà Thắng nhấn mạnh xu hướng thương mại đang mở rộng mạnh, đặc biệt ở nhóm hàng công nghiệp và năng lượng từ Việt Nam và nhóm nông sản từ Campuchia.

Theo bà Thắng, 2 bên đặt mục tiêu đến năm 2030, kim ngạch thương mại song phương đạt 20 tỷ USD. Đây là con số thể hiện quyết tâm xây dựng quan hệ hợp tác bền vững, trong đó thương mại biên giới giữ vai trò quan trọng.

“Chúng tôi tin rằng khi hạ tầng logistics được hoàn thiện, doanh nghiệp 2 nước sẽ có thêm nhiều cơ hội kết nối và mở rộng thị trường”, bà Thắng nói.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Hồng Thanh cho rằng với vị trí địa lý đặc biệt, Tây Ninh có thể trở thành cầu nối trong chuỗi cung ứng hàng hóa Việt Nam Campuchia.

Ông Thanh kỳ vọng thời gian tới sẽ hình thành các trung tâm logistics hiện đại tại khu vực biên giới, góp phần phát triển thương mại biên mậu và giảm chi phí cho doanh nghiệp.

Khoai mì (sắn) là một trong những nông sản chính, được nhập từ Campuchia về tập kết tại các sân phơi của doanh nghiệp ở giáp biên giới tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Nguyên Vỹ

Ông Tith Rithipol - Thứ trưởng Bộ Thương mại Campuchia cũng nhấn mạnh triển vọng hợp tác. Ông cho biết theo số liệu phía Campuchia, năm 2024, kim ngạch thương mại song phương đạt 7,78 tỷ USD, tăng 18,23% so với năm 2023.

Việt Nam hiện là một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Campuchia. Ông nói: “Những kết quả này rất ấn tượng nhưng tiềm năng vẫn còn rộng lớn. Hai nước có nhiều lợi thế bổ trợ, từ sự gần gũi địa lý đến tính đa dạng của sản phẩm. Tôi tin quan hệ đối tác kinh tế sẽ tiếp tục phát triển sâu sắc hơn”.

Thúc đẩy kết nối logistics và hạ tầng thương mại Việt Nam - Campuchia

Các đại biểu tại hội nghị đã cùng thảo luận nhiều nội dung, trong đó có việc nâng cấp hạ tầng cửa khẩu, hoàn thiện hệ thống logistics và tăng cường kết nối chuỗi cung ứng.

Nhiều ý kiến cho rằng chi phí logistics cao, hạ tầng cửa khẩu chưa đồng bộ và sự khác biệt về tiêu chuẩn kỹ thuật đang là rào cản lớn.

Giải pháp được đưa ra là đẩy mạnh ứng dụng thông quan điện tử, hiện đại hóa dịch vụ hỗ trợ, phát triển hệ thống kho bãi và chuỗi lạnh.

Cửa khẩu Xa Mát, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Nguyên Vỹ

Bên cạnh đó, 2 bên thống nhất cần hình thành các khu hợp tác kinh tế tại những cặp cửa khẩu trọng điểm như Mộc Bài – Bavet, Lệ Thanh – Oyadav, Hà Tiên – Prek Chak.

Các khu hợp tác sẽ tập trung phát triển công nghiệp chế biến, thương mại dịch vụ và logistics, tạo động lực tăng trưởng mới cho cả hai nước.

Bộ Công Thương Việt Nam cũng đặt mục tiêu đến năm 2027, 100% kho bãi tại cửa khẩu đáp ứng nhu cầu lưu trữ hàng hóa, trong đó có 80% cung cấp dịch vụ logistics trọn gói.

Đến năm 2030, phấn đấu giảm 10-15% chi phí logistics biên mậu, qua đó nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

Theo Thứ trưởng Bộ Thương mại Campuchia Tith Rithipol, 3 lĩnh vực hợp tác trọng tâm cần ưu tiên là hiện đại hóa hạ tầng thương mại biên giới, tăng cường kết nối logistics và thúc đẩy liên kết trong các khuôn khổ khu vực như ASEAN và RCEP.

“Một hệ thống logistics hiệu quả chính là nền tảng của thương mại. Chúng ta cần phối hợp thúc đẩy hạ tầng giao thông xuyên biên giới, khuyến khích xây dựng trung tâm logistics và cảng cạn tại các cửa khẩu lớn”, ông Tith Rithipol nói.

Đoàn đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày tại hội nghị. Ảnh: Quyên Lưu

Trong khuôn khổ hội nghị, nhiều doanh nghiệp hai nước đã trưng bày sản phẩm đặc trưng. Hoạt động này giúp doanh nghiệp tiếp cận trực tiếp đối tác, đồng thời giới thiệu chất lượng và mẫu mã hàng hóa đến người tiêu dùng.

Một số hiệp hội và doanh nghiệp cũng ký kết biên bản ghi nhớ, mở ra cơ hội hợp tác lâu dài trong sản xuất, phân phối và logistics.

Các đại biểu thống nhất rằng phát triển thương mại biên giới không chỉ dừng ở việc tăng kim ngạch xuất nhập khẩu mà quan trọng hơn là tạo ra chuỗi giá trị bền vững. Điều này đòi hỏi đầu tư đồng bộ hạ tầng cửa khẩu, đa dạng hóa nguồn hàng và chú trọng đào tạo nhân lực.

Hội nghị tại Tây Ninh đã khép lại thành công, đặt nền móng quan trọng để hình thành hạ tầng thương mại biên giới hiện đại và hiệu quả hơn. Đây cũng là bước đi then chốt trong chiến lược xây dựng chuỗi cung ứng liên vùng, góp phần phát triển kinh tế địa phương và thúc đẩy hợp tác thương mại Việt Nam Campuchia ngày càng sâu rộng.