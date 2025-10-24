Mãn nhãn Lễ hội khinh khí cầu tại Lâm Đồng, người dân thích thú check-in

Xem phim, lần đầu tiên tôi và chồng nói chuyện đàng hoàng sau 2 năm: Không làm thế, chúng tôi sẽ mất con
Cuộc nói chuyện giữa đêm đã mang lại nhiều thay đổi.
Những hình ảnh độc đáo được PV Dân Việt ghi nhận tại Lễ hội Khinh khí cầu và Nghệ thuật Lâm Đồng 2025 diễn ra sáng nay tại Đà Lạt.
Từng được kỳ vọng trở thành “lá phổi xanh” của khu đô thị Mộ Lao (phường Hà Đông, Hà Nội), mang đến không gian vui chơi, thư giãn cho người dân, nhưng đến nay, công viên Mộ Lao lại rơi vào cảnh rác thải khắp nơi, cây cối mọc um tùm cảm giác như không có bàn tay con người chăm, tỉa.