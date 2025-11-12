Giá rau củ quả trên thị trường bán lẻ đã có sự biến động lớn, với một số mặt hàng tăng giá đáng kể.

Giá rau "bay cao" nhưng khiến HTX cung ứng"gãy cánh". ẢNH: T.Đ

Giá rau tăng cao chưa từng thấy, "nhảy múa" liên tục

Giá rau xanh tại các chợ và siêu thị những ngày qua đang "nhảy múa" ở mức cao chưa từng thấy. Lý giải về tình trạng này, các tiểu thương chỉ ra nguyên nhân chính là ảnh hưởng của mưa bão; nguồn cung bị giảm đáng kể; chi phí vận chuyển tăng và tâm lý tích trữ thực phẩm của người dân trước và sau bão.

Cụ thể, Rau ăn lá, cải Xanh tăng rất cao, với giá thấp nhất tại vườn là 35.000 đồng/kg; giá cải bẹ xanh loại 1 tại chợ dao động quanh 20.000 đồng/kg.

Rau gia vị: Các loại như hành, ngò, thì là... lập đỉnh trong nhiều năm. Hành lá tăng từ 25.000 đồng/kg lên 40.000 đồng/kg tại một số chợ.

Cà chua: Tăng mạnh nhất ở một số nơi, có thời điểm lên đến 55.000 - 60.000 đồng/kg, tăng hơn 60% so với trước.

Bí đao tăng từ 17.000 đồng lên 24.000 đồng/kg.

Bầu, mướp tăng từ 15.000 đồng/kg lên 30.000 đồng/kg.

Vừa đi chợ về, chưa kịp bước vào nhà, chị Nguyễn Thị Tịnh Tâm (TP.HCM) làu bàu với chồng: “Giờ ở chợ rau mắc hơn vàng. Em mua trái bầu chưa tới nửa kg mà đến 20.000 đồng”.

Sơ chế rau tại HTX Mười Hai. giá rau tăng cao đang khiến HTX này bù lỗ nặng. Ảnh: T.Đ

Giá rau tăng cái vù, HTX trồng rau ở Tây Ninh bù lỗ nặng, nguy cơ đóng cửa

Cứ tưởng giá rau tăng mạnh thì hợp tác xã (HTX) cung ứng hốt bạc, ai ngờ các HTX trồng rau đang chịu thiệt hại nặng nề. Cụ thể, HTX Rau an toàn Mười Hai (Tây Ninh) ghi nhận tại HTX, giá rau tăng rất cao, đặc biệt là cải xanh, giá thu mua tại vườn đã là 35.000 đồng/kg.

Giám đốc HTX Rau an toàn Mười Hai - Lê Văn Giấy cho biết, nguyên nhân là do hoàn lưu bão gây ngập úng, làm lượng rau của HTX giảm hơn 50%. Hiện, 50% diện tích trồng rau (trong tổng số 30 ha) của HTX bị ngập.

Thay vì mừng rỡ vì giá rau tăng cao, ông Giấy buồn rười rượi: “Lâu nay, đa phần HTX cung ứng rau cho đơn vị tiêu thụ là ký hợp đồng với giá sản phẩm cho cả tháng. Giờ giá rau xanh tăng cao nên các HTX cung ứng phải lo bù lỗ vì đã lỡ ký giá thấp trước đó rồi. Đồng thời, tình trạng thiếu hụt hàng hóa nghiêm trọng đến mức dù giá tăng cao, các HTX cũng không có hàng để bù vào lượng rau thiếu hụt. HTX Mười Hai chỉ giao được 40% sản lượng so với bình thường. Hiện, còn sức bù lỗ đã mừng, có HTX cung ứng phải đóng cửa”, ông Giấy thổ lộ.

Nhiều HTX cung ứng rau đứng trước nguy cơ vỡ nợ vì giá rau tăng cao. Ảnh: T.Đ

Theo ông Giấy, phải mất cả tháng nữa, giá rau xanh mới ổn định. Đồng nghĩa, HTX phải gồng mình bù lỗ thêm.

“Tôi tính, HTX vẫn còn đủ sức bù lỗ thêm 1 tháng nữa, nếu không sẽ rất mệt”, ông Giấy bộc bạch.

HTX Rau An Toàn Mười Hai (Xã Rạch Kiến, tỉnh Tây Ninh) là HTX chuyên sản xuất và kinh doanh rau an toàn. Thế mạnh của HTX Rau an toàn Mười Hai là rau ăn lá (các loại cải). Thị trường tiêu thụ chủ yếu của HTX là khu vực chợ Bình Điền, (TP.HCM). Bên cạnh đó, HTX còn tiêu thụ rau ở các siêu thị, cửa hàng rau an toàn.