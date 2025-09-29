Chủ đề nóng

Hồi sinh sông Tô Lịch
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Siêu bão Ragasa 2025
Bão số 10 (Bualoi)
Công tác nhân sự chủ chốt tại các địa phương
Bộ trưởng Bộ Công Thương và Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Phù phép đưa rau không rõ nguồn gốc vào trường học ở Hà Nội
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Tin tức
Thứ hai, ngày 29/09/2025 10:07 GMT+7

Lốc xoáy kinh hoàng ở Ninh Bình sáng 29/9, 6 người tử vong, hàng chục nhà sập và hư hỏng

+ aA -
Vũ Thượng Thứ hai, ngày 29/09/2025 10:07 GMT+7
Vụ lốc xoáy kinh hoàng xảy ra rạng sáng nay (29/9) trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Thống kê ban đầu, đã có 6 người tử vong, 7 người bị thương và hàng chục ngôi nhà bị đổ sập, tốc mái.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vào khoảng thời gian từ 3 - 5 giờ sáng 29/9/2025, nhiều xã thuộc tỉnh Ninh Bình đã hứng chịu ảnh hưởng nặng nề của các cơn lốc xoáy. Thiệt hại tập trung chủ yếu tại các xã Hải Thịnh, Hải Anh và Quỹ Nhất.

Lốc xoáy tại xã Khánh Nhạc, tỉnh Ninh Bình sáng nay 29/9. Clip do cán bộ UBND xã Khánh Nhạc cung cấp.

Qua thống kê ban đầu, tổng cộng có 6 người tử vong và 7 người khác bị thương do ảnh hưởng của lốc xoáy.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Hoàng Mạnh Hải – Bí thư Đảng ủy xã Quỹ Nhất xác nhận: “Trên địa bàn vừa xảy ra cơn lốc xoáy khiến 4 người tử vong, nhiều người bị thương, nhà cửa bị hư hại nghiêm trọng”.

Cũng theo báo cáo, xã Hải Thịnh ghi nhận 1 người tử vong và 4 người bị thương. Xã Hải Anh cũng có 1 người tử vong.

Vụ lốc xoáy kinh hoàng xảy ra rạng sáng nay (29/9) trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. 
10 nhà cấp 4 bị đổ sập hoàn toàn, 10 nhà khác bị hư hỏng, tốc mái nghiêm trọng sau vụ lốc xoáy. 

Cơn lốc xoáy đã càn quét và gây hư hại lớn về tài sản của người dân và cơ sở vật chất công cộng. Cụ thể, có 10 nhà cấp 4 bị đổ sập hoàn toàn, 10 nhà khác bị hư hỏng, tốc mái nghiêm trọng. Một điểm trường học tại xã Kim Đông cũng bị tốc mái.

Ngoài ra, lốc xoáy làm gãy đổ 30 cột điện, nhiều đường dây điện bị đứt, ảnh hưởng đến việc cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Thiên tai cũng gây sạt sập 3 vị trí tại K25+570 đê biển Hải Hậu (Kè Hải Thịnh) với diện tích sạt lở khoảng (20x15)m.

Lốc xoáy làm gãy đổ 30 cột điện, nhiều đường dây điện bị đứt, ảnh hưởng đến việc cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Hiện tại, cơ quan chức năng đã kịp thời xử lý ban đầu bằng cách dùng rọ đá lấp vào các hố sạt sập.

Đồng thời, Ninh Bình khẩn trương tập trung lực lượng để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, tìm kiếm cứu nạn và thống kê chi tiết thiệt hại để có biện pháp hỗ trợ kịp thời.

Tham khảo thêm

Bão số 10 khiến một nông dân ở Hà Tĩnh mất 20 tấn cá, thiệt hại ước tính 1 tỷ đồng

Bão số 10 khiến một nông dân ở Hà Tĩnh mất 20 tấn cá, thiệt hại ước tính 1 tỷ đồng

'Chiến sĩ quả cảm': Phan Mạnh Quỳnh gây bất ngờ với màn bắn súng trúng tâm tuyệt đối

"Chiến sĩ quả cảm": Phan Mạnh Quỳnh gây bất ngờ với màn bắn súng trúng tâm tuyệt đối

Tin bão mới nhất hôm nay: Chuyên gia đánh giá hoàn lưu bão số 10 (bão BUALOI) tác động rất mạnh, cảnh báo lũ quét sạt lở

Tin bão mới nhất hôm nay: Chuyên gia đánh giá hoàn lưu bão số 10 (bão BUALOI) tác động rất mạnh, cảnh báo lũ quét sạt lở

Quảng Trị 'căng mình' tìm kiếm 9 thuyền viên mất tích trong bão số 10

Quảng Trị "căng mình" tìm kiếm 9 thuyền viên mất tích trong bão số 10

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Nguyên Chủ tịch thị trấn Cái Nước, tỉnh Cà Mau, tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà

Ông Đ.V.M - nguyên Chủ tịch UBND Thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau (cũ) được người thân phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà riêng.

Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Tùng làm Bí thư Thành ủy Cần Thơ

Tin tức
Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Tùng làm Bí thư Thành ủy Cần Thơ

Chân dung Ủy viên Trung ương Đảng Đỗ Thanh Bình, tân Phó trưởng Ban Tổ chức T.Ư, Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ

Tin tức
Chân dung Ủy viên Trung ương Đảng Đỗ Thanh Bình, tân Phó trưởng Ban Tổ chức T.Ư, Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ

Các Ủy viên Trung ương Đảng được chỉ định, bầu giữ chức Bí thư tỉnh, thành nhiệm kỳ mới

Tin tức
Các Ủy viên Trung ương Đảng được chỉ định, bầu giữ chức Bí thư tỉnh, thành nhiệm kỳ mới

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ khánh thành cầu Phong Châu ở Phú Thọ

Tin tức
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ khánh thành cầu Phong Châu ở Phú Thọ

Đọc thêm

Chủ tịch Quốc hội: 'Không thể tuyển viên chức rồi ở trong bộ máy suốt đời'
Tin tức

Chủ tịch Quốc hội: "Không thể tuyển viên chức rồi ở trong bộ máy suốt đời"

Tin tức

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, cần đánh giá, xem xét viên chức định kỳ xem hoàn thành nhiệm vụ hay không chứ không thể tuyển vào là ở trong bộ máy suốt đời.

TPBank tặng vé đưa Xinhiu thẳng tới Em Xinh “Say Hi” Concert Đêm 2
Doanh nghiệp

TPBank tặng vé đưa Xinhiu thẳng tới Em Xinh “Say Hi” Concert Đêm 2

Doanh nghiệp

Chỉ với vài thao tác trên App TPBank – mở tài khoản, mở thẻ, hay thực hiện giao dịch quen thuộc – khách hàng đã có cơ hội sở hữu tấm vé “thông hành” tới Em Xinh “Say Hi” Concert Đêm 2 ngày 11/10/2025 tại Hà Nội.

Kỳ họp thứ 4 HĐND TP.HCM xem xét nhiều chính sách, cơ chế quan trọng sau sáp nhập
Chuyển động Sài Gòn

Kỳ họp thứ 4 HĐND TP.HCM xem xét nhiều chính sách, cơ chế quan trọng sau sáp nhập

Chuyển động Sài Gòn

Sáng 29/9, HĐND TP.HCM khóa X đã tổ chức kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề). Kỳ họp dự kiến diễn ra trong một ngày nhằm xem xét, quyết định nhiều cơ chế, chính sách sát sườn của kinh tế - xã hội TP.HCM sau 3 tháng sáp nhập.

Bão số 10 (Bualoi) gây mưa lớn, tắc đường và cây xanh gãy đổ ở Hà Nội
Ảnh

Bão số 10 (Bualoi) gây mưa lớn, tắc đường và cây xanh gãy đổ ở Hà Nội

Ảnh

Sáng nay (29/9), do ảnh hưởng của bão số 10 (bão bualoi), Hà Nội có mưa lớn, nhiều tuyến đường bị ùn tắc, một số cây xanh gãy đổ.

Du khách liều mình leo vách đá cứu người phụ nữ đuối nước, dù vừa phẫu thuật
Xã hội

Du khách liều mình leo vách đá cứu người phụ nữ đuối nước, dù vừa phẫu thuật

Xã hội

Ông Dương cho biết, vào khoảnh khắc đó ông không nghĩ đến hậu quả, điều duy nhất trong đầu là cứu người.

Tin sáng (29/9): Thép xanh Nam Định sa sút tại V.League, HLV Vũ Hồng Việt bị “trảm”?
Thể thao

Tin sáng (29/9): Thép xanh Nam Định sa sút tại V.League, HLV Vũ Hồng Việt bị “trảm”?

Thể thao

Thép xanh Nam Định sa sút tại V.League, HLV Vũ Hồng Việt bị “trảm”?; M.U muốn chiêu mộ Joao Neves; Liverpool theo đuổi Ronald Araujo; Tottenham có điều khoản mua lại Harry Kane; Vợ Fred tạo sức hút tại eo biển hẹp nhất thế giới.

Bão số 10 khiến một nông dân ở Hà Tĩnh mất 20 tấn cá, thiệt hại ước tính 1 tỷ đồng
Nhà nông

Bão số 10 khiến một nông dân ở Hà Tĩnh mất 20 tấn cá, thiệt hại ước tính 1 tỷ đồng

Nhà nông

Bão số 10 gây thiệt hại nặng cho gia đình ông Phạm Anh Tuấn (thôn Hoa Trung, xã Kỳ Hoa, Hà Tĩnh) với 20 tấn cá chết, ước tính tổn thất 1 tỷ đồng. Hàng trăm người đang nỗ lực hỗ trợ đưa bè cá ra vùng nước sâu để khắc phục hậu quả.

'Chiến sĩ quả cảm': Phan Mạnh Quỳnh gây bất ngờ với màn bắn súng trúng tâm tuyệt đối
Văn hóa - Giải trí

"Chiến sĩ quả cảm": Phan Mạnh Quỳnh gây bất ngờ với màn bắn súng trúng tâm tuyệt đối

Văn hóa - Giải trí

Phan Mạnh Quỳnh đạt thành tích tuyệt đối với 5/5 lần trúng tâm 10 tại chương trình “Chiến sĩ quả cảm”.

Tin bão mới nhất hôm nay: Chuyên gia đánh giá hoàn lưu bão số 10 (bão BUALOI) tác động rất mạnh, cảnh báo lũ quét sạt lở
Nhà nông

Tin bão mới nhất hôm nay: Chuyên gia đánh giá hoàn lưu bão số 10 (bão BUALOI) tác động rất mạnh, cảnh báo lũ quét sạt lở

Nhà nông

Tin bão mới nhất hôm nay, chuyên gia nhấn mạnh bão số 10 (bão BUALOI) dù suy yếu nhưng hoàn lưu bão vẫn gây ra những tác động rất mạnh. Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất tại các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An...

Quảng Trị 'căng mình' tìm kiếm 9 thuyền viên mất tích trong bão số 10
Tin tức

Quảng Trị "căng mình" tìm kiếm 9 thuyền viên mất tích trong bão số 10

Tin tức

Sáng 29/9, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Trần Phong đã cùng Bộ đội Biên phòng tỉnh lên tàu tìm kiếm 9 thuyền viên mất tích trong bão số 10 tại ven sông Gianh. Vụ việc xảy ra đêm qua khi hai tàu cá bị đứt neo do khiến các thuyền viên vẫn chưa được tìm thấy. Hiện tại, công tác cứu nạn diễn ra khẩn trương.

Dự báo tài lộc của 12 con giáp ở tuần mới (29/9-5/10): Sửu chờ bùng nổ, Dần trong tâm bão, Ngọ phá vỡ xiềng xích
Gia đình

Dự báo tài lộc của 12 con giáp ở tuần mới (29/9-5/10): Sửu chờ bùng nổ, Dần trong tâm bão, Ngọ phá vỡ xiềng xích

Gia đình

Tuần mới (từ 29/9 đến 5/10), vận mệnh của 12 con giáp có nhiều thay đổi. Để tránh vận rủi và tìm kiếm may mắn, chìa khóa nằm ở việc vun đắp thiện chí và điều độ.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn nêu 4 vấn đề quan trọng của Kỳ họp thứ 26
Tin tức

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn nêu 4 vấn đề quan trọng của Kỳ họp thứ 26

Tin tức

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm hiệu lực, hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp.

Từ 2026, cấp xã được thực hiện thêm 3 thủ tục liên quan đến thu hồi đất
Nhà đất

Từ 2026, cấp xã được thực hiện thêm 3 thủ tục liên quan đến thu hồi đất

Nhà đất

Bộ Nông nghiệp và Môi trường mới ban hành quyết định trao thêm quyền cho cấp xã trong quản lý đất đai với 3 thủ tục thu hồi đất mới, đồng thời chuyển thẩm quyền quyết định bảng giá đất từ UBND sang HĐND cấp tỉnh, bắt đầu áp dụng từ ngày 1/1/2026.

Giá USD hôm nay 29/9: Đồng loạt suy yếu
Kinh tế

Giá USD hôm nay 29/9: Đồng loạt suy yếu

Kinh tế

Giá USD hôm nay 29/9 đồng loạt suy yếu tại thị trường quốc tế và trong nước. Còn thị trường tự do ghi nhận không biện động, hiện giao dịch ở mức 26.490 - 26.590 VND/USD (mua - bán).

Quang Anh gây bất ngờ với vai trò kép biên kịch và diễn viên trong web drama học đường
Chuyển động Sài Gòn

Quang Anh gây bất ngờ với vai trò kép biên kịch và diễn viên trong web drama học đường

Chuyển động Sài Gòn

Diễn viên Quang Anh thử sức với vai trò biên kịch trong dự án web drama “Chàng trai siu quậy”. Góp mặt trong phim còn có NSƯT Hoài Linh.

Phái đoàn EU tại Kiev bị thiệt hại trong cuộc tấn công của Nga
Điểm nóng

Phái đoàn EU tại Kiev bị thiệt hại trong cuộc tấn công của Nga

Điểm nóng

Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Ukraine đã bị thiệt hại trong cuộc tấn công bằng tên lửa quy mô lớn của Nga vào đêm 28-29/9.

Ngày 1/10 sẽ diễn ra Diễn đàn 'Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương lắng nghe nông dân nói'
Kinh tế

Ngày 1/10 sẽ diễn ra Diễn đàn "Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương lắng nghe nông dân nói"

Kinh tế

Ngày 01/10/2025, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần thứ X năm 2025: “Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói". Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt được giao phối hợp với các cơ quan của Bộ Công Thương trực tiếp thực hiện.

Thảm án Phú Thọ: Chồng ghen tuông sát hại 3 người có thể lĩnh án cao nhất tội danh gì?
Bạn đọc

Thảm án Phú Thọ: Chồng ghen tuông sát hại 3 người có thể lĩnh án cao nhất tội danh gì?

Bạn đọc

Vụ thảm án tại Phú Thọ tối 26/9 khiến 3 người tử vong do Vũ Phương Nhung gây ra đã gây chấn động dư luận. Theo chuyên gia pháp lý, hành vi của đối tượng có thể bị áp dụng nhiều tình tiết tăng nặng như có tính chất côn đồ, sử dụng hung khí nguy hiểm và giết từ 2 người trở lên.

'Bàn tay khổng lồ' trên biển Hải Tiến chới với trong mưa to sóng lớn ảnh hưởng từ bão Bualoi
Media

"Bàn tay khổng lồ" trên biển Hải Tiến chới với trong mưa to sóng lớn ảnh hưởng từ bão Bualoi

Media

Ảnh hưởng từ bão số 10 (Bualoi), 7h30 sáng nay, 29/9 tại bờ biển xã Hoằng Tiến, tỉnh Thanh Hóa có gió giật mạnh kèm mưa rất to. 5 cánh tay khổng lồ ở khu vực này chới với trong mưa bão, sóng lớn.

Video 'chứng khoán hóa' bất động sản: Lời giải cho cơn khát minh bạch từ Bộ Xây dựng
Video

Video "chứng khoán hóa" bất động sản: Lời giải cho cơn khát minh bạch từ Bộ Xây dựng

Video

Trước thực trạng các chiêu trò thổi giá, thao túng ngày càng tinh vi, việc thành lập Trung tâm Giao dịch Bất động sản và Quyền sử dụng đất do Nhà nước quản lý để làm rõ sự minh bạch, bền vững và bảo đảm quyền an cư chính đáng của đại bộ phận người dân.

Thị trường tài sản số hôm nay 29/9: Đã có 7 tên tuổi lớn 'rót tiền' lập sàn giao dịch tài sản mã hoá tại Việt Nam
Thị trường

Thị trường tài sản số hôm nay 29/9: Đã có 7 tên tuổi lớn "rót tiền" lập sàn giao dịch tài sản mã hoá tại Việt Nam

Thị trường

Thị trường tài sản số hôm nay 29/9: Sau khi Nghị quyết số 5/2025/NQ-CP ngày 9/9/2025 của Chính phủ được ban hành về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam, đến thời điểm hiện tại đã có hàng loạt "ông lớn" nhập cuộc.

Cụ bà 68 tuổi 'gây sốt' với màn trượt ván vô cùng điêu luyện
Xã hội

Cụ bà 68 tuổi "gây sốt" với màn trượt ván vô cùng điêu luyện

Xã hội

Một cụ bà ở Trung Quốc đã phá vỡ định kiến về tuổi tác, trở thành hiện tượng mạng nhờ kỹ năng trượt ván dẻo dai, đầy năng lượng.

Tin bão mới nhất hôm nay: Bão số 10 (bão BUALOI) đi sâu vào Nghệ An, những tỉnh này mưa to, cảnh báo mưa cường suất lớn
Nhà nông

Tin bão mới nhất hôm nay: Bão số 10 (bão BUALOI) đi sâu vào Nghệ An, những tỉnh này mưa to, cảnh báo mưa cường suất lớn

Nhà nông

Tin bão mới nhất hôm nay, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 10 (bão BUALOI) giật cấp 12 đã trên đất liền khu vực biên giới Nghệ An - Trung Lào. Tin bão mới nhất cảnh báo các tỉnh Phú Thọ, Sơn La, Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh... mưa lớn kéo dài.

Phát hiện khảo cổ chấn động ở Ninh Bình, bằng chứng cổ xưa nhất về xung đột giữa con người ở Đông Nam Á lục địa
Nhà nông

Phát hiện khảo cổ chấn động ở Ninh Bình, bằng chứng cổ xưa nhất về xung đột giữa con người ở Đông Nam Á lục địa

Nhà nông

Trong khuôn khổ Dự án khảo cổ học SUNDASIA, tại hang Thung Bình 1, thuộc Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới Tràng An (Ninh Bình), các nhà khoa học đã phát hiện và công bố các thông tin khoa học quý giá về một bộ xương người đàn ông khỏe mạnh, cao khoảng 1,7m và qua đời khi 35 tuổi.

'Điều này thật đáng báo động': Đức lo sợ về các kế hoạch của châu Âu chống lại Nga
Điểm nóng

"Điều này thật đáng báo động": Đức lo sợ về các kế hoạch của châu Âu chống lại Nga

Điểm nóng

Các nước châu Âu đang cố tình phóng đại hậu quả của các vụ việc máy bay không người lái, đổ lỗi vô căn cứ cho Nga, tờ báo Đức Berliner Zeitung đưa tin.

'Nữ nhân đẹp nhất Tây Du Ký': Mất tất cả vì sai lầm, qua đời cô độc nơi đất khách
Đông Tây - Kim Cổ

"Nữ nhân đẹp nhất Tây Du Ký": Mất tất cả vì sai lầm, qua đời cô độc nơi đất khách

Đông Tây - Kim Cổ

Từng hóa thân thành hoàng hậu đẹp nhất trong Tây Du Ký nhưng sau ánh hào quang, cuộc đời của nữ diễn viên Chiêm Bình Bình lại là chuỗi dài thăng trầm, bệnh tật và kết thúc trong cô đơn nơi đất khách quê người.

Bão số 10 quét qua, nhiều địa phương tan hoang
Bạn đọc

LIVE
Bão số 10 quét qua, nhiều địa phương tan hoang
21

Bạn đọc

Nhiều địa phương đã ghi nhận thiệt hại ban đầu sau bão số 10. Hình ảnh PV Dân Việt ghi nhận được cho thấy nhiều nhà đổ, tốc mái, cây đổ, cột điện gãy ở nhiều nơi.

Đại Nghĩa gặp sự cố
Văn hóa - Giải trí

Đại Nghĩa gặp sự cố

Văn hóa - Giải trí

Đại Nghĩa bị trượt ngã và trật khớp vai khi đang diễn vở "Hồn ai nấy giữ". Sự cố khiến suất diễn đầu tiên của vở kịch phải hủy giữa chừng.

Mưa lớn do bão số 10, nhiều tuyến đường miền núi Đà Nẵng sạt lở, hàng chục người dân chưa về nhà
Tin tức

Mưa lớn do bão số 10, nhiều tuyến đường miền núi Đà Nẵng sạt lở, hàng chục người dân chưa về nhà
5

Tin tức

Mưa lớn do bão số 10, nhiều tuyến đường miền núi Đà Nẵng sạt lở, hàng chục người dân chưa về nhà, thông tin được các địa phương thuộc TP Đà Nẵng cho biết sáng nay.

Tin đọc nhiều

1

Xây 600 cây cầu nông thôn, nguyên Bộ trưởng Cao Đức Phát bày tỏ thán phục Tổng hội Nông nghiệp và PTNT

Xây 600 cây cầu nông thôn, nguyên Bộ trưởng Cao Đức Phát bày tỏ thán phục Tổng hội Nông nghiệp và PTNT

2

Đàn cá quý hiếm "khổng lồ", có con nặng 30kg giữa dòng sông Hậu, một ông nông dân An Giang chăm bẵm như nuôi con mọn

Đàn cá quý hiếm 'khổng lồ', có con nặng 30kg giữa dòng sông Hậu, một ông nông dân An Giang chăm bẵm như nuôi con mọn

3

Vùng đất này ở tỉnh Đồng Nai (sau sáp nhập Bình Phước) chính là điểm cuối cùng của dãy Trường Sơn hùng vỹ

Vùng đất này ở tỉnh Đồng Nai (sau sáp nhập Bình Phước) chính là điểm cuối cùng của dãy Trường Sơn hùng vỹ

4

Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) đang quần thảo Hà Tĩnh-Bắc Quảng Trị, giật tới cấp 13, nhiều nơi mưa lớn

Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) đang quần thảo Hà Tĩnh-Bắc Quảng Trị, giật tới cấp 13, nhiều nơi mưa lớn

5

Vị tướng có vị trí chỉ đứng sau Bình Định Vương Lê Lợi trong Hội thề Đông Quan là ai?

Vị tướng có vị trí chỉ đứng sau Bình Định Vương Lê Lợi trong Hội thề Đông Quan là ai?