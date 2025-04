Giải bóng chuyền cúp Hùng Vương 2025 sẽ diễn ra từ ngày 3/4 đến 8/4 tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ, quy tụ 8 đội bóng nam và nữ xuất sắc từ giai đoạn I giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025. Các trận đấu được tổ chức từ 16h30 đến 21h00, thuận tiện cho khán giả theo dõi.

Trận chung kết nam giải bóng chuyền cúp Hùng Vương 2025 giữa Công an TP.HCM vs Biên Phòng MB sẽ diễn ra lúc 21h tối nay (8/4).

Biên Phòng MB và Công an TP.HCM tạo thành cặp đấu được chờ đợi nhất khi tranh tài ở chung kết Cúp Hùng Vương 2025 nội dung nam.

Với Biên Phòng MB, nhà đương kim vô địch rất vất vả mới có thể giành chiến thắng 3-2 trước Thể Công Tân Cảng ở bán kết. Dù giành vé vào chung kết nhưng thầy trò HLV Trần Đình Tiền đã nhận tin không vui khi đội trưởng Phạm Văn Hiệp gặp chấn thương.



Phía bên kia, Công an TP.HCM đã tỏ rõ tham vọng khi mang về hàng loạt nội binh chất lượng và 3 ngoại binh tên tuổi tầm cỡ quốc tế. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Dương Tấn Vinh, đội bóng ngành Công an đã chơi gắn kết, nhuần nhuyễn và có nhiều dấu ấn cá nhân.

Công an TP.HCM và Biên Phòng MB chưa gặp nhau ở giai đoạn 1 Giải Vô địch quốc gia. Vì thế, cuộc so tài ở chung kết Cúp Hùng Vương lúc 21 giờ hôm nay, ngày 8/4, tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh Phú Thọ được xem là màn thử sức của đôi bên trong việc hướng tới ngôi vô địch quốc gia mùa này.

Link xem trực tiếp giải bóng chuyền cúp Hùng Vương 2025: Công an TP.HCM vs Biên Phòng MB

Trận chung kết nội dung nam của Cúp bóng chuyền Hùng Vương giữa Công an TP.HCM vs Biên Phòng MB sẽ diễn ra lúc 21 giờ hôm nay và được trực tiếp trên các nền tảng của VTVCab như ON Sports, ứng dụng ON và ON Plus (link xem trực tiếp: https://www.vtvcab.vn/channel/on-sports-1,VTVcab3_HD.html).