Khoảng 22h30, ngày 3/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang nhận được điện báo của Công an xã Kiên Lương về việc xảy ra vụ án “Giết người”, xảy ra vào khoảng 21h cùng ngày, tại ấp Hòn Chông, xã Kiên Lương, tỉnh An Giang.

Trương Văn Sịl cho lời khai với cán bộ điều tra. Ảnh: Tiến Tầm

Nạn nhân là Lê Chí Công (SN 1992, nơi cư trú: ấp Bình Đông, xã Kiên Lương, tỉnh An Giang).

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo Tổ công tác khu vực 2 đến ngay hiện trường để phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan tiến hành công tác điều tra.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Sịl ở tỉnh Cà Mau đến thuê trọ ở tổ 4, ấp Hòn Chông, xã Kiên Lương, để đi làm thuê ghe cào sò lụa ở vùng biển Bình An.

Khoảng 19h ngày 3/7, Sịl nhậu với một người làm nghề ngư phủ hết khoảng 0,5 lít rượu. Sau khi nhậu xong thì Sịl đi xuống ghe để bơm nước trong ghe ra. Lúc này, Công điều khiển ghe cào lụa về ngang qua đoạn ghe của Sịl đậu đã xảy ra va chạm với ghe của Sịl nên cả 2 xảy ra cự cãi và thách thức đánh nhau. Sau đó, Công chạy ghe về bến cách đó khoảng 500m đậu ghe.

Hung khí gây án. Ảnh: Tiến Tầm

Do bực tức nên Sịl lấy cây dao Thái Lan bỏ vào túi quần đi tìm Công để đánh trả thù. Khi đến xưởng lụa, thấy Công đang ngồi trên xe máy phía trước nhà cùng 2 người bạn. Sịl đi đến chỗ Công hỏi "mày chửi ai" thì bất ngờ Công nhảy xuống cầm ống sắt đánh vào người Sịl.

Sịl lấy dao ra đâm 5 nhát vào vùng ngực và bụng của Công làm gãy lưỡi dao. Thấy máu ra nhiều nên Sịl kêu 2 người bạn của Công đứng gần đó đưa Công đi cấp cứu nhưng Công đã tử vong trước khi vào bệnh viện.

Biết không thể thoát tội, Sịl đến Công an xã Kiên Lương đầu thú.