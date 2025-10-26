Lời khai ban đầu của đối tượng đâm chết người ở cầu Dục Thanh, tỉnh Lâm Đồng

Thông tin ban đầu cho biết, hung thủ gây ra án mạng trên là Bùi Quang Sơn (SN 2006, trú phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng) đã đến cơ quan đầu thú.

Hung thủ Bùi Quang Sơn tại cơ quan công an. Ảnh: CTV

Làm việc với cơ quan công an, bước đầu Sơn khai nhận, khoảng 21 giờ ngày 25/10, Bùi Quang Sơn đi mua đồ ăn ở đường Trần Phú, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng thì xảy ra mâu thuẫn với nhóm 4 thanh niên.

Do bực tức, Bùi Quang Sơn dùng xe máy đuổi theo đến giữa cầu Dục Thanh, 2 bên đã xảy ra cãi vã, xô xát. Không làm chủ được bản thân, Sơn đã lấy dao mang theo đâm nhiều nhát về phía nhóm thanh niên rồi rời khỏi hiện trường.

Con dao nhọn hung thủ Bùi Quang Sơn sử dụng gây án. Ảnh: CTV

Khi về đến nhà, Bùi Quang Sơn đã đã kể lại vụ việc với người thân. Đến khoảng 22 giờ 30 phút tối 25/10, gia đình đã đưa Sơn cùng hung khí đến Công an phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng đầu thú.

Sau khi xảy ra án mạng, người dân và lực lượng chức năng đưa 2 nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa An Phước. Nhưng do vết thương quá nặng, anh N.M.T (SN 2009, trú tỉnh Vĩnh Long) đã tử vong tại bệnh viện. Còn anh N.C.C (SN 2003, anh ruột của N.M.T) bị thương ở tay trái, hiện đang được điều trị.

Hiện trường vụ án mạng trên cầu cầu Dục Thanh, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: DP



Người thân của nạn nhân cho biết, 2 anh em trên có hoàn cảnh khó khăn, từ tỉnh Vĩnh Long lên phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng thuê trọ sinh sống và mưu sinh bằng nghề làm bánh bán dạo.

Vụ việc hiện đang được cơ quan công an tiến hành điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.