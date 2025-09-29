Lốc xoáy kinh hoàng ở Ninh Bình sáng 29/9, 6 người tử vong, hàng chục nhà sập và hư hỏng

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vào khoảng thời gian từ 3 - 5 giờ sáng 29/9/2025, nhiều xã thuộc tỉnh Ninh Bình đã hứng chịu ảnh hưởng nặng nề của các cơn lốc xoáy. Thiệt hại tập trung chủ yếu tại các xã Hải Thịnh, Hải Anh và Quỹ Nhất.

Lốc xoáy tại xã Khánh Nhạc, tỉnh Ninh Bình sáng nay 29/9. Clip do cán bộ UBND xã Khánh Nhạc cung cấp.

Qua thống kê ban đầu, tổng cộng có 6 người tử vong và 7 người khác bị thương do ảnh hưởng của lốc xoáy.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Hoàng Mạnh Hải – Bí thư Đảng ủy xã Quỹ Nhất xác nhận: “Trên địa bàn vừa xảy ra cơn lốc xoáy khiến 4 người tử vong, nhiều người bị thương, nhà cửa bị hư hại nghiêm trọng”.

Cũng theo báo cáo, xã Hải Thịnh ghi nhận 1 người tử vong và 4 người bị thương. Xã Hải Anh cũng có 1 người tử vong.

Vụ lốc xoáy kinh hoàng xảy ra rạng sáng nay (29/9) trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

10 nhà cấp 4 bị đổ sập hoàn toàn, 10 nhà khác bị hư hỏng, tốc mái nghiêm trọng sau vụ lốc xoáy.

Cơn lốc xoáy đã càn quét và gây hư hại lớn về tài sản của người dân và cơ sở vật chất công cộng. Cụ thể, có 10 nhà cấp 4 bị đổ sập hoàn toàn, 10 nhà khác bị hư hỏng, tốc mái nghiêm trọng. Một điểm trường học tại xã Kim Đông cũng bị tốc mái.

Ngoài ra, lốc xoáy làm gãy đổ 30 cột điện, nhiều đường dây điện bị đứt, ảnh hưởng đến việc cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Thiên tai cũng gây sạt sập 3 vị trí tại K25+570 đê biển Hải Hậu (Kè Hải Thịnh) với diện tích sạt lở khoảng (20x15)m.

Lốc xoáy làm gãy đổ 30 cột điện, nhiều đường dây điện bị đứt, ảnh hưởng đến việc cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Hiện tại, cơ quan chức năng đã kịp thời xử lý ban đầu bằng cách dùng rọ đá lấp vào các hố sạt sập.

Đồng thời, Ninh Bình khẩn trương tập trung lực lượng để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, tìm kiếm cứu nạn và thống kê chi tiết thiệt hại để có biện pháp hỗ trợ kịp thời.