Loại rau thanh mát hơn rau bí, ngon hơn mùng tơi, làm đẹp da, bổ sung canxi, xào tỏi thơm phức

Sau mùa thu, nhiệt độ trở nên mát mẻ hơn. Chịu ảnh hưởng của sự khô hạn mùa thu, nhiều vùng miền Bắc đã trở nên mát mẻ và khô hạn hơn.

Mùa thu cũng là mùa thu hoạch. Nhiều loại rau củ, trái cây bắt đầu được bày bán trên thị trường vào mùa này.

Nếu bạn thấy loại rau này, đừng bỏ lỡ nhé.

Có một loại rau cũng bắt đầu được bày bán, đó là: ngọn su su.

Ngọn su su là loại rau khá phổ biến, gần giống với ngọn bí đỏ. Nhưng so với ngọn bí đỏ, loại rau này có vị thanh mát hơn và cũng giàu dinh dưỡng hơn.

Rau ngọn su su có hương thơm dịu nhẹ và vị thanh mát. Ăn loại rau này trong tiết trời thu hanh khô có thể làm ẩm phổi và ruột. Những người dễ cáu gắt trong những ngày hanh khô này có thể ăn nhiều hơn để hỗ trợ tiêu hóa.

Ngoài việc thúc đẩy tiêu hóa, loại rau này còn có thể tăng cường miễn dịch, làm đẹp da và bổ sung canxi. Rau su su còn chứa vitamin A, rất tốt cho mắt.

Chỉ cần xào thôi, loại rau này cũng rất ngon. Mùa thu, nếu có điều kiện, hãy cho trẻ ăn loại rau này nhé. Ngọn su su bổ gan và cải thiện thị lực, đừng bỏ lỡ nhé!

Món ăn gợi ý: Ngọn rau su su xào tỏi

Nguyên liệu: Ngọn rau su su, mỡ lợn, tỏi, ớt.

Cách làm:



- Khi mua, chọn ngọn su su tươi, non. Nhặt rau, loại bỏ phần cuộng già, lá già và sâu bệnh.

- Rửa sạch

- Vớt rau ra và để ráo nước.

- Ngắt thành khúc ngắn vừa ăn.

- Đổ nước vào nồi và đun sôi. Cho rau vào chần đến khi chín. Thêm một chút muối và dầu ăn, chần trong 30 giây, sau đó vớt ra, để ráo nước và để riêng.

- Đun nóng chảo, cho mỡ lợn vào đun cho đến khi tan chảy, sau đó cho tỏi và ớt vào xào cho đến khi thơm.

- Cho rau vào chảo và xào.

- Xào đều trên lửa lớn, thêm một ít muối và nước cốt gà cho vừa ăn





- Đảo đều cho đến khi các nguyên liệu thấm gia vị rồi bày ra đĩa.

Ngọn rau su su xào tỏi có mùi thơm, giòn, mềm, màu xanh mướt hấp dẫn và hương thơm tươi mát.

Ăn ngọn rau su su vào những ngày thu hanh khô có thể làm ẩm ruột, tốt cho cơ thể, ngăn ngừa táo bón, cung cấp dưỡng chất và vitamin, tăng cường hệ miễn dịch.

Đừng bỏ lỡ! Ngọn rau su su ngon hơn hẳn ngọn rau bí đỏ đó.

Mẹo chế biến loại rau này:

Không giống như ngọn bí đỏ, ngọn rau su su không cần tước vỏ phần cuộng. Loại rau này có vị thanh mát hơn ngọn bí đỏ.

Bạn cũng nên xào với mỡ lợn để có rau hương vị thơm ngon hơn. Nếu thích ăn cay, bạn có thể thêm chút ớt. Món này cũng rất thanh mát khi trộn nộm.

Chúc bạn thành công khi chế biến loại rau này!

(Theo Toutiao)