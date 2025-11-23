Lũ lịch sử ở Đắk Lắk: Nhiều gia đình mất trắng, con trẻ phải đi ghe thoát nạn giữa biển nước

Căn nhà 6 năm của gia đình 4 người bị cuốn sập trong tích tắc

Gia đình anh Phạm Văn Hảo (trú tại thôn Phú Hữu, xã Hoà Thịnh, tỉnh Đắk Lắk) gồm hai vợ chồng và hai con nhỏ, đã phải chạy lũ trong hoảng loạn khi nước dâng bất ngờ ngay trong đêm.

Anh Hảo kể lại: “Lúc đầu nước lên lưng chừng, tôi còn nghĩ chắc chưa sao. Ai ngờ chỉ trong tích tắc, nước lên nhanh dữ lắm, tôi chỉ kịp bảo vợ con gom đồ chạy".

Căn nhà 6 năm của gia đình anh Hảo bị cuốn sập trong tích tắc, giờ chỉ có thể ngủ tạm trên tấm ván. Ảnh: Viết Niệm

Cả nhà phải chạy hết nhà này sang nhà khác, cứ nơi nào cao hơn là lao vào tránh trú. “Chạy mà người run cầm cập, cuối cùng mới lên được nhà lầu của bà con để ở tạm”, anh Hảo nhớ lại.



Căn nhà mà hai vợ chồng dành dụm suốt 5-6 năm mới dựng được, chưa kịp hoàn thiện tường và chống thấm, bị lũ đánh sập hoàn toàn. Nước xoáy vào móng, khiến nền nhà bị khoét sâu, tường đổ, mái bị cuốn đi.



“Sáng hôm sau về nhìn mà chân tay bủn rủn. Đất cát bị giật tung hết, bức tường phía sau bị lũ đánh sập hoàn toàn. Không tin nổi đây từng là nhà mình”, anh nghẹn giọng. Toàn bộ tài sản, quần áo, vật dụng sinh hoạt bị cuốn trôi hoặc ngâm nước hư hỏng.



Anh Hảo ngồi thất thần bên căn nhà bị sập do lũ lụt. Ảnh: Viết Niệm

Bé gái lớp 6 được hàng xóm dùng ghe đưa đi thoát nạn

Đối diện nhà anh Hảo, gia đình anh Đỗ Như Tưởng cũng rơi vào cảnh khốn khó khi lũ tràn đến bất ngờ đúng lúc anh đang đi hái cà phê ở Lâm Đồng. “Nước nó lên từ từ rồi lên nhanh lắm. Tôi không ở nhà, nghe tin mới vội chạy về nhưng do mưa lụt nên phải đi đường vòng mới về được”, anh kể.



Ở nhà anh chỉ còn bé út học lớp 6 và không có người lớn ở cạnh, cháu phải đối mặt với nguy hiểm khi nước đổ vào nhà và lên rất nhanh. “May mà hàng xóm thấy nước vào mạnh quá nên qua đưa bé lên chỗ cao”, anh Tưởng xúc động.



Anh Tưởng cùng con trai mình dọn dẹp lại nhà cửa sau khi lũ rút. Ảnh: Viết Niệm

Khi nước dâng tới tận mái nhà, bà con trong xóm đã dùng ghe tôn để tiếp cận và chở bé sang căn nhà lầu gần đó. Nhờ vậy, cháu được an toàn giữa biển nước.



Đến khi nước rút bớt, hôm qua anh Tưởng mới về được nhà để thu dọn. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến anh chết lặng.



“Toàn bộ đồ đạc trong nhà coi như hết. Nước nó tạt vô, cuốn tất cả dồn về một góc”, anh mô tả.



Những vật dụng nặng như tủ lạnh, giường tủ, bàn ghế… bị xô ngã, đẩy dồn lại thành một đống ngay chỗ ngã tụ gương. Nhiều tấm gỗ nổi lềnh bềnh rồi mắc kẹt lại trên gác cao. “Tủ lạnh, đồ điện tử hư hết, không còn cái nào xài được", anh nói.



Đồ đạc trong nhà anh Tưởng hoàn toàn bị hư hỏng không thể sử dụng tiếp. Ảnh: Viết Niệm

Nhiều vật dụng bị trôi khỏi nhà, những món còn lại cũng lấm lem bùn đất, ngấm nước, không thể phục hồi. Anh phải nhờ hàng xóm phụ khiêng từng món ra để gom lại, nhưng phần lớn đều mất giá trị sử dụng.

Cả hai gia đình đều rơi vào cảnh kiệt quệ sau trận lũ. Công việc hái cà phê của anh Hảo bị gián đoạn, còn anh Tưởng không thể quay lại rẫy cà phê khi đường sá, nhà cửa đều bị hư hỏng nặng.



Dù mất trắng, anh Tưởng vẫn bày tỏ sự biết ơn: “Đồ đạc mất hết còn làm lại được, chứ con mình mà có chuyện thì khổ cả đời".

Hiện các hộ dân trong khu vực đang tập trung dọn dẹp, thống kê thiệt hại, chờ chính quyền hỗ trợ để sớm ổn định cuộc sống sau đợt lũ lịch sử.