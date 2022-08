Malaysia lên án phim có yếu tố LGBT

Cả hai bộ phim "Thor: Love and Thunder" và hoạt hình "Lightyear" của Pixar do Disney phát hành đều bị cấm chiếu tại Malaysia do có yếu tố LGBT.

Chính phủ Malaysia đã xác nhận rằng, bộ phim của Marvel "Thor: Love and Thunder" sẽ không được phép phát hành tại các rạp trong nước do có yếu tố LGBT. Phát ngôn của Chính phủ Malaysia cam kết sẽ hạn chế văn hóa đồng tính. Cả hai bộ phim "Thor: Love and Thunder" và hoạt hình "Lightyear" của Pixar đều được nhà phân phối Disney đệ trình để phân loại và kiểm duyệt bởi Hội đồng kiểm duyệt phim của quốc gia (LPF). Theo Variety, trong cả hai trường hợp, LPF đã yêu cầu cắt gọt những tình tiết LGBT nhưng Disney từ chối. Bộ phim "Lightyear" đã bị cấm ở 16 quốc gia đa số theo đạo Hồi. "Thor: Love and Thunder" không được ra rạp tại Malaysia. (Ảnh: Disney). Thứ trưởng Bộ Truyền thông và Đa phương tiện Zahidi Zainul Abidin cho biết: "Gần đây có một bộ phim không vượt qua kiểm duyệt đó là bộ phim "Thor: Love and Thunder". Phim đề cập đến LGBT và ông nhận thấy hiện tại có rất nhiều phim có yếu tố LGBT bị lọt qua vòng kiểm duyệt". Zahidi cho biết, Chính phủ và Bộ các vấn đề Hồi giáo (JAKIM) đã cam kết hạn chế sự lan truyền của văn hóa LGBT trong nước. Ông cho biết, các yếu tố từ nước ngoài gây ra vấn đề này và cho rằng các bộ phim LGBT đang trở nên tinh tế hơn trong cách lồng ghép yếu tố LGBT, đồng thời yêu cầu công chúng cảnh giác. "Tôi thất vọng vì thế giới bên ngoài cổ vũ cho LGBT", ông nói khi trả lời một câu hỏi tại Quốc hội. Zahidi cho biết, Chính phủ luôn theo dõi các bộ phim và nền tảng mạng xã hội về nội dung LGBT và "sẽ có hành động nghiêm khắc đối với những cá nhân bị phát hiện quảng bá các yếu tố như vậy". Malaysia lên án phim có yếu tố LGBT Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng tiết lộ rằng, ngoài rạp chiếu phim và truyền hình phát sóng, quyền hạn của ông bị hạn chế đối với dịch vụ phát trực tuyến như TikTok hay Netflix có trụ sở bên ngoài quốc gia. Điều đó dường như khiến Disney được tự do phát sóng các bộ phim trên Disney + Hotstar phiên bản Malaysia và có thông tin cho rằng, "Lightyear" đã có mặt trên nền tảng này với khuyến nghị 18+. "Chúng tôi không thể kiểm soát các nền tảng ở nước ngoài có thể dễ dàng tiếp cận trực tuyến nhưng các hoạt động trong nước thì không gặp vấn đề gì. Chúng tôi luôn nghiêm khắc và tận tâm", ông cho hay. Bộ phim hoạt hình "Lightyear" của Pixar bị cấm tại 16 quốc gia vì có yếu tố LGBT. (Ảnh: Pixar). Thay vào đó, Zahidi khuyên người Malaysia nên tự kiềm chế bản thân và phụ huynh sử dụng hệ thống kiểm soát độ tuổi có trong các nền tảng phát trực tuyến, để hạn chế quyền con cái truy cập vào nội dung LGBT.

Chính phủ Malaysia cam kết kiểm duyệt nội dung LGBT khiến quốc gia này ngày càng đối đầu với các hãng phim Hollywood và các nhà sản xuất Mỹ. Nhiều người trong số này đang đi theo hướng ngược lại và đang tăng cường nỗ lực để đại diện cho sự đa dạng của xã hội - sở thích tình dục, xu hướng giới tính, ngôn ngữ và khuyết tật cả trên màn hình và sau máy quay. Malaysia có luật khuyến khích sự khoan dung về chủng tộc và tôn giáo giữa ba nhóm dân tộc chính của dân số. Tuy nhiên, đất nước do người Hồi giáo thống trị không hề khoan nhượng đối với tình dục đồng giới nam hay nữ. Bộ luật hình sự liên bang của Malaysia hình sự hóa tất cả các quan hệ đồng tính luyến ái. Những người bị kết tội phải đối mặt với án tù lên đến 20 năm và bắt buộc phải đánh đòn roi. Lâm Khánh Chi "chơi lớn" bỏ 2 tỷ làm đám cưới 10 cặp LGBT: "Không nhận tài trợ..." 27/10/2019 17:35

Phương Việt (Variety)