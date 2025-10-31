Lộ kế hoạch tuyệt mật của các đồng minh thân thiết Châu Âu về Ukraine

Tây Ban Nha sẽ tổ chức cuộc họp kín của Liên minh tự nguyện. Ảnh: Euronews.

Đây sẽ là một ngày làm việc chuyên sâu, bắt đầu từ 9 giờ sáng và kết thúc sau 15h30, gồm hai phiên thảo luận nhằm thúc đẩy hỗ trợ cho Kiev trong bối cảnh cuộc chiến sắp tròn bốn năm.

Cuộc họp được tổ chức với mức độ bảo mật cao: Người tham dự bị cấm mang theo điện thoại di động và được yêu cầu tuyệt đối không tiết lộ thông tin ra công chúng hay mạng xã hội.

Trong phiên đầu tiên, các đại biểu sẽ thảo luận về việc tăng cường hỗ trợ Ukraine, tập trung vào những nhu cầu tài chính cấp bách, bao gồm cả các nỗ lực quân sự và quốc phòng, đồng thời bàn cách phối hợp các sáng kiến nhằm gia tăng sức ép với Nga. Mục tiêu là xác định rõ các ưu tiên hỗ trợ và đạt được thỏa thuận cụ thể.

Sau đó, Bộ trưởng Ngoại giao Tây Ban Nha José Manuel Albares sẽ có bài phát biểu khoảng 30 phút, chia sẻ quan điểm của mình với các đoàn. Tuy nhiên, ông sẽ không tham gia toàn bộ các bàn thảo luận vì đây là cuộc họp ở cấp thấp hơn.

Ở phiên thứ hai, các bên sẽ tìm cách xây dựng một cách tiếp cận chung về các đảm bảo an ninh cho Ukraine, tập trung vào khung pháp lý, chính trị và ngoại giao, cũng như vai trò của Liên minh tự nguyện trong việc ngăn chặn các hành động gây hấn từ Nga trong tương lai.

Cuộc họp diễn ra hai tuần sau khi các nhà lãnh đạo EU họp tại London để bàn về việc hỗ trợ Ukraine. Khi đó, các nước đã thảo luận khả năng gửi tên lửa Tomahawk cho Kiev và việc sử dụng tài sản của Nga đang bị đóng băng tại các ngân hàng châu Âu để tài trợ cho chiến tranh và tái thiết - một vấn đề vẫn còn gây tranh cãi và chưa có giải pháp thống nhất.

Bloomberg trước đó đưa tin Ukraine và châu Âu đang xây dựng một kế hoạch 12 điểm để chấm dứt chiến tranh ở Ukraine. Kế hoạch này sẽ được trình lên Tổng thống Mỹ Donald Trump trước.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova trong một phát biểu gần đây cho rằng,, các cuộc đàm phán này cho thấy liên minh đang chuyển trọng tâm từ viện trợ quân sự thuần túy sang sử dụng đòn bẩy tài chính và kinh tế chống lại Nga.

Bà cũng coi những nỗ lực trục lợi từ tài sản bị đóng băng của Nga là dấu hiệu cho thấy các nhà tài trợ của Kiev đang cạn kiệt nguồn lực. Nếu số tiền này bị tịch thu, Moscow sẽ đưa ra một phản ứng chắc chắn và rất đau đớn, nhà ngoại giao này cảnh báo.