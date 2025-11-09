Xưa nay hiếm thấy: Một ngư dân ở đảo Phú Quý của tỉnh Lâm Đồng câu được con cá thu khổng lồ, nặng tới 60 ký

Cá thu khổng lồ, hiếm thấy

Người câu được con cá thu “khổng lồ” là anh Nguyễn Văn Thông (SN 1984, tên thường gọi là anh Chín thợ câu), nhà ở Xóm Núi nằm trong vịnh Triều Dương, thuộc đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng (trước sáp nhập là huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận). Ảnh: GĐCC.

Chiều 9/11, trao đổi với Dân Việt, chị Lắm vợ anh Chín cho biết, chồng chị câu được con cá này trên vùng biển gần đảo Phú Quý.

Sau khi câu được con cá thu ngàn trên (có nơi gọi cá thu ngàng), anh Chín đã đưa vào bờ bán nguyên con cho thương lái với giá 35.000 đồng/kg.

Con cá thu trên nặng khoảng 60kg và sau khi đưa cá vào bờ bán xong anh Chín lại tiếp tục ra biển…

Nhiều ngư dân lớn tuổi ở đảo Phú Qúy cho biết, từ lâu nay trên đảo Phú Quý chưa có con cá thu nào nặng như trên.

Anh Nguyễn Văn Thông - tên thường gọi là anh Chín thợ câu bên con cá thu khổng lồ. Ảnh: GĐCC

Trước đây cũng có vài người câu được cá thu loại lớn nhưng nặng nhất tầm 40 kg trở lại.

Việc anh Chín câu được con cá thu này là hiếm có, việc này cho thấy môi trường vùng biển đảo Phú Quý hiện rất tốt thu hút nhiều loài thủy sản sinh sống.

Chiều 9/11, trao đổi với Dân Việt, lãnh đạo UBND Đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng xác nhận có chuyện anh Chín câu được con cá thu nặng ký trên.

Con cá thu nặng 60 ký do anh Nguyễn Văn Thông câu được trên vùng biển đảo Phú Quý. Ảnh: GĐCC

Cá thu chế biến thức ăn rất ngon

Theo các nhà khoa học, cá thu có thể nặng lên đến 80kg, thuộc về loài cá thu ngừ và có loại cá thu khác như cá thu chấm có thể nặng tới 45 kg. Còn cá thu thông thường chỉ nặng từ 2-5 kg.

Còn theo các chuyển gia ẩm thực, hiện các nhà hàng lớn ở đất liền bán cá thu ngàn với giá 200.000−250.000 đồng/kg.

Tùy theo trọng lượng của cá, cá thu càng nặng ký giá bán càng cao.

Cá thu ngàn có thể chế biến thành nhiều món ngon như kho tiêu, kho thơm (dứa), kho cà chua, kho tộ, chiên giòn, nấu canh chua hoặc nướng muối ớt.

Đặc khu Phú Quý là một đơn vị hành chính mới của tỉnh Lâm Đồng, được thành lập dựa trên cơ sở sáp nhập các xã Long Hải, Ngũ Phụng và Tam Thanh của huyện đảo Phú Quý cũ.

Đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng mằm cách đất liền hơn 100 km, Phú Quý không chỉ là một đảo đơn lẻ mà là một quần đảo gồm 12 đảo lớn nhỏ, với diện tích khoảng 17,82 km2.

Dân số Đặc khu Phú Quý là 32.268 người người và sở hữu vị trí chiến lược quan trọng trên biển.

Đặc khu này có tiềm năng phát triển lớn về kinh tế biển, du lịch và đóng vai trò là "hậu cứ" hậu cần cho quần đảo Trường Sa.