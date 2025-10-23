Lộ diện những học sinh, sinh viên Việt Nam xuất sắc được vinh danh trong lĩnh vực AI

Ở nhóm tuổi trên 18, 3 sinh viên Hoàng Gia Huy, Bùi Xuân Cảnh và Vi Hoài Thương đến từ Trường Đại học Lạc Hồng (Đồng Nai) đã xuất sắc giành Giải thưởng Toàn cầu (Global Award) của Intel với dự án Your Voice – ứng dụng AI giúp phá vỡ rào cản giao tiếp giữa người khiếm thính và cộng đồng.

3 sinh viên Hoàng Gia Huy, Bùi Xuân Cảnh và Vi Hoài Thương của Trường Đại học Lạc Hồng.

Ứng dụng Your Voice sử dụng công nghệ thị giác máy tính, học máy và avatar hoạt hình để chuyển đổi song phương giữa Ngôn ngữ ký hiệu Việt Nam (VSL) và giọng nói hoặc văn bản theo thời gian thực, hỗ trợ hơn 2,5 triệu người khiếm thính tại Việt Nam hòa nhập xã hội, tiếp cận giáo dục và cơ hội việc làm bình đẳng. Mỗi sinh viên đạt giải nhận được phần thưởng trị giá 2.000 USD từ tập đoàn bán dẫn của Mỹ.

Ở nhóm tuổi 13 - 17, hai học sinh Hà Ngô (Trường THPT Chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa) và Phúc Phan (Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, TP.HCM) nhận Giải thưởng Khu vực (Regional Award) với dự án Hap – thiết bị hỗ trợ định hướng cho người khiếm thị bằng AI và phản hồi xúc giác. Mỗi học sinh đạt giải nhận 1.000 USD.

“Hap” kết hợp kính thông minh và hệ thống rung đeo cổ, sử dụng mô hình YOLOv8 cùng bộ công cụ AI OpenVINO để nhận diện vật thể xung quanh, truyền tín hiệu rung định hướng giúp người dùng di chuyển an toàn mà không cần âm thanh hay chữ nổi.



Bên cạnh các đại diện Việt Nam, các thí sinh khác từ Ấn Độ, Mỹ, Moldova, Singapore và Trung Quốc cũng giành Giải thưởng Toàn cầu năm nay.

