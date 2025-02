Lời khai ban đầu của 6 đối tượng trộm trâu xẻ thịt đem bán ở Quảng Trị

Trộm trâu xẻ thịt đem bán

Sáng 3/2, trung tá Dương Phước Thảo – Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Hải Lăng cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hải Lăng đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 6 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản là 6 con trâu để xẻ thịt đem bán.

5 trong 6 đối tượng trộm trâu xẻ thịt đem bán ở Quảng Trị bị tạm giữ hình sự. Ảnh: Trần Khôi.

6 đối tượng trộm trâu giết thịt đem bán gồm: Trần Văn Huy, Trần Thiện, Nguyễn Văn Hoà (cùng sinh năm 1990); Phạm Văn Thắng (sinh năm 1997); Lê Văn Phúc, Nguyễn Khắc Tiệp (cùng sinh năm 1989), cùng trú tại xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

Trước đó, Công an huyện Hải Lăng nhận đơn trình báo của ông Nguyễn Văn Viết (thôn Tây Chánh, xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng) về việc gia đình ông và 2 hộ khác bị mất trộm 6 con trâu, có tổng trị giá khoảng 120 triệu đồng.

Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Hải Lăng đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ khẩn trương rà soát đối tượng.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, vào ngày 26/1 (nhằm ngày 27/12 âm lịch – Tết Nguyên đán), nhóm 6 đối tượng nêu trên đến khu vực rừng khe Dốc Dài thuộc xã Hải Sơn thực hiện việc trộm 6 con trâu để giết thịt.

Trung tá Thảo cho biết, bước đầu các đối tượng khai nhận, thấy trâu của người dân chăn thả ở vùng đồi núi, xa khu dân cư, vài ngày mới trông coi một lần nên nảy sinh ý định trộm cắp, xẻ thịt đem bán kiếm tiền tiêu xài.

Sau khi dùng súng hoa cải bắn hạ 6 con trâu, cả 6 đối tượng đã xẻ thịt lấy đi phần đùi, lưng rồi tự tay đem bán cho người dân trong vùng với giá 160.000 đồng/kg. Tổng cộng, 6 đối tượng bán được gần 40 triệu đồng tiền thịt trâu trộm được.

Bỏ Tết để điều tra án, phục vụ nhân dân

Chia sẻ về quá trình điều tra vụ việc, trung tá Thảo cho biết ngày 28/1 (29 tháng Chạp), Công an huyện Hải Lăng và Công an xã Hải Sơn, Hải Chánh đã tiếp nhận thông tin có 6 con trâu của người dân bị giết, xẻ thịt.

Các đối tượng trộm trâu xẻ thịt ở phần đùi, lưng, cổ, những bộ phận khác để lại hiện trường khu vực rừng núi ở xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng. Ảnh: CAQT

Mặc dù tiếp nhận thông tin vào dịp Tết Nguyên đán nhưng cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Hải Lăng, công an các xã trên địa bàn cùng các lực lượng, chính quyền địa phương liên quan đã xác định phải khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc. Bởi lẽ, với người dân, đặc biệt là nông dân thì con trâu là gia tài lớn, là cơ nghiệp, vốn liếng, công sức bao năm mới có được. Hơn thế, đấu tranh với tội phạm, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân là chức trách, nhiệm vụ của công an, nên bất cứ thời gian, hoàn cảnh nào cũng phải thực hiện tốt, kể cả không được đón Tết Nguyên đán.

Và thực tế, trong khi người người, nhà nhà vui xuân đón Tết, thưởng thức những món ăn ngon, những cây hoa đẹp, bài hát hay thì cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an huyện Hải Lăng phải chia thành nhiều mũi điều tra vụ việc. Có nhóm cán bộ, chiến sĩ công an phải băng rừng, vượt đồi cao đến hiện trường vụ giết 6 con trâu, buổi trưa phải ngồi dưới gốc cây ăn tạm bánh mì, bánh chưng để sớm hoàn thành nhiệm vụ. Có nhóm khác phải lặn lội đêm hôm đi từng ngõ, gõ từng nhà, áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ để rà soát, khoanh vùng đối tượng, từ đó đấu tranh, buộc đối tượng phải cúi đầu thừa nhận hành vi phạm pháp.

Trung tá Dương Phước Thảo – Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Hải Lăng cho biết, vụ việc nêu trên đang được mở rộng điều tra. Qua vụ việc này, Công an huyện Hải Lăng khuyến cáo người dân không thả rông gia súc trong rừng, phải có biện pháp trông coi, bảo vệ tài sản của gia đình, tránh vụ việc tương tự xảy ra.