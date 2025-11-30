Cua huỳnh đế là “vua của các loại cua” trên đảo Phú Quý

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản yêu cầu các địa phương ven biển tăng cường công tác bảo tồn biển, bảo vệ và phục hồi nguồn lợi thủy sản, hệ sinh thái biển.

Cua huỳnh đế là “vua của các loại cua”, đặc sản nổi tiếng của đảo Phú Quý, đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng(trước là huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận). Ảnh: Trần Minh Vũ

Nhằm thực hiện phát triển loại cua huỳnh đế nổi tiếng thơm ngon để phục vụ du khách, UBND Đặc khu Phú Quý (tỉnh Lâm Đồng), đã đẩy mạnh truyền thông, tuyên truyền, khuyến khích cộng đồng tham gia bảo tồn biển, khai thác đi đôi với tái tạo và bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản quý giá này.

Việc này vừa khai thác thủy sản tươi ngon, vừa phục vụ cho hoạt động dịch vụ - du lịch, góp phần bảo vệ nguồn lợi, bảo vệ hệ sinh thái biển...

Trao đổi với Dân Việt, ông Huỳnh Xuân Thọ (hơn 60 tuổi), là chủ homestay Mama Vila và cũng là cư dân sinh ra và lớn lên ở đảo này cho biết, vùng biển đảo Phú Quý lâu nay, được đánh giá là một trong những ngư trường lớn của tỉnh Bình Thuận trước đây.

Biển đảo Phú Quý có nhiều loài cá giá trị như cá mú chiên, mú giấy, hồng heo, hồng thèn, hồng chuối, hồng chữ, cùng các loại cua, mực, cá thu nhưng ngon và quý nhất vẫn là cua huỳnh đế.

Cua huỳnh đế chế biến tại homestay Mama Vila ở đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: PV

“Những năm trước, gia đình tôi chỉ mở quán ăn phục vụ cua huỳnh đế và các loại hải sản khác, du khách rất khen món của huỳnh đế.

Gần đây, khách đến đảo đông, gia đình tận dụng mặt bằng rộng ven biển mở thêm dịch vụ homestay Mama Vila la để phục vụ du khách tốt hơn. Đa phần là du khách ở đất liền điện thoại đặt trước để tôi tuyển chọn loại cua huỳnh đế ngon, chế biến cho du khách thưởng thức…”, ông Xuân Thọ chia sẻ.

Theo lời ông Xuân Thọ, cùng nhiều ngư dân trên đảo Phú Quý cho biết, giá bán cua huỳnh đế trung bình khoảng 1 triệu/kg và cua phải trên 350 gram/con đến hơn 1kg ăn mới ngon, chất lượng.

Giá này là mua tại bờ biển, sau đó chế biến cách món hấp sả, hấp bia, hoặc nấu cháo, nướng, nhà hàng sẽ có phụ thu thêm…

Sau khi chế biến xong, vỏ của huỳnh đế đỏ hồng, nhìn rất bắt mắt. Khi ăn vào, du khách sẽ cảm nhận được vị ngon, bởi thịt cua huỳnh đế rất chắc, có độ đạm, độ dinh dưỡng mức cao, nên giá cao vẫn được nhiều du khách thích ăn.

Du khách từ đất liền ra nghỉ dưỡng tại homestay Mama Vila ở đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: PV

Mùa cua huỳnh đế “tỏ tình” ở biển đảo Phú Quý

Một nhóm ngư dân ở làm nghề bắt cua huỳnh đế ở xã Ngũ Phụng, huyện đảo Phú Quý, Bình Thuận trước đây(nay là đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng) cho biết, loại cua này ở khu vực nước sâu, phải cách đảo rất xa nên phải dùng thuyền lớn đi bắt.

Khi bắt cua huỳnh đế phải chuẩn bị vỉ lưới, có gắn mồi rồi thả xuống biển. Đánh hơi mùi thơm của mồi, cua huỳnh đế sẽ bò vô vỉ lưới ăn mồi và bị mắc kẹt. Trung bình, mỗi lần thả vĩ lưới tầm khoảng 1 tiếng rồi kéo lên bắt những con cua huỳnh đế to bự...

Một ngư dân trên đảo Phú Quý chuyên bắt của huỳnh đế cho biết, có những hôm trúng luồn, mỗi ngày bắt từ 40 – 70 con cua huỳnh đế, nhưng cũng những lúc trật luồng, chỉ thu được vài con.

Trước đây, một nhóm ngư dân đi thuyền bắt cua huỳnh đế mỗi chuyến tầm vài hôm là đánh bắt tầm khoảng 100kg. Nhưng giờ cua huỳnh đế rất hiếm nên mỗi chuyến đi nhiều lúc hơn cả tuần mới quay lại bờ bán cua.

Cua huỳnh đế là đặc sản nổi tiếng trên đảo Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: PV





Vì vậy, nghe các cơ quan chức năng tuyên truyền cho cộng ngư dân trên toàn đảo Phú Quý khai thác đi đôi với tái tạo, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản quý giá này, bà con ngư dân trên đảo rất ủng hộ…

Nhiều ngư dân có kinh nghiệp bắt cua huỳnh đế ở đảo Phú Quý cho biết, vào những tháng tiết trời mùa xuân. Cao điểm là từ tháng Giêng đến hết tháng 3 âm lịch là vào vụ ngư dân đi bắt cua huỳnh đế.

Ông Hai Thọ, một ngư dân trên đảo Phú Quý cho hay, “tháng ba bà già đi biển” nên những tháng này, biển êm, thời điểm cua huỳnh đế phát triển mạnh.

Những đàn cua huỳnh đế thường dẫn nhau đi tìm những cua khác giới tính của mình để “tỏ tình”, duy trì nòi giống. Thời điểm này, con cua huỳnh đế nào cũng “sung sức” vì mùa này biển êm cho nhiều thức ăn, con cua huỳnh đế nào cũng mập, béo…

Phú Quý sẽ thành Trung tâm khai thác, dịch vụ hậu cần nghề cá, kết hợp tìm kiếm cứu nạn trên biển

Trước đó, năm 2024, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 861/QĐ-TTg phê duyệt Đề án xây dựng đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận(nay là đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng) thành Trung tâm khai thác, dịch vụ hậu cần nghề cá, kết hợp tìm kiếm cứu nạn trên biển, của vùng và cả nước.

Du khách từ đất liền tham quan đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Trần Minh Vũ

Phú Quý sẽ phát triển hợp lý về quy mô của từng lĩnh vực, tập trung vào khai thác thuỷ sản xa bờ, bảo quản, sơ chế sản phẩm và các dịch vụ hậu cần nghề cá, là Trung tâm cứu nạn, cứu hộ, xử lý các sự cố, tình huống khẩn cấp, cứu nạn trên biển nhằm nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống ngư dân gắn với bảo đảm quốc phòng an ninh vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Đáp ứng cho tàu cá có chiều dài lớn nhất trên 30 m vào neo đậu, tránh trú bão an toàn của tỉnh Bình Thuận và các tỉnh có tàu cá hoạt động trên ngư trường vùng biển tỉnh Bình Thuận và các khu vực biển lân cận.

Đảm bảo năng lực tập kết, bốc dỡ, phân loại, trung chuyển và dịch vụ tiêu thụ trong, ngoài tỉnh thông qua cảng cá đạt khoảng 25.000 tấn/năm, giảm thiểu tối đa tổn thất sản phẩm sau khai thác, đáp ứng các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, gia tăng giá trị thủy sản khai thác.

Mục tiêu đến năm 2045, đảo Phú Quý trở Thành trung tâm khai thác, dịch vụ hậu cần nghề cá, tìm kiếm cứu nạn trên biển, phát triển đồng bộ, toàn diện, hiện đại ngang tầm với các Trung tâm dịch vụ hậu cần trong khu vực và trên thế giới.

Bên cạnh đó là tích hợp, gia tăng giá trị các sản phẩm khai thác, nuôi biển, nâng cao hiệu quả khai thác, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện hoạt động khai thác và vận tải trên biển, bảo đảm quốc phòng an ninh vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Du khách câu mực trên vùng biển đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng (trước sáp nhập là huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận). Ảnh: Trần Minh Vũ

Đảo Phú Quý còn được gọi là cù lao Thu, nằm cách đất liền( bờ biển Phan Thiết) khoảng 110 km về phía Đông Nam.

Dù diện tích đảo Phú Quý chỉ khoảng hơn 18km2 nhưng có rất nhiều cảnh đẹp, đặc biệt là những bãi biển còn rất hoang sơ làm hút hồn du khách đến nơi này…

Khí hậu trên đảo Phú Quý mát mẻ quanh năm và thời điểm thích hợp cho du khách khám phá nhất là từ khoảng tháng 12 đến tháng 6 năm sau(bởi mùa bão thường xảy ra vào tháng 9 – 11 hàng năm).

Đẹp nhất là từ tháng 3 đến tháng 7. Còn vào mùa Tết thì biển êm, trong xanh, gió nhẹ, dễ dàng cho người dân từ đất liền ra đảo...