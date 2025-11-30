Chủ đề nóng

Chủ nhật, ngày 30/11/2025 06:05 GMT+7

Loài cua hình thù kỳ lạ ví như "vua cua" trên đảo Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) thịt ngon ngọt cỡ nào

Bùi Phụ Chủ nhật, ngày 30/11/2025 06:05 GMT+7
Cua huỳnh đế thường sống ở vùng biển sạch, nước sâu, được ngư dân đánh bắt bằng lặn hoặc bẫy lưới, là đặc sản nổi tiếng của đảo Phú Quý, đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng (trước sáp nhập là huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận). Cua huỳnh đế có thịt chắc, ngọt và gạch béo, được người dân xứ đảo xem là "vua của các loại cua", ăn là nghiền…
Cua huỳnh đế là “vua của các loại cua” trên đảo Phú Quý

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản yêu cầu các địa phương ven biển tăng cường công tác bảo tồn biển, bảo vệ và phục hồi nguồn lợi thủy sản, hệ sinh thái biển.

Cua huỳnh đế là “vua của các loại cua”, đặc sản nổi tiếng của đảo Phú Quý, đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng(trước là huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận). Ảnh: Trần Minh Vũ 

Nhằm thực hiện phát triển loại cua huỳnh đế nổi tiếng thơm ngon để phục vụ du khách, UBND Đặc khu Phú Quý (tỉnh Lâm Đồng), đã đẩy mạnh truyền thông, tuyên truyền, khuyến khích cộng đồng tham gia bảo tồn biển, khai thác đi đôi với tái tạo và bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản quý giá này.

Việc này vừa khai thác thủy sản tươi ngon, vừa phục vụ cho hoạt động dịch vụ - du lịch, góp phần bảo vệ nguồn lợi, bảo vệ hệ sinh thái biển...

Trao đổi với Dân Việt, ông Huỳnh Xuân Thọ (hơn 60 tuổi), là chủ homestay Mama Vila và cũng là cư dân sinh ra và lớn lên ở đảo này cho biết, vùng biển đảo Phú Quý lâu nay, được đánh giá là một trong những ngư trường lớn của tỉnh Bình Thuận trước đây.

Biển đảo Phú Quý có nhiều loài cá giá trị như cá mú chiên, mú giấy, hồng heo, hồng thèn, hồng chuối, hồng chữ, cùng các loại cua, mực, cá thu nhưng ngon và quý nhất vẫn là cua huỳnh đế.

Cua huỳnh đế chế biến tại homestay Mama Vila ở đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: PV

“Những năm trước, gia đình tôi chỉ mở quán ăn phục vụ cua huỳnh đế và các loại hải sản khác, du khách rất khen món của huỳnh đế.

Gần đây, khách đến đảo đông, gia đình tận dụng mặt bằng rộng ven biển mở thêm dịch vụ homestay Mama Vila la để phục vụ du khách tốt hơn. Đa phần là du khách ở đất liền điện thoại đặt trước để tôi tuyển chọn loại cua huỳnh đế ngon, chế biến cho du khách thưởng thức…”, ông Xuân Thọ chia sẻ.

Theo lời ông Xuân Thọ, cùng nhiều ngư dân trên đảo Phú Quý cho biết, giá bán cua huỳnh đế trung bình khoảng 1 triệu/kg và cua phải trên 350 gram/con đến hơn 1kg ăn mới ngon, chất lượng.

Giá này là mua tại bờ biển, sau đó chế biến cách món hấp sả, hấp bia, hoặc nấu cháo, nướng, nhà hàng sẽ có phụ thu thêm…

Sau khi chế biến xong, vỏ của huỳnh đế đỏ hồng, nhìn rất bắt mắt. Khi ăn vào, du khách sẽ cảm nhận được vị ngon, bởi thịt cua huỳnh đế rất chắc, có độ đạm, độ dinh dưỡng mức cao, nên giá cao vẫn được nhiều du khách thích ăn.

Du khách từ đất liền ra nghỉ dưỡng tại homestay Mama Vila ở đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: PV

Mùa cua huỳnh đế “tỏ tình” ở biển đảo Phú Quý

Một nhóm ngư dân ở làm nghề bắt cua huỳnh đế ở xã Ngũ Phụng, huyện đảo Phú Quý, Bình Thuận trước đây(nay là đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng) cho biết, loại cua này ở khu vực nước sâu, phải cách đảo rất xa nên phải dùng thuyền lớn đi bắt.

Khi bắt cua huỳnh đế phải chuẩn bị vỉ lưới, có gắn mồi rồi thả xuống biển. Đánh hơi mùi thơm của mồi, cua huỳnh đế sẽ bò vô vỉ lưới ăn mồi và bị mắc kẹt. Trung bình, mỗi lần thả vĩ lưới tầm khoảng 1 tiếng rồi kéo lên bắt những con cua huỳnh đế to bự...

Một ngư dân trên đảo Phú Quý chuyên bắt của huỳnh đế cho biết, có những hôm trúng luồn, mỗi ngày bắt từ 40 – 70 con cua huỳnh đế, nhưng cũng những lúc trật luồng, chỉ thu được vài con.

Trước đây, một nhóm ngư dân đi thuyền bắt cua huỳnh đế mỗi chuyến tầm vài hôm là đánh bắt tầm khoảng 100kg. Nhưng giờ cua huỳnh đế rất hiếm nên mỗi chuyến đi nhiều lúc hơn cả tuần mới quay lại bờ bán cua.

Cua huỳnh đế là đặc sản nổi tiếng trên đảo Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: PV


Vì vậy, nghe các cơ quan chức năng tuyên truyền cho cộng ngư dân trên toàn đảo Phú Quý khai thác đi đôi với tái tạo, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản quý giá này, bà con ngư dân trên đảo rất ủng hộ…

Nhiều ngư dân có kinh nghiệp bắt cua huỳnh đế ở đảo Phú Quý cho biết, vào những tháng tiết trời mùa xuân. Cao điểm là từ tháng Giêng đến hết tháng 3 âm lịch là vào vụ ngư dân đi bắt cua huỳnh đế.

Ông Hai Thọ, một ngư dân trên đảo Phú Quý cho hay, “tháng ba bà già đi biển” nên những tháng này, biển êm, thời điểm cua huỳnh đế phát triển mạnh.

Những đàn cua huỳnh đế thường dẫn nhau đi tìm những cua khác giới tính của mình để “tỏ tình”, duy trì nòi giống. Thời điểm này, con cua huỳnh đế nào cũng “sung sức” vì mùa này biển êm cho nhiều thức ăn, con cua huỳnh đế nào cũng mập, béo…

Phú Quý sẽ thành Trung tâm khai thác, dịch vụ hậu cần nghề cá, kết hợp tìm kiếm cứu nạn trên biển

Trước đó, năm 2024, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 861/QĐ-TTg phê duyệt Đề án xây dựng đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận(nay là đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng) thành Trung tâm khai thác, dịch vụ hậu cần nghề cá, kết hợp tìm kiếm cứu nạn trên biển, của vùng và cả nước.

Du khách từ đất liền tham quan đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Trần Minh Vũ

Phú Quý sẽ phát triển hợp lý về quy mô của từng lĩnh vực, tập trung vào khai thác thuỷ sản xa bờ, bảo quản, sơ chế sản phẩm và các dịch vụ hậu cần nghề cá, là Trung tâm cứu nạn, cứu hộ, xử lý các sự cố, tình huống khẩn cấp, cứu nạn trên biển nhằm nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống ngư dân gắn với bảo đảm quốc phòng an ninh vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Đáp ứng cho tàu cá có chiều dài lớn nhất trên 30 m vào neo đậu, tránh trú bão an toàn của tỉnh Bình Thuận và các tỉnh có tàu cá hoạt động trên ngư trường vùng biển tỉnh Bình Thuận và các khu vực biển lân cận. 

Đảm bảo năng lực tập kết, bốc dỡ, phân loại, trung chuyển và dịch vụ tiêu thụ trong, ngoài tỉnh thông qua cảng cá đạt khoảng 25.000 tấn/năm, giảm thiểu tối đa tổn thất sản phẩm sau khai thác, đáp ứng các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, gia tăng giá trị thủy sản khai thác. 

Mục tiêu đến năm 2045, đảo Phú Quý trở Thành trung tâm khai thác, dịch vụ hậu cần nghề cá, tìm kiếm cứu nạn trên biển, phát triển đồng bộ, toàn diện, hiện đại ngang tầm với các Trung tâm dịch vụ hậu cần trong khu vực và trên thế giới.

Bên cạnh đó là tích hợp, gia tăng giá trị các sản phẩm khai thác, nuôi biển, nâng cao hiệu quả khai thác, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện hoạt động khai thác và vận tải trên biển, bảo đảm quốc phòng an ninh vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Du khách câu mực trên vùng biển đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng (trước sáp nhập là huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận). Ảnh: Trần Minh Vũ

Đảo Phú Quý còn được gọi là cù lao Thu, nằm cách đất liền( bờ biển Phan Thiết) khoảng 110 km về phía Đông Nam.

Dù diện tích đảo Phú Quý chỉ khoảng hơn 18km2 nhưng có rất nhiều cảnh đẹp, đặc biệt là những bãi biển còn rất hoang sơ làm hút hồn du khách đến nơi này…

Khí hậu trên đảo Phú Quý mát mẻ quanh năm và thời điểm thích hợp cho du khách khám phá nhất là từ khoảng tháng 12 đến tháng 6 năm sau(bởi mùa bão thường xảy ra vào tháng 9 – 11 hàng năm).

Đẹp nhất là từ tháng 3 đến tháng 7. Còn vào mùa Tết thì biển êm, trong xanh, gió nhẹ, dễ dàng cho người dân từ đất liền ra đảo...

Lễ trao giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn năm 2025 sẽ diễn ra vào tối 5/12
Nhà nông

Lễ trao giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn năm 2025 sẽ diễn ra vào tối 5/12

Nhà nông

Lễ trao Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ III- năm 2025 và Thi viết tìm hiểu truyền thống 95 năm Hội Nông dân Việt Nam sẽ diễn ra vào tối 5/12 tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ (số 8 Huỳnh Thúc Kháng, Ba Đình, TP. Hà Nội), tường thuật trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam. Giải báo chí do Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Agribank được giao tổ chức thực hiện.

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Điều tra vụ người đàn ông tử vong sau tiếng nổ lớn; tạm giữ tài xế ôtô đeo biển giả, tông vào CSGT
Pháp luật

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Điều tra vụ người đàn ông tử vong sau tiếng nổ lớn; tạm giữ tài xế ôtô đeo biển giả, tông vào CSGT

Pháp luật

Điều tra vụ người đàn ông tử vong sau tiếng nổ lớn; tạm giữ tài xế ô tô đeo biển giả, chạy quá tốc độ, tông vào cảnh sát giao thông; công an cảnh báo khẩn cấp về “Tài liệu 88 trang” có liên quan anh Nguyễn Xuân Đạt... là những tin nóng 24 giờ qua.

Đừng tưởng cúm A là bệnh nhẹ, người già, phụ nữ có thai đặc biệt cảnh giác
Xã hội

Đừng tưởng cúm A là bệnh nhẹ, người già, phụ nữ có thai đặc biệt cảnh giác

Xã hội

Số người đến khám và nhập viện do cúm A gia tăng trong đó người già, người có nhiều bệnh lý nền, phụ nữ có thai là những đối tượng dễ bị cúm nặng.

Con trai cố Nghệ sĩ Nhân dân Hoàng Dũng lần đầu hé lộ “tài sản” của cha để lại
Văn hóa - Giải trí

Con trai cố Nghệ sĩ Nhân dân Hoàng Dũng lần đầu hé lộ “tài sản” của cha để lại

Văn hóa - Giải trí

Lần đầu tiên, con trai cố Nghệ sĩ Nhân dân Hoàng Dũng hé lộ tài sản vô giá mà người cha tài hoa để lại với những giá trị tinh thần sâu sắc.

Giảm nghèo ở Đồng Yên: Lời giải bền vững cho bài toán thoát nghèo (Bài 2)
Giảm nghèo nông thôn

Giảm nghèo ở Đồng Yên: Lời giải bền vững cho bài toán thoát nghèo (Bài 2)

Giảm nghèo nông thôn

Câu chuyện giảm nghèo ở xã Đồng Yên (Tuyên Quang) đã trở thành điểm sáng tiêu biểu về mô hình giảm nghèo bền vững nhờ chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương. Đây là kết quả của những nghị quyết đi vào lòng người, giải pháp chuyển đổi cơ cấu cây trồng linh hoạt và tư duy phát triển nông nghiệp hàng hóa bền vững.

Con số may mắn hôm nay ngày 30/11: Tuất kiếm nhiều tiền, Dần gặp quý nhân, Sửu dễ kiệt sức
Gia đình

Con số may mắn hôm nay ngày 30/11: Tuất kiếm nhiều tiền, Dần gặp quý nhân, Sửu dễ kiệt sức

Gia đình

Với con số may mắn hôm nay ngày 30/11, Tuất - Thân - Sửu đều có may mắn về tiền bạc, trong khi Thìn - Dậu - Hợi đều gặp khó khăn.

Xem phim, tôi bật khóc: Đáng sợ nhất không phải cha mẹ sai mà là cha mẹ không chịu sửa
Gia đình

Xem phim, tôi bật khóc: Đáng sợ nhất không phải cha mẹ sai mà là cha mẹ không chịu sửa

Gia đình

Nhiều đứa trẻ lớn lên với niềm tin "người lớn không bao giờ sai".

Đêm 'Biên cương hữu nghị' sưởi ấm phố núi Lai Châu bằng sắc màu văn hóa Việt - Trung
Xã hội

Đêm "Biên cương hữu nghị" sưởi ấm phố núi Lai Châu bằng sắc màu văn hóa Việt - Trung

Xã hội

Tối 29/11, cái lạnh đầu đông của vùng cao Tây Bắc dường như tan biến tại Quảng trường Nhân dân tỉnh Lai Châu. Hàng ngàn người dân và du khách đã cùng hòa mình vào không khí lễ hội rực rỡ sắc màu trong Chương trình giao lưu văn nghệ Việt Nam – Trung Quốc với chủ đề “Biên cương hữu nghị”.

Hoàng đế nhà Lê nào trị vì 38 năm, có 501 người đỗ trạng nguyên, tiến sĩ...
Đông Tây - Kim Cổ

Hoàng đế nhà Lê nào trị vì 38 năm, có 501 người đỗ trạng nguyên, tiến sĩ...

Đông Tây - Kim Cổ

Trong 38 năm Lê Thánh Tông làm hoàng đế, đất nước đã có 501 người đỗ trạng nguyên, tiến sĩ... Và một khi nói tới công lao của ông đối với nền văn hóa dân tộc, không thể không kể đến một việc có ý nghĩa lịch sử mà ông đã làm.

Là con trai của phi tần được Hán Cảnh Đế sủng ái, rồi được lập làm Hoàng thái tử, vì sao Lưu Vinh lại chết bi thảm?
Đông Tây - Kim Cổ

Là con trai của phi tần được Hán Cảnh Đế sủng ái, rồi được lập làm Hoàng thái tử, vì sao Lưu Vinh lại chết bi thảm?

Đông Tây - Kim Cổ

Lưu Vinh là con trai trưởng của Hán Cảnh Đế, lại là người con do Lịch Cơ - phi tần rất được Hán Cảnh Đế sủng ai, sinh ra, vì thế rất không ngạc nhiên khi trở thành hoàng thái tử. Thế nhưng Lưu Vinh lại chết bi thảm ở tuổi 23.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát động “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây, sửa lại nhà cho người dân vùng lũ
Tin tức

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát động “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây, sửa lại nhà cho người dân vùng lũ

Tin tức

Chiều tối 29/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát động “Chiến dịch Quang Trung” tại cuộc họp trực tuyến với các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa và Lâm Đồng về công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả mưa lũ lịch sử, đồng thời chủ động ứng phó với bão số 15. Cuộc họp diễn ra tại trụ sở UBND tỉnh Đắk Lắk cơ sở 2 (trước đây là trụ sở UBND tỉnh Phú Yên, thuộc phường Tuy Hòa).

Có nên quay lại dùng mỡ lợn thay dầu thực vật?
Xã hội

Có nên quay lại dùng mỡ lợn thay dầu thực vật?

Xã hội

Việc loại bỏ hoàn toàn dầu thực vật để quay về sử dụng 100% mỡ lợn liệu có phải là giải pháp tối ưu cho sức khỏe? Mỡ lợn có tốt không?

Không ăn ngọt vẫn sớm bị tiểu đường, có thể do món này
Xã hội

Không ăn ngọt vẫn sớm bị tiểu đường, có thể do món này

Xã hội

Một nghiên cứu mới từ Mỹ đã cảnh báo một nguyên nhân ít được chú ý khiến nhiều người trẻ bị chẩn đoán là "tiền tiểu đường".

Crimea rung chuyển vì đòn sấm sét, Nga tấn công dữ dội Ukraine
Thế giới

Crimea rung chuyển vì đòn sấm sét, Nga tấn công dữ dội Ukraine

Thế giới

Nga vừa mở một trong những đợt tấn công bằng drone lớn nhất nhằm vào Ukraine trong đêm, phóng khoảng 600 drone và 36 tên lửa vào cơ sở năng lượng và các khu vực khác, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết hôm 29/11. Trong khi đó, Ukraine cũng mở trận đánh hợp lực mạnh mẽ tại bán đảo Crimea, tấn công kho UAV và hệ thống phòng không Nga.

Tin bão mới nhất: Áp thấp sau bão số 15 KOTO đã suy yếu thành vùng áp thấp, bão số 15 hầu như ít dịch chuyển
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Áp thấp sau bão số 15 KOTO đã suy yếu thành vùng áp thấp, bão số 15 hầu như ít dịch chuyển

Nhà nông

Tin bão mới nhất hôm nay từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, bão số 15 KOTO hầu như ít dịch chuyển, dự báo ngày 2/12 sẽ suy yếu thành áp thấp. Trung tâm cũng thông báo bản tin cuối cùng về áp thấp mới, đã suy yếu thành vùng áp thấp trên biển Đông.

Ra mắt trang phục chính thức của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33
Thể thao

Ra mắt trang phục chính thức của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33

Thể thao

Sáng 28/11, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ Công bố trang phục Đoàn Thể thao Việt Nam năm 2025 tại SEA Games 33.

Ông Trump siết nhập cư, hàng triệu công dân đến từ 19 nước này nguy cơ bị tước thẻ xanh
Thế giới

Ông Trump siết nhập cư, hàng triệu công dân đến từ 19 nước này nguy cơ bị tước thẻ xanh

Thế giới

Người nhập cư từ 19 quốc gia đang đối mặt nguy cơ bị thu hồi thẻ xanh Mỹ theo cuộc rà soát mới được chính quyền Trump công bố.

VinFast khai trương xưởng dịch vụ thứ 350 - sở hữu mạng lưới hậu mãi lớn nhất Việt Nam 
Kinh tế

VinFast khai trương xưởng dịch vụ thứ 350 - sở hữu mạng lưới hậu mãi lớn nhất Việt Nam 

Kinh tế

Ngày 29/11 VinFast chính thức khai trương Xưởng dịch vụ sửa chữa - bảo dưỡng ô tô thứ 350 tại Từ Sơn (Bắc Ninh). Với 350 xưởng hiện hữu, tiến tới đạt 400 xưởng vào cuối năm nay, VinFast đang là hãng xe có mạng lưới chăm sóc khách hàng lớn nhất Việt Nam.

Agribank khẳng định vị thế dẫn đầu với Giải thưởng Chất lượng thanh toán quốc tế xuất sắc năm 2025 của J.P. Morgan
Doanh nghiệp

Agribank khẳng định vị thế dẫn đầu với Giải thưởng Chất lượng thanh toán quốc tế xuất sắc năm 2025 của J.P. Morgan

Doanh nghiệp

Sáng ngày 27/11 tại Trụ sở chính Agribank, ông Shibu Thomas - Giám đốc Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, Bộ phận Giải pháp Sản phẩm Bù trừ - Thanh toán Toàn cầu đã đến thăm và trao giải thưởng “Chất lượng thanh toán quốc tế xuất sắc năm 2025 - MT 103 Elite Quality Recognition Award”. Đây là lần vinh danh tiếp theo của J.P. Morgan dành cho Agribank, ghi nhận những bước tiến mạnh mẽ của ngân hàng trong lĩnh vực thanh toán quốc tế và khẳng định vị thế của Agribank trong hệ thống tài chính toàn cầu.

Xây dựng văn hoá giao thông cho học viên Học viện An ninh Nhân dân
Giao thông - Xây dựng

Xây dựng văn hoá giao thông cho học viên Học viện An ninh Nhân dân

Giao thông - Xây dựng

Bên cạnh những kiến thức về pháp luật, các học viên của trường Học Viện An ninh Nhân dân cũng được trải nghiệm thực tế cũng như bổ sung thêm các lý thuyết về lái xe an toàn.

Nghệ sĩ Nhân dân, Đại tá Tự Long bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân, Đại tá Tự Long bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ

Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân Tự Long vừa bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành Lý luận và Lịch sử sân khấu. Anh trở thành nghệ sĩ đầu tiên thuộc Nhà hát Chèo quân đội có học vị này.

Báo NTNN/Dân Việt cùng Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk chuyển hơn 400 suất quà đến người dân vùng rốn
Bạn đọc

Báo NTNN/Dân Việt cùng Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk chuyển hơn 400 suất quà đến người dân vùng rốn

Bạn đọc

400 suất quà từ Chương trình Hướng về miền Trung đã đến tay người dân xã Hòa Mỹ (huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên cũ). Đây là chương trình do Báo NTNN/Dân Việt phát động và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của bạn đọc, doanh nghiệp, mạnh thường quân.

Hàng loạt hợp tác được ký kết sau chuyến công tác Trung Quốc của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng
Nhà nông

Hàng loạt hợp tác được ký kết sau chuyến công tác Trung Quốc của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng

Nhà nông

Từ 26-28/11, Bộ trưởng Trần Đức Thắng cùng đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có chuyến công tác và làm việc tại Thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc). Tại đây, Bộ trưởng Trần Đức Thắng và đoàn đã làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh và 7 bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp của Trung Quốc, qua đó, đạt được nhiều kết quả tích cực về hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.

Tin tối (29/11): Công Phượng tái hợp sân Pleiku, “giải cứu” HAGL?
Thể thao

Tin tối (29/11): Công Phượng tái hợp sân Pleiku, “giải cứu” HAGL?

Thể thao

Công Phượng tái hợp sân Pleiku, “giải cứu” HAGL? Thái Lan đặt mục tiêu giành 241 HCV; Ronaldo sắp khai trương CLB thượng lưu; Trossard có nguy cơ vắng mặt ở đại chiến với Chelsea; Saka đính hôn với bạn gái.

Rời xa Tổng thống Zelensky, ông Yermak tuyên bố sẽ 'ra trận', hứng chịu mọi sự trả thù
Thế giới

Rời xa Tổng thống Zelensky, ông Yermak tuyên bố sẽ "ra trận", hứng chịu mọi sự trả thù

Thế giới

Cựu Chánh văn phòng Tổng thống, ông Andriy Yermak - người từng là "cánh tay phải" của ông Zelensky tiết lộ với tờ New York Post rằng ông sẽ ra tiền tuyến ngay sau khi từ chức vì dính líu tới đại án tham nhũng rúng động Ukraine.

Nghệ sĩ Nhân dân mang hàm Đại tá khoe nhan sắc rạng rỡ tuổi U60
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân mang hàm Đại tá khoe nhan sắc rạng rỡ tuổi U60

Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân mang hàm Đại tá là mỹ nhân Hà Thành khoe vẻ đẹp trẻ trung ở tuổi U60 bên chồng -nguyên Giám đốc thu hút sự chú ý của công chúng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm người dân vùng rốn lũ Hòa Thịnh
Xã hội

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm người dân vùng rốn lũ Hòa Thịnh

Xã hội

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk (thuộc huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên cũ) – địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua, trực tiếp thăm hỏi, động viên bà con vùng lũ và chỉ đạo giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai.

Chủ tịch Tập đoàn Bcons được bầu làm chủ tịch Hội khoa học kỹ thuật Xây dựng TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Chủ tịch Tập đoàn Bcons được bầu làm chủ tịch Hội khoa học kỹ thuật Xây dựng TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

Hội Khoa học Kỹ thuật Xây dựng TP.HCM chính thức ra mắt và tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ I. Ông Lê Như Thạch - Chủ tịch Tập đoàn Bcons, được bầu làm Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Nga nổi giận vì báo chí Anh trích dẫn sai lời ông Putin
Thế giới

Nga nổi giận vì báo chí Anh trích dẫn sai lời ông Putin

Thế giới

Giới ngoại giao Nga cho biết truyền thông Anh đưa tin sai lệch và gây hại về những phát ngôn của tổng thống liên quan đến Ukraine.

