Mãn nhãn Lễ hội khinh khí cầu tại Lâm Đồng, người dân thích thú check-in

Nhà nông

Có 2 tấm bằng cao đẳng, đại học nhưng anh Hoàng Phúc Thắng ở tỉnh Lạng Sơn không lập nghiệp ở thành phố, quyết định về núi Mẫu Sơn làm nông dân, khám phá quả chanh rừng. Sau 5 năm phát triển, Hợp tác xã của anh đã có 5 sản phẩm đạt 3 sao OCOP 3, trong đó có sản phẩm chế biến từ quả chanh rừng...