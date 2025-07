3 hộ ở phường Bình Thạnh bị ảnh hưởng bởi lốc xoáy xảy ra vào trưa 20/7. Ảnh: CH

Tối 20/7, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) phường Bình Thạnh cho biết: Một trận lốc xoáy kèm theo mưa lớn và gió giật mạnh đã bất ngờ đổ bộ vào phường Bình Thạnh đầu giờ chiều 20/7, gây ra nhiều thiệt hại về tài sản của người dân.

Cụ thể, có 3 hộ dân bị tốc mái tôn hoàn toàn do ảnh hưởng của trận lốc. Đó là các hộ dân tại địa chỉ 347/6/16, 347/6/18, 347/6/20 đường Chu Văn An, khu phố 15.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, UBND phường đã nhanh chóng triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp. Lực lượng chức năng gồm Công an khu vực, An ninh công sở và Dân quân tự vệ đã được huy động để hỗ trợ các hộ dân thu dọn hiện trường, lợp lại mái tạm thời và ổn định chỗ ở cho người dân. Rất may mắn, không có thiệt hại về người trong trận lốc xoáy này.

Theo UBMTTQVN phường Bình Thạnh, ước tính tổng thiệt hại về tài sản do lốc xoáy gây ra là khoảng 45.000.000 đồng, với mỗi nhà bị thiệt hại khoảng 15.000.000 đồng.

Ngay trong chiều cùng ngày, Ban Thường trực UBMTTQVN phường đã phối hợp cùng đồng chí Bí thư Đảng ủy phường trực tiếp đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ khẩn cấp mỗi hộ dân 5.000.000 đồng.

Để giúp đỡ người dân sớm khắc phục hậu quả và ổn định cuộc sống, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN phường Bình Thạnh đã có công văn gửi Ủy ban MTTQVN Thành phố. Trong công văn này, phường Bình Thạnh kính đề xuất UBMTTQVN Thành phố xem xét, hỗ trợ đột xuất mỗi hộ dân bị ảnh hưởng số tiền 10.000.000 đồng.