C07 làm việc với Công an TP.HCM về công tác bảo vệ Lễ 30/4

Chiều 14/4, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH (C07), Bộ Công an đã có buổi làm việc với Công an TP.HCM về tình hình triển khai công tác bảo vệ Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975- 30/4/2025), Đại lễ Phật đản Vesak Liên hợp quốc, và việc thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg, Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh của lực lượng Cảnh sát PCCC - Công an TP.HCM.

Trung tướng Nguyễn Tuấn Anh - Cục trưởng Cục C07. Ảnh: AN



Tại buổi làm việc, Đại tá Trần Văn Hiếu (Trưởng Phòng PC07) báo cáo, đơn vị đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các kế hoạch, phương án, biện pháp nhằm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn PCCC và CNCH cho các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế, đại biểu Trung ương, địa phương và nhân dân tham dự lễ kỷ niệm, các khu vực tổ chức sự kiện; không để xảy ra cháy, nổ làm ảnh hưởng đến mọi hoạt động bình thường trong quá trình tổ chức.

Đồng thời, tổ chức rà soát, khảo sát toàn diện, kiểm tra và đánh giá các điều kiện an toàn PCCC tại các địa điểm diễn ra lễ kỷ niệm, khách sạn nơi đại biểu lưu trú… kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm các quy định về an toàn PCCC và CNCH.

Triển khai tổng kiểm tra, rà soát, xây dựng các phương án phòng, chống cháy, nổ, cứu nạn, cứu hộ; phương án di tản dòng người tại nơi tập trung đông người, nhất là các khu vực, địa điểm diễn ra lễ kỷ niệm; đảm bảo việc di chuyển của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế, Trung ương, lãnh đạo địa phương và quần chúng nhân dân dự Lễ kỷ niệm được thông suốt, thuận tiện, an toàn.

Bảo đảm thông tin liên lạc và cơ yếu thông suốt; thực hiện nghiêm túc chế độ trực ban, trực chiến, ứng trực và chế độ thông tin, báo cáo đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy bảo đảm an toàn PCCC và CNCH Lễ kỷ niệm…

Đơn vị sẽ thường trực tại các khu vực trọng điểm, các địa điểm diễn các sự kiện quan trọng nhằm hướng dẫn, tuyên truyền cho nhân dân nâng cao nhận thức trong công tác PCCC, đồng thời sẵn sàng xử lý mọi tình huống, sự cố cháy, nổ, tai nạn xảy ra...