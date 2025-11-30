Lễ trao giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn năm 2025 sẽ diễn ra vào tối 5/12
Lễ trao Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ III- năm 2025 và Thi viết tìm hiểu truyền thống 95 năm Hội Nông dân Việt Nam sẽ diễn ra vào tối 5/12 tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ (số 8 Huỳnh Thúc Kháng, Ba Đình, TP. Hà Nội), tường thuật trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam. Giải báo chí do Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Agribank được giao tổ chức thực hiện.