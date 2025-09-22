Mách bạn cách làm nộm thập cẩm kiểu Trung Hoa thanh mát, giòn ngon, ăn nhẹ bụng lại dễ làm

Món nộm thập cẩm kiểu Trung Hoa – sự kết hợp giữa rất nhiều loại rau củ, mang đậm hương vị Trung Hoa. Nộm thanh mát, giòn ngon, vừa nhẹ bụng lại dễ làm, rất phù hợp để đổi khẩu vị cho gia đình vào những ngày hè nóng bức. Dân Việt giới thiệu cách làm món nộm thập cẩm kiểu Trung Hoa như sau:

Món nộm đủ tinh bột, protein, chất xơ, chất béo.

Nguyên liệu làm nộm thập cẩm kiểu Trung Hoa:

- Bún tàu, rong biển sợi, nấm tuyết, nấm mèo (mộc nhĩ).

- Dưa chuột, cà rốt, hành tây, rong sụn, các loại rau thơm.

- Topping: Tỏi, ớt, hành lá, mè rang, đậu phộng rang,...

- Gia vị: Nước tương nhạt, giấm đen, đường, muối, bột ớt, dầu mè, dầu ăn.

- Thêm nguyên liệu theo ý thích như: tàu hũ ky, giá đỗ, củ sen, khoai tây, bắp cải, rau củ, nấm các loại… để tăng sự đa dạng và dinh dưỡng.

Cách làm nộm thập cẩm kiểu Trung Hoa:

Sơ chế nguyên liệu cần chín:

Bún tàu, rong biển, nấm tuyết, nấm mèo đem trụng sơ qua nước sôi cho mềm, rồi trụng lại bằng nước lạnh để giữ độ giòn, vớt ra để ráo.

Cách làm nộm thập cẩm kiểu Trung Hoa: Trộn đều các nguyên liệu

*Nguyên liệu ăn sống:

Dưa chuột, cà rốt, hành tây thái mỏng, ngâm đá nếu muốn thêm độ giòn. Rong sụn rửa kỹ cho hết mùi tanh, rau thơm cắt khúc vừa ăn.

* Cho tất cả các nguyên liệu vào tô. Cho tỏi ớt băm, mè rang, bột ớt, hành lá, rưới dầu nóng lên cho dậy mùi thơm, thêm vào tô: nước tương nhạt, dấm đen, đường, muối, hạt nêm, dầu mè, đậu phộng, rồi trộn đều. Định lượng thì gia giảm tùy khẩu vị của gia đình.

*Thành phẩm

- Đủ hương vị chua, cay, mặn, ngọt

- Giòn mát từ rong sụn, cà rốt, dưa chuột.

- Bùi béo từ đậu phộng và mè rang.

- Hương thơm nhẹ nhàng của dầu mè,...

Chúc các bạn thành công với cách làm nộm thập cẩm kiểu Trung Hoa này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Trúc Vy thực hiện