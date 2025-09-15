TP.HCM có 3 Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2025

Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn vừa ký Quyết định số 2006-QĐ/HNDTW về việc trao tặng danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc” năm 2025 cho 63 nông dân trên khắp cả nước.

Sau hơn 3 tháng tiếp nhận hồ sơ, tới ngày 18/7, ban tổ chức đã nhận được 100 hồ sơ Nông dân Việt Nam xuất sắc hợp lệ do các địa phương gửi về. Tại buổi họp chung khảo ngày 15/8 vừa qua, 10 thành viên của Hội đồng bình chọn đã làm việc với tinh thần trách nhiệm, tập thể, nghiêm túc và dân chủ và thống nhất cao để chọn ra 63 Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2025.

63 Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2024 được tuyên dương. Ảnh: Dân Việt

Trong danh sách này, TP.HCM có 3 nông dân vinh dự được công nhận Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2025. Đó là bà Võ Thị Bích Hạnh, sinh năm 1975, ngụ tại xã Củ Chi, TP.HCM; ông Bùi Thiện Trúc, sinh năm 1966, ngụ tại xã Minh Thạnh, TP.HCM và anh Hồ Hoàng Kha, sinh năm 1993, ngụ tại phường Tân Thành, TP.HCM.

Bà Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, đánh giá các Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2025 có quy mô sản xuất ngày càng lớn, doanh thu và thu nhập của nông dân xuất sắc đã có những bước tăng trưởng đáng ghi nhận.

Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2025 có nhiều mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi, gắn với du lịch sinh thái, tích hợp đa giá trị, thể hiện tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, đẩy mạnh khoa học công nghệ chuyển đổi số để nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế…

Chân dung 3 Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025 tại TP.HCM

Bà Võ Thị Bích Hạnh, xã Củ Chi, TP.HCM bên sản phẩm bánh tráng truyền thống địa phương được nâng cấp qua thiết bị máy móc kỹ thuật, là Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025. Ảnh: Lê Giang

Bà Võ Thị Bích Hạnh, sinh năm 1975 nổi tiếng tại xã Củ Chi, TP.HCM với mô hình sản xuất bánh tráng theo quy trình sấy khép kín bằng năng lượng sạch trên diện tích 3.000m2 cho năng suất 800 tấn.



Nhờ ứng dụng công nghệ và từng bước đưa máy móc vào phục vụ sản xuất, năng suất lao động và sản lượng tăng lên gấp 5 lần so với cách làm thủ công trước đây. Bánh tráng của cơ sở lấy thương hiệu Thành Danh và có tiếng trên thị trường.

Với cách làm chuyên nghiệp này, bà Hạnh không chỉ duy trì mà còn phát triển và nâng cấp nghề làm bánh tráng truyền thống của địa phương. Mô hình này mang lại cho bà Hạnh lợi nhuận hàng năm bình quân 700 triệu đồng, giải quyết 25 lao động có việc làm với thu nhập 5-7 triệu đồng/người/tháng.

Ông Bùi Thiện Trúc, xã Minh Thạnh, TP.HCM được công nhận Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025. Ảnh: Hồng Phúc

Ông nông dân Bùi Thiện Trúc, sinh năm 1966, ngụ tại xã Minh Thạnh, TP.HCM chuyên trồng bưởi da xanh, sầu riêng, mít và cao su.

Tổng diện tích canh tác của ông Trúc hơn 35ha, trong đó 10ha bưởi da xanh cho năng suất 250 tấn/năm, 5ha sầu riêng cho năng suất 125 tấn/năm, 20ha cao su thu 40 tấn khô/năm. Tổng lợi nhuận từ vườn cây ăn trái và cao su đạt 6 tỷ đồng mỗi năm.

Thông qua mô hình đã tạo việc làm cho 20 lao động thường xuyên (thu nhập bình quân 9 triệu đồng/người/tháng) và 15 lao động thời vụ (thu nhập bình quân 350.000 đồng/ngày).

Anh Hồ Hoàng Kha, phường Tân Thành, TP.HCM bên vườn bưởi tiền tỷ được công nhận Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025. Ảnh: Quang Sung

Anh nông dân Hồ Hoàng Kha, sinh năm 1993 là nông dân trẻ, nông dân thế hệ mới tại phường Tân Thành, TP.HCM. Anh nổi tiếng và làm giàu trên vùng đất quê hướng với mô hình trồng bưởi, chế biến các sản phẩm từ bưởi.

Anh Kha sở hữu tổng diện tích đất trồng bưởi khoảng 32ha. Trong sản xuất, anh sử dụng hệ thống tưới công nghệ cao, chủ động nghiên cứu, mạnh dạn đầu tư máy móc đã tạo ra đa dạng sản phẩm có chất lượng và được thị trường ưa chuộng như bưởi lên men, bưởi sấy dẻo, bưởi sấy khô, bưởi thảo mộc, tinh dầu bưởi…

Mô hình này giúp anh Kha đạt lợi nhuận bình quân hàng năm khoảng 8 tỷ đồng, tạo việc làm cho 18 lao động với thu nhập bình quân 8 triệu đồng/người/tháng.

3 Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2025 tại TP.HCM đều là những nông dân sản xuất giỏi, nông dân thế hệ 4.0 thành thạo ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất - kinh doanh, kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm.

Không chỉ làm giàu cho bản thân, bà Hạnh, ông Trúc, anh Kha còn hỗ trợ nhiều nông dân tại địa phương có thêm việc làm, tăng thu nhập và đặc biệt có thể liên kết sản xuất, cùng ứng dụng khoa học kỹ thuật để canh tác cùng làm giàu tại địa phương.