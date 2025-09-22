Chủ đề nóng

Loại thịt ít béo hơn thịt cừu, mềm hơn thịt bò, giàu protein, làm nồi hầm lớn thành món kinh điển cực phẩm

Thứ hai, ngày 22/09/2025 15:46 GMT+7
Vào mùa thu, bạn nên ăn loại thịt này nhiều hơn, ăn ít thịt bò và thịt cừu. Chúng ít béo, giàu protein, cung cấp năng lượng trong mùa thu.
Loại thịt này ít chất béo và giàu protein, bổ dưỡng và ngon miệng. Chỉ cần hầm như với loại củ dễ kiếm trong bếp cũng ngon.

Mùa thu kéo theo khí lạnh, khiến mọi người muốn ăn thứ gì đó ấm nóng. Nếu phải nói món ăn nào đang được yêu thích nhất trên bàn ăn dạo gần đây, thì đó không phải là thịt cừu mềm hay thịt bò sốt đậm đà, mà là nồi gà hầm nóng hổi thơm phức.

Loại thịt này ít chất béo và giàu protein, bổ dưỡng và ngon miệng.

Nguyên liệu sẵn có, cách làm đơn giản, nhưng hương vị thơm lừng đến mức làm cả nhà phải xuýt xoa.

Loại thịt gà là nguồn cung cấp protein chất lượng cao, giàu vitamin và khoáng chất như vitamin B6, niacin, selen và phốt pho.

Loại thịt này cũng chứa ít chất béo, đặc biệt là phần ức gà không da.

Các chất dinh dưỡng trong thịt gà hỗ trợ sức khỏe tim mạch, tăng cường hệ miễn dịch và phát triển cơ bắp.

Ngoài ra, loại thịt này còn cung cấp năng lượng cần thiết cho cơ thể hoạt động. Một phần thịt gà khoảng 100g cung cấp khoảng 165 calo.

Một nồi hầm lớn, ấm nóng và đậm đà, hương thơm của thịt hòa quyện với khoai tây mềm, nước dùng sánh mịn như nhung. Khi gió thu thổi, ai mà chẳng muốn thưởng thức một nồi món ăn ấm áp, đậm đà này chứ?

Món ăn gợi ý: Gà hầm khoai tây

Nguyên liệu: Một con gà, 3-4 củ khoai tây lớn, hành lá, gừng, hoa hồi, lá nguyệt quế, quế, ớt khô, muối, đường phèn, nước tương, dầu ăn.

Cách làm:

- Gà chặt miếng vừa ăn, rồi cho vào nồi nước lạnh, đun sôi trên lửa lớn. Quan sát bọt xám nổi lên và kiên nhẫn dùng thìa hớt bỏ. Đây chính là nguồn gốc của mùi tanh. Hớt bỏ bọt sẽ đảm bảo nước dùng trong và thịt gà thơm ngon, tinh khiết.

Chần kỹ, sau đó vớt gà ra khỏi nồi và rửa sạch bằng nước ấm. Rửa sạch gà để loại bỏ bọt, sau đó cho vào rổ và để ráo nước. Bước này là chìa khóa cho nước dùng đậm đà và thơm ngon.

- Đổ một ít dầu vào chảo, đun nóng ở lửa vừa. Cho thịt gà đã ráo nước vào chảo, xào một lúc cho thịt săn lại.

Nghe tiếng xèo xèo trong chảo, da gà dần dần săn lại và chuyển sang màu vàng ươm hấp dẫn. Sau đó, dọn ra đĩa.

- Đun nóng dầu trong một chảo khác, giảm lửa và cho đường phèn vào. Dùng thìa dẹt nhẹ nhàng khuấy đều. Quan sát đường tan từ trạng thái đặc thành những bong bóng nhỏ màu hổ phách. Khi bong bóng nhỏ dần và đặc hơn (lưu ý đừng nấu quả lửa, gà sẽ bị đắng), hãy nhanh chóng cho gà rán trở lại chảo và xào nhanh tay, phủ đều lớp đường kẹo tuyệt đẹp này lên từng miếng gà.

Sau khi được phủ, gà sẽ ngay lập tức chuyển sang màu đỏ tươi hấp dẫn, kích thích vị giác của bạn ngay lập tức!

- Khi đường đã ngấm đều, cho hành lá cắt khúc ngắn, gừng thái lát dày, hoa hồi, lá nguyệt quế, quế và ớt khô vào nồi.

Xào nhanh trên lửa vừa trong nửa phút. Lửa lớn sẽ làm dậy mùi thơm đặc trưng của gia vị ngay lập tức!

- Đổ nước tương cay và nước tương thường vào chảo. Tiếng xèo xèo vang lên, hương thơm của nước tương bỗng nhiên được tăng cường bởi sức nóng, bốc lên cao.

Xào đều cho gà thấm đều gia vị. Sau đó, thêm nước nóng vừa đủ! Đảm bảo nước ngập tất cả các miếng gà cùng một lúc, rồi đun sôi ở lửa lớn.

- Khi súp sôi, đậy nắp nồi. Giảm lửa nhỏ! Giữ súp ở lửa nhỏ, chỉ để nổi bọt nhỏ trên bề mặt chứ không sôi.

Hãy kiên nhẫn và để gà từ từ nhả gelatin trong khi ninh, mềm và tách khỏi xương. Hầm gà thả vườn ít nhất một tiếng, hoặc hầm gà tam hoa thông thường khoảng 40 phút. Hương vị tuyệt vời, đừng vội!

- Trong khi gà đang nấu, gọt vỏ khoai tây và cắt miếng to hơn gà một chút. Khi hết thời gian, mở nắp và dùng đũa chọc vào gà.

Nếu khoai tây dễ dàng xuyên qua phần dày nhất thì gà đã chín. Trải đều khoai tây lên gà, không cần đảo. Rắc một ít muối, đậy nắp và tiếp tục ninh nhỏ lửa trong 15-20 phút.

Khi khoai tây đã mềm, dùng đũa đảo đều, vặn lửa lớn! Mở nắp và đun sôi liu riu. Quan sát nước dùng đặc lại và trở nên bóng mượt, phủ lên gà và khoai tây một lớp bóng đẹp mắt.

Dùng thìa dẹt khuấy nhẹ nước dùng để tránh bị cháy. Lúc này, hương thơm sẽ đạt đến đỉnh điểm. Nếm thử độ mặn và điều chỉnh gia vị cho phù hợp, khuấy nhẹ cho đến khi hòa quyện.

Thịt gà đỏ óng ánh, suýt nữa thì vỡ tan khi chạm đũa. Khoai tây, thấm đẫm nước dùng đậm đà, có màu bơ hấp dẫn, viền khoai hơi tan chảy. Nước dùng sánh mịn bao phủ tất cả, lấp lánh như dầu.

Gió thu nổi lên, mùi thơm của món hầm bốc lên. Hương vị ấm áp, bình dị này chính là ánh nắng mùa thu ấm áp chạm đến trái tim chúng ta!

Chúc bạn thành công khi chế biến loại thịt này.

(Theo Toutiao)

